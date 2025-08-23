Warszawa żegna bohaterów Powstania. Daniela Ogińska „Pszczoła” i Jerzy Olechniewicz „Jureczek” odeszli w dniu swoich urodzin!
Warszawa pogrążona jest w żałobie. Daniela Ogińska ps. „Pszczoła” oraz Jerzy Olechniewicz ps. „Jureczek” – uczestnicy Powstania Warszawskiego – zmarli w dniu swoich urodzin. Ogińska miała 97 lat, a Olechniewicz dożył 100 lat. Informację przekazał prezydent stolicy Rafał Trzaskowski.
Bohaterowie Powstania Warszawskiego
Daniela Ogińska i Jerzy Olechniewicz należeli do grona powstańców, którzy walczyli o wolność stolicy i niepodległość Polski. Oboje zaangażowali się w walkę w 1944 roku, ryzykując życie w jednym z najtragiczniejszych epizodów historii Warszawy.
Weterani przez lata aktywnie uczestniczyli w wydarzeniach patriotycznych, spotkaniach z młodzieżą oraz uroczystościach upamiętniających bohaterów powstania. Dla wielu warszawiaków byli symbolem niezłomności i odwagi.
Wzruszające pożegnanie
Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski podkreślił, że ich odejście to ogromna strata dla miasta i całego kraju:
„Dziękujemy za Waszą walkę za wolną Ojczyznę i wolną stolicę. Miasto Stołeczne Warszawa zawsze będzie o Was pamiętać” – napisał Trzaskowski.
Informacja o ich śmierci poruszyła mieszkańców stolicy, a także środowisko kombatantów. Wielu internautów wyraża wdzięczność za ich poświęcenie i składa kondolencje rodzinom.
Miasto zapowiedziało, że zarówno Daniela Ogińska, jak i Jerzy Olechniewicz zostaną uhonorowani podczas najbliższych obchodów rocznicy Powstania Warszawskiego. Planowane są specjalne uroczystości upamiętniające ich życie i działalność.
Weterani pozostaną w pamięci jako bohaterowie, którzy walczyli o wolność i stali się częścią historii stolicy.
