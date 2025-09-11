Watykan alarmuje po ataku dronów. „Jesteśmy na krawędzi przepaści”
Watykański sekretarz stanu kardynał Pietro Parolin ostrzegł przed dramatyczną eskalacją po wtargnięciu rosyjskich dronów nad Polskę. „Jesteśmy na krawędzi przepaści” – oświadczył hierarcha, podzielając opinię prezydenta Włoch o ryzyku niekontrolowanej przemocy w Europie. To pierwsza tak ostra reakcja Watykanu na wydarzenia nad Polską.
Uważam, że jesteśmy na krawędzi przepaści. Podzielam tę analizę w tym sensie, że jest eskalacja – stwierdził sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej podczas rozmowy z dziennikarzami w Watykanie. Następnie dodał, że „jesteśmy naprawdę w momencie wielkiego niebezpieczeństwa”.
Prezydent Włoch porównuje do 1914 roku
Słowa kardynała Parolina nawiązywały do wypowiedzi prezydenta Włoch Sergio Mattarelli, który dzień wcześniej ostrzegł przed zagrożeniem. Alarm budzi fakt, że zbliżamy się do krawędzi, zza której czeka otchłań niekontrolowanej przemocy – zaznaczył włoski prezydent.
Mattarella nawiązał do wydarzeń z 1914 roku, które doprowadziły do wybuchu I wojny światowej. Brak rozwagi w działaniach prowadzi do konsekwencji, nawet jeśli nie są one zamierzone – ocenił, ostrzegając przed niebezpieczeństwem nieplanowanej eskalacji.
„Konfliktu o niewyobrażalnej skali”
Prezydent Włoch nie poprzestał na ogólnych ostrzeżeniach. Istnieje skrajnie wysokie ryzyko, że zmierzamy w stronę konfliktu o niewyobrażalnej i wymykającej się spod kontroli skali – ostrzegł włoski przywódca.
Mattarella odnotował także groźby Kremla pod adresem państw europejskich, które – jak zaznaczył – są alarmujące. Jego słowa wskazują na rosnące obawy w kręgach dyplomatycznych o możliwość wymknięcia się sytuacji spod kontroli.
Bezprecedensowy atak na polską przestrzeń
W nocy z wtorku na środę polskie Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych powiadomiło, że w trakcie nocnego ataku Rosji na Ukrainę polska przestrzeń powietrzna została wielokrotnie naruszona przez drony. Część z tych bezzałogowców została zestrzelona przez polskie siły.
Premier Donald Tusk przekazał, że naruszeń polskiej przestrzeni powietrznej było łącznie 19. Do czwartku wieczorem służby odnalazły 16 szczątków dronów w różnych miejscowościach na wschodzie Polski.
Polska uruchamia procedury NATO
W środę Polska złożyła wniosek o uruchomienie artykułu 4. NATO w związku z naruszeniem przestrzeni powietrznej. Tego samego dnia odbyły się konsultacje w ramach tej procedury. Artykuł 4. pozwala na konsultacje, gdy jeden z członków uzna, że jego bezpieczeństwo jest zagrożone.
Nad Polską pojawiły się również samoloty NATO, w tym włoski samolot AWACS oraz holenderski samolot transportowo-tankujący, wspierające polską obronę powietrzną.
Czesi i Szwedzi oferują pomoc
Po nocnym ataku kilka państw NATO zaoferowało Polsce wsparcie. Czechy zapowiedziały wysłanie trzech śmigłowców z jednostki operacji specjalnych oraz do 150 żołnierzy. Szwecja również zadeklarowała gotowość wysłania dodatkowych samolotów i systemów obrony przeciwlotniczej.
Holandia wcześniej ogłosiła dostarczenie do wschodniej Polski wielowarstwowej obrony powietrznej, obejmującej systemy Patriot, NASAMS i systemy antydronowe z 300 żołnierzami.
Zełenski: „To próba generalna”
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski ostrzegł, że atak na Polskę może być próbą generalną przed większą agresją. To próba generalna. Rosja testuje reakcję NATO i gotowość do obrony – powiedział ukraiński przywódca, porównując sytuację Polski do aneksji Krymu w 2014 roku.
Co to oznacza dla ciebie?
Dla mieszkańców wschodniej Polski: Spodziewaj się wzmożonych patroli lotniczych i możliwych alarmów. Zainstaluj aplikację RCB, aby otrzymywać ostrzeżenia o zagrożeniach w czasie rzeczywistym.
Dla całej Polski: Atak dronów pokazuje, że wojna w Ukrainie bezpośrednio wpływa na nasze bezpieczeństwo. Sprawdź, gdzie w twojej okolicy znajdują się schrony i przygotuj plan działania na wypadek zagrożenia.
Dla Europy: Ostrzeżenia Watykanu i prezydenta Włoch wskazują na realny strach przed eskalacją konfliktu. To może wpłynąć na politykę bezpieczeństwa całej UE i NATO.
Praktyczne konsekwencje: Możliwe są dodatkowe ograniczenia w ruchu lotniczym nad wschodnią Polską. Sprawdzaj aktualne informacje przed podróżami w te regiony.
Dla dyplomacji: Reakcja Watykanu, tradycyjnie zachowującego neutralność, pokazuje wagę sytuacji. To może wpłynąć na międzynarodowe wysiłki mediacyjne.
Przygotowanie na kryzys: Warto mieć w domu zapas żywności, wody i leków na kilka dni oraz latarkę i radio na baterie. Sprawdź także, czy masz kompletne dokumenty w jednym miejscu.
Słowa kardynała Parolina o „krawędzi przepaści” to jedno z najostrzejszych ostrzeżeń Watykanu od początku wojny w Ukrainie. Stolica Apostolska tradycyjnie unika dramatycznych sformułowań, co czyni tę wypowiedź szczególnie znaczącą w kontekście międzynarodowym.
