Warszawa: Zaginęła 13-letnia Nina! Policja prosi o pomoc w poszukiwaniach
Komenda Stołeczna Policji opublikowała pilny komunikat w sprawie zaginięcia 13-letniej Niny Jeznach. Nastolatka ostatni raz była widziana wczoraj, 14 sierpnia, około godziny 21:30 przy ul. Goławickiej 3 w Warszawie. Od tamtej pory nie powróciła do domu ani nie skontaktowała się z rodziną.
Opis zaginionej
W chwili zaginięcia Nina miała na sobie czarną koszulkę, czarne spodenki z białym paskiem oraz białe buty. Nosiła przy sobie czarną torebkę imitującą skórę krokodyla. Charakterystycznym znakiem rozpoznawczym dziewczynki jest pieprzyk nad ustami.
Apel policji do mieszkańców
Każdy, kto widział zaginioną lub posiada informacje o miejscu jej pobytu, proszony jest o niezwłoczny kontakt z dyżurnym Komendy Rejonowej Policji Warszawa VI przy ul. Jagiellońskiej 51, pod numerem telefonu 47 723 75 56 lub z numerem alarmowym 112.
Co to oznacza dla czytelników
Jeśli przebywasz w rejonie Pragi lub okolicznych dzielnic Warszawy, zwracaj szczególną uwagę na osoby odpowiadające rysopisowi zaginionej. Nawet najmniejsza informacja może pomóc w odnalezieniu 13-latki i zapewnieniu jej bezpieczeństwa.
