Warszawskie szkoły wprowadzają radykalne zmiany! Smartfony znikają z korytarzy, ale przewidziano dwa wyjątki?
To rewolucja, która podzieliła rodziców i nauczycieli w stolicy. Ponad połowa placówek już podjęła decyzję o zakazie używania telefonów komórkowych, a nowe przepisy mają objąć całą Polskę. Sprawdź, czy Twoje dziecko w Warszawie będzie mogło mieć przy sobie smartfon i jakie dwa kluczowe wyjątki zostaną zapisane w nowym projekcie.
Warszawa, jako najnowocześniejsze miasto w kraju, od lat zmaga się z problemem uzależnienia cyfrowego wśród młodzieży. W prestiżowych liceach na Śródmieściu czy w przepełnionych podstawówkach na Białołęce widok dzieci wpatrzonych w ekrany podczas przerw stał się codziennością. Jednak najnowszy raport serwisu Forsal obnaża fakt, o którym głośno się nie mówi: proces odcinania uczniów od sieci już trwa. Ponad 50% szkół w Polsce wprowadziło już wewnętrzne regulaminy zakazujące korzystania z telefonów, a ministerstwo przygotowuje systemowe rozwiązanie, które ma uderzyć w cyfrowe rozproszenie.
Koniec z TikTokiem na przerwach? Warszawscy dyrektorzy są zgodni
Wielu dyrektorów szkół w Warszawie nie czekało na odgórne wytyczne. W placówkach na Mokotowie czy Ursynowie telefony lądują w specjalnych szafkach lub zostają w plecakach na cały dzień. Eksperci wskazują, że „cyfrowy detoks” w szkołach drastycznie poprawia wyniki w nauce i relacje rówieśnicze. Jednak w Warszawie, gdzie rodzice chcą mieć stały kontakt z dziećmi krążącymi między dodatkowymi zajęciami na Woli a domem na peryferiach, zakaz ten budzi spore kontrowersje.
Nowy projekt przepisów, który ma ujednolicić zasady w całej Polsce, przewiduje jednak bardzo ważne ustępstwa. Nie będzie to całkowite wykluczenie technologii, a jedynie jej ucywilizowanie. To kluczowa informacja dla warszawskich rodziców, którzy obawiają się o bezpieczeństwo swoich pociech w drodze do szkoły.
Dwa kluczowe wyjątki, kiedy uczeń w Warszawie będzie mógł użyć telefonu?
Zgodnie z doniesieniami Forsal, projekt zakłada dwie sytuacje, w których uczeń będzie miał prawo korzystać z urządzenia mobilnego:
- W celach dydaktycznych: Jeśli nauczyciel uzna, że smartfon jest niezbędny do przeprowadzenia lekcji (np. do interaktywnych quizów czy wyszukiwania informacji źródłowych), zakaz zostaje zawieszony na czas trwania zajęć.
- Względy zdrowotne i bezpieczeństwa: Dzieci z cukrzycą korzystające z aplikacji do monitorowania poziomu glukozy lub uczniowie z niepełnosprawnościami wymagający wsparcia technologicznego będą mogli bez przeszkód korzystać ze swoich urządzeń.
Warszawa testuje nowe zasady. Co na to uczniowie?
W stołecznych szkołach, które już wprowadziły zakazy, reakcje są skrajne. Część młodzieży z warszawskich liceów protestuje, twierdząc, że to ograniczenie ich wolności. Z kolei nauczyciele z Żoliborza czy Pragi podkreślają, że bez telefonów uczniowie w końcu zaczęli ze sobą rozmawiać i aktywnie uczestniczyć w lekcjach wychowania fizycznego. W 2026 roku szkoła w Warszawie ma być miejscem nauki i budowania więzi, a nie wirtualnym azylem.
Decyzja o zakazie to nie tylko kwestia edukacji, ale i psychologii. W mieście tak dynamicznym jak Warszawa, presja wizerunkowa w mediach społecznościowych uderza w dzieci najmocniej. Odłożenie telefonu do szafki ma być dla nich chwilą oddechu od lajków i komentarzy, która pozwoli skupić się na tym, co dzieje się tu i teraz.
Źródło: Opracowanie na podstawie analizy serwisu Forsal oraz raportów dotyczących cyfryzacji polskiej oświaty (kwiecień 2026).
