Warszawska majówka 2026 pod znakiem cięć! Padły konkretne kwoty, tyle wydamy na wypoczynek.
To będzie jedna z najskromniejszych majówek w historii stolicy. Najnowszy raport o wydatkach Polaków ujawnia brutalną prawdę: mimo ogromnej chęci wyjazdu, nasze budżety drastycznie się kurczą. Sprawdź, jaką średnią kwotę na osobę planujemy wydać w tym roku i dlaczego mieszkańcy Warszawy masowo zmieniają plany w ostatniej chwili.
Majówka to dla warszawiaków tradycyjny czas ucieczki z miasta. Jednak w 2026 roku korki na wylotówkach w stronę Marek czy Janek mogą być nieco mniejsze niż zwykle. Jak wynika z analizy serwisu Forsal, Polacy podali konkretne kwoty, jakie zamierzają przeznaczyć na długi weekend, i nie są one optymistyczne. W Warszawie, gdzie koszty przygotowania do sezonu i ceny paliw są rekordowe, „paragon grozy” stał się głównym czynnikiem planowania wypoczynku. Zamiast luksusowych hoteli w kurortach, mieszkańcy stolicy coraz częściej wybierają opcję „staycation” lub jednodniowe wypady za miasto.
Ile naprawdę wydamy? Budżety warszawiaków pod lupą
Z raportu wynika, że średnia kwota, jaką statystyczny Polak zamierza przeznaczyć na tegoroczną majówkę, oscyluje wokół wartości, które w Warszawie wystarczają zaledwie na pokrycie podstawowych kosztów. Podczas gdy w ubiegłych latach wielu warszawiaków rezerwowało loty z Lotniska Chopina do ciepłych krajów, w 2026 roku króluje oszczędność. Ponad połowa ankietowanych zadeklarowała, że na cały wyjazd nie wyda więcej niż 1000-1200 zł na osobę – wliczając w to transport, nocleg i wyżywienie.
Dla czteroosobowej rodziny z Mokotowa czy Wilanowa oznacza to konieczność rezygnacji z restauracji na rzecz własnego prowiantu. „Widzimy wyraźny odwrót od rezerwacji w pełnym standardzie. Warszawiacy szukają domków z kuchnią, by móc samodzielnie przygotowywać posiłki”, zauważają eksperci cytowani przez Forsal. To nowa rzeczywistość, w której prestiż ustępuje miejsca ekonomicznej kalkulacji.
Warszawskie grillowanie zamiast Mazur?
Dane pokazują, że znacząca grupa mieszkańców aglomeracji warszawskiej w ogóle rezygnuje z wyjazdu noclegowego. Zamiast tego, warszawskie parki, takie jak Pole Mokotowskie czy tereny nad Wisłą, przygotowują się na prawdziwe oblężenie. „Majówka na miejscu” staje się wyborem nie tylko ideologicznym, ale przede wszystkim finansowym. Wzrost cen noclegów o kilkanaście procent sprawił, że nawet krótki wypad do Kazimierza Dolnego czy Sandomierza stał się dla wielu stołecznych budżetów wydatkiem ponad stan.
Co ciekawe, raport wskazuje, że Polacy najbardziej tną wydatki na rozrywkę i pamiątki. W Warszawie widać to po malejącym zainteresowaniu zorganizowanymi wycieczkami. Mieszkańcy stolicy stają się mistrzami optymalizacji – korzystają z darmowych atrakcji miejskich, rowerów Veturilo i spacerów po Kampinosie, byle tylko nie nadwyrężyć i tak już napiętych kont bankowych.
Ostatni dzwonek na tanie plany
Eksperci ostrzegają: jeśli jeszcze nie masz planów na majówkę 2026, każda kolejna godzina zwłoki będzie Cię słono kosztować. Ostatnie dostępne miejsca w agroturystykach pod Warszawą znikają w błyskawicznym tempie, a ich ceny rosną wraz ze wzrostem temperatury. Jedno jest pewne – tegoroczna majówka w Warszawie będzie testem naszej kreatywności w oszczędzaniu. Czy uda nam się wypocząć bez wydawania fortuny? Wyniki raportu sugerują, że nie mamy innego wyjścia.
Źródło: Opracowanie na podstawie analizy serwisu Forsal oraz raportu o planowanych wydatkach Polaków na majówkę 2026 (kwiecień 2026).
