Warszawiacy mogą dostać więcej na emeryturę. Sprawdziliśmy, co rząd szykuje w PPK

15 kwietnia 2026 14:30 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Jeszcze niedawno wielu z nas traktowało Pracownicze Plany Kapitałowe jako dodatek, który „sam się odkłada”. Dziś coraz częściej zaczynamy się temu przyglądać dokładniej. I nie bez powodu. W rządzie trwają prace, które mogą realnie zmienić wysokość dopłat do naszych przyszłych emerytur.

W 2026 roku rząd musi przeprowadzić obowiązkowy przegląd funkcjonowania programu i przedstawić raport w Sejmie. To formalność, ale wiemy już, że pojawiają się konkretne propozycje zmian. Jedna z nich może szczególnie zainteresować mieszkańców Warszawy i innych dużych miast.

Sprawdziliśmy w Warszawie. Coraz więcej osób patrzy na PPK inaczej

Rozmawialiśmy z pracownikami biur na Woli i Mokotowie. Jeszcze 2 lata temu wielu z nas wypisywało się z programu. Dziś trend zaczyna się odwracać. Widzimy to w liczbach i w rozmowach – coraz częściej zostajemy w PPK i traktujemy je jako realne oszczędności.

Na koniec marca 2026 liczba aktywnych rachunków przekroczyła 5,31 mln, a udział uczestników sięgnął 59,8 proc.. To pokazuje skalę programu i to, jak duże pieniądze mogą być w grze.

240 zł traci wartość. Inflacja zjada dopłaty

Największy problem, który dziś widzimy, dotyczy dopłat od państwa. Obecnie roczna dopłata wynosi 240 zł. Problem w tym, że ta kwota została ustalona w 2019 roku.

Od tego czasu inflacja zrobiła swoje. Realna wartość tych pieniędzy spadła i dziś za 240 zł kupimy znacznie mniej niż kilka lat temu.

Nowa waloryzacja. Ile możemy zyskać

Jeśli propozycja wejdzie w życie, roczna dopłata mogłaby wzrosnąć z 240 zł do około 360 zł. Dla jednej osoby to różnica 120 zł rocznie. Niby niewiele, ale gdy spojrzymy na dłuższy okres, zaczyna to wyglądać inaczej.

Policzyliśmy prosty scenariusz:

– 10 lat oszczędzania: +1200 zł więcej od państwa
– 20 lat: +2400 zł
– 30 lat: +3600 zł

Do tego dochodzą wpłaty pracodawcy i zyski z inwestowania. W praktyce ta zmiana może mieć dużo większy wpływ na końcową kwotę.

Jak działa PPK. Wiele osób wciąż tego nie sprawdza

System opiera się na trzech źródłach finansowania:

– pracownik odkłada standardowo 2 proc. wynagrodzenia
– pracodawca dopłaca 1,5 proc.
– państwo daje 250 zł na start i 240 zł rocznie

Te pieniądze są prywatne, dziedziczone i inwestowane na rynku kapitałowym. To ważne, bo wielu z nas nadal myśli, że to „kolejny podatek”.

To dopiero początek. Przegląd może przynieść więcej zmian

Warto pamiętać, że przegląd PPK w 2026 roku nie oznacza automatycznych zmian. Rząd ma obowiązek przygotować raport, ale nie musi wprowadzać reform.

Jednak to właśnie teraz pojawiają się pomysły, które mogą wejść w życie w kolejnych latach. Waloryzacja dopłat to tylko jeden z nich.

Co to oznacza dla Ciebie w Warszawie?

Jeśli pracujesz na etacie w Warszawie i jesteś zapisany do PPK, potencjalna zmiana oznacza realnie więcej pieniędzy odkładanych na przyszłość.

W praktyce powinniśmy zrobić 3 rzeczy:

– sprawdzić, czy jesteśmy zapisani do PPK
– zobaczyć, ile odkładamy miesięcznie
– policzyć, ile dokładnie dopłaca pracodawca i państwo

Jeśli nie jesteśmy w programie, warto ponownie to przemyśleć. Szczególnie teraz, gdy pojawia się temat zwiększenia dopłat.

Dla osób zarabiających w Warszawie powyżej średniej krajowej PPK może być jednym z najprostszych sposobów na budowanie dodatkowego kapitału.

Najważniejsze jest jedno – te pieniądze już tam są albo mogą tam być. A zmiany, które szykuje rząd, mogą sprawić, że będzie ich po prostu więcej.

