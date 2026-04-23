Warszawiacy masowo zapominają o tym wniosku. Jeden dokument drastycznie obniży Twoje rachunki za prąd.

To nie jest zwykła zniżka, ale realna dopłata do domowego budżetu, która w Warszawie może pokryć znaczną część opłat za media. Choć kwota 336 zł miesięcznie czeka na wypłatę, wielu uprawnionych warszawiaków. Sprawdź, kto dokładnie ma prawo do tych pieniędzy i jak je odebrać w 2026 roku.
Życie w Warszawie przy niskim świadczeniu emerytalnym to codzienne wyzwanie, zwłaszcza gdy rachunki za prąd i gaz w stołecznych kamienicach czy blokach na Woli i Mokotowie wciąż rosną. Ryczałt energetyczny to specjalny dodatek, który ma pomóc tym, którzy najbardziej tego potrzebują. Co ważne, w przeciwieństwie do wielu innych zasiłków, ten **nie zależy od dochodu**. Kluczowy jest jednak status osoby uprawnionej, o czym wielu mieszkańców stolicy, żyjących w pośpiechu lub izolacji, po prostu nie wie.
Kto w Warszawie otrzyma 336 zł? To nie status emeryta decyduje
Wokół dopłat do prądu narosło wiele mitów, dlatego warto postawić sprawę jasno: sam wiek emerytalny nie wystarczy. Aby w 2026 roku otrzymać ryczałt energetyczny, trzeba należeć do jednej z ściśle określonych grup. W Warszawie, mieście o tak bogatej i tragicznej historii, uprawnionych jest szczególnie wielu. Pieniądze należą się:
- Kombatantom i osobom represjonowanym;
- Żołnierzom zastępczej służby wojskowej, którzy byli przymusowo zatrudniani w kopalniach, kamieniołomach czy batalionach budowlanych;
- Wdowom i wdowcom (będącym emerytami lub rencistami), którzy pozostali po kombatantach i osobach uprawnionych;
- Wdowom po żołnierzach przymusowo zatrudnianych, o ile pobierają emeryturę lub rentę.
To niezwykle ważne dla warszawskich rodzin – często starsza osoba mieszkająca na Żoliborzu czy w Śródmieściu nie zdaje sobie sprawy, że po zmarłym mężu-kombatancie przysługuje jej stała pomoc finansowa na opłacenie licznika.
Jeden wniosek, stała pomoc. Jak to załatwić w stolicy?
Kwota ryczałtu energetycznego jest ogłaszana przez Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych i w 2026 roku stanowi realny zastrzyk gotówki. Aby zacząć pobierać te pieniądze, konieczne jest złożenie wniosku do ZUS (druk ZUS-ERK) wraz z dokumentami potwierdzającymi uprawnienia. Dla wielu starszych warszawiaków bariera biurokratyczna bywa trudna do przejścia, dlatego eksperci apelują do dzieci i wnuków: sprawdźcie dokumenty swoich bliskich.
Warto pamiętać o jednej zasadzie: nawet jeśli ktoś posiada dwa tytuły do ryczałtu (np. sam jest kombatantem i wdowcem po osobie uprawnionej), można pobierać tylko jeden dodatek. W skali roku to jednak ponad 4000 zł oszczędności, co w warszawskich warunkach pozwala na opłacenie kilku miesięcy czynszu lub rocznego zapasu leków.
Nie czekaj, aż pieniądze przepadną
Ryczałt energetyczny to forma podziękowania państwa dla osób, które poświęciły swoje zdrowie i życie dla kraju. W Warszawie, która jest symbolem walki o wolność, te pieniądze powinny trafiać do każdego uprawnionego bez wyjątku. Jeśli Twoja babcia lub dziadek mieszkają w Warszawie i należą do wymienionych grup, pomóż im wypełnić wniosek jeszcze w tym miesiącu. To prawo, a nie dobra wola urzędników.
Źródło: Opracowanie na podstawie analizy serwisu Forsal oraz aktualnych stawek ryczałtu energetycznego ogłoszonych na rok 2026 (kwiecień 2026).
