Warszawiacy masowo zapominają o tym wniosku. Jeden dokument drastycznie obniży Twoje rachunki za prąd.

23 kwietnia 2026 20:55 | Autor: Marek Borkowski | Aktualności | Brak komentarzy

To nie jest zwykła zniżka, ale realna dopłata do domowego budżetu, która w Warszawie może pokryć znaczną część opłat za media. Choć kwota 336 zł miesięcznie czeka na wypłatę, wielu uprawnionych warszawiaków. Sprawdź, kto dokładnie ma prawo do tych pieniędzy i jak je odebrać w 2026 roku.

Życie w Warszawie przy niskim świadczeniu emerytalnym to codzienne wyzwanie, zwłaszcza gdy rachunki za prąd i gaz w stołecznych kamienicach czy blokach na Woli i Mokotowie wciąż rosną. Ryczałt energetyczny to specjalny dodatek, który ma pomóc tym, którzy najbardziej tego potrzebują. Co ważne, w przeciwieństwie do wielu innych zasiłków, ten **nie zależy od dochodu**. Kluczowy jest jednak status osoby uprawnionej, o czym wielu mieszkańców stolicy, żyjących w pośpiechu lub izolacji, po prostu nie wie.

Kto w Warszawie otrzyma 336 zł? To nie status emeryta decyduje

Wokół dopłat do prądu narosło wiele mitów, dlatego warto postawić sprawę jasno: sam wiek emerytalny nie wystarczy. Aby w 2026 roku otrzymać ryczałt energetyczny, trzeba należeć do jednej z ściśle określonych grup. W Warszawie, mieście o tak bogatej i tragicznej historii, uprawnionych jest szczególnie wielu. Pieniądze należą się:

  • Kombatantom i osobom represjonowanym;
  • Żołnierzom zastępczej służby wojskowej, którzy byli przymusowo zatrudniani w kopalniach, kamieniołomach czy batalionach budowlanych;
  • Wdowom i wdowcom (będącym emerytami lub rencistami), którzy pozostali po kombatantach i osobach uprawnionych;
  • Wdowom po żołnierzach przymusowo zatrudnianych, o ile pobierają emeryturę lub rentę.

To niezwykle ważne dla warszawskich rodzin – często starsza osoba mieszkająca na Żoliborzu czy w Śródmieściu nie zdaje sobie sprawy, że po zmarłym mężu-kombatancie przysługuje jej stała pomoc finansowa na opłacenie licznika.

Jeden wniosek, stała pomoc. Jak to załatwić w stolicy?

Kwota ryczałtu energetycznego jest ogłaszana przez Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych i w 2026 roku stanowi realny zastrzyk gotówki. Aby zacząć pobierać te pieniądze, konieczne jest złożenie wniosku do ZUS (druk ZUS-ERK) wraz z dokumentami potwierdzającymi uprawnienia. Dla wielu starszych warszawiaków bariera biurokratyczna bywa trudna do przejścia, dlatego eksperci apelują do dzieci i wnuków: sprawdźcie dokumenty swoich bliskich.

Warto pamiętać o jednej zasadzie: nawet jeśli ktoś posiada dwa tytuły do ryczałtu (np. sam jest kombatantem i wdowcem po osobie uprawnionej), można pobierać tylko jeden dodatek. W skali roku to jednak ponad 4000 zł oszczędności, co w warszawskich warunkach pozwala na opłacenie kilku miesięcy czynszu lub rocznego zapasu leków.

Nie czekaj, aż pieniądze przepadną

Ryczałt energetyczny to forma podziękowania państwa dla osób, które poświęciły swoje zdrowie i życie dla kraju. W Warszawie, która jest symbolem walki o wolność, te pieniądze powinny trafiać do każdego uprawnionego bez wyjątku. Jeśli Twoja babcia lub dziadek mieszkają w Warszawie i należą do wymienionych grup, pomóż im wypełnić wniosek jeszcze w tym miesiącu. To prawo, a nie dobra wola urzędników.

 

 

 

Źródło: Opracowanie na podstawie analizy serwisu Forsal oraz aktualnych stawek ryczałtu energetycznego ogłoszonych na rok 2026 (kwiecień 2026).

 

