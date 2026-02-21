Warszawo, przygotuj się na rewolucję. Od wakacji wejdą w życie nowe zasady
Warszawski Ratusz oficjalnie przystępuje do drugiego etapu rewolucji, która ma trwale zmienić nocne oblicze stolicy. Po spektakularnym sukcesie w Śródmieściu i na Pradze-Północ, gdzie liczba policyjnych interwencji spadła o blisko 40 proc., prezydent Rafał Trzaskowski zapowiada rozszerzenie zakazu sprzedaży alkoholu na kolejne dzielnice. Jeśli radni dotrzymają narzuconego tempa, nocne zakupy w sklepach i na stacjach benzynowych mogą stać się niemożliwe w całym mieście jeszcze przed nadchodzącymi wakacjami.
Decyzja o rozszerzeniu restrykcji to bezpośrednia odpowiedź na twarde dane statystyczne oraz liczne skargi mieszkańców na nocne awantury i zakłócanie porządku pod całodobowymi punktami sprzedaży. Samorząd argumentuje, że ograniczenie dostępności trunków w godzinach nocnych to najskuteczniejszy sposób na poprawę komfortu życia w gęsto zabudowanych obszarach. Rada Miasta podjęła już pierwsze kroki formalne, otwierając drogę do uchwał, które na stałe wymażą alkohol z półek warszawskich sklepów między godziną 22:00 a 6:00 rano.
Statystyki nie kłamią: 40 proc. mniej interwencji Policji
Wprowadzenie pilotażowych ograniczeń w wybranych częściach miasta przyniosło efekty, które zaskoczyły nawet największych optymistów.
Bezpieczniejsze ulice: W dzielnicach objętych pierwszym etapem zakazu liczba zgłoszeń dotyczących zakłócania ciszy nocnej i hałasu spadła o niemal 40 proc..
Koniec incydentów pod sklepami: Policja odnotowała znaczący spadek interwencji związanych z bójkami i awanturami w bezpośrednim sąsiedztwie sklepów nocnych.
Obietnica prezydenta: Rafał Trzaskowski podkreśla, że ogólnomiejski zakaz jest realizacją wcześniejszych deklaracji złożonych warszawiakom.
Głos mieszkańców: Ratusz opiera swoje działania na licznych wnioskach lokalnych społeczności, które domagały się spokoju po zmroku.
Nowe zasady gry: Gdzie kupisz, a gdzie nie?
Planowane zmiany wprowadzą rygorystyczny podział, który warto poznać przed planowaniem wieczornych spotkań.
- Sklepy osiedlowe i „monopolowe”: Od wakacji sprzedaż alkoholu zostanie w nich całkowicie wstrzymana w godzinach 22:00–06:00.
- Stacje benzynowe: Nowe przepisy zrównują stacje ze zwykłymi sklepami – po 22:00 nie zatankujesz tam „procentów”.
- Gastronomia bez zmian:** Restauracje, bary i puby będą funkcjonować na dotychczasowych zasadach, serwując alkohol do spożycia na miejscu.
- Całe miasto pod lupą:** Zakaz ma docelowo objąć wszystkie 18 dzielnic Warszawy, bez wyjątków dla rejonów peryferyjnych.
Wprowadzenie nocnej prohibicji w Warszawie to przede wszystkim koniec ery „późnych zakupów” na ostatnią chwilę. Jeśli mieszkasz w pobliżu całodobowego sklepu, zmiana ta prawdopodobnie przyniesie Ci znacznie spokojniejsze noce i czystsze chodniki pod oknami. Warto jednak śledzić harmonogram konsultacji w swojej dzielnicy, ponieważ to one ostatecznie przypieczętują datę wejścia przepisów w Twojej okolicy.
Przygotuj się na to, że przed sezonem grillowym i wakacyjnymi imprezami będziesz musiał planować zakupy z większym wyprzedzeniem, by nie zastać zamkniętych lodówek z alkoholem o godzinie 22:01.
