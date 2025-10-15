Watykan bije rekordy! Ponad 30 milionów pielgrzymów w Roku Świętym.
Watykan bije rekordy. Ponad 30 milionów pielgrzymów w Roku Świętym. Rok Jubileuszowy w Rzymie stał się wydarzeniem bez precedensu. Do Watykanu i Wiecznego Miasta przybyło już ponad 30 milionów pielgrzymów z całego świata.
To liczba, która pokazuje nie tylko ogromne zainteresowanie, ale i duchową potrzebę milionów ludzi, którzy chcą uczestniczyć w jednym z najważniejszych wydarzeń katolickich.
Pielgrzymi nadziei w centrum świata
Rok Święty to czas szczególnej modlitwy i odnowy duchowej. Wierni przybywają do Rzymu, by przejść przez Drzwi Święte w czterech papieskich bazylikach, uzyskać odpust i doświadczyć wyjątkowej wspólnoty wiary. Dla wielu to nie tylko tradycja, lecz także osobiste świadectwo i moment refleksji nad życiem. Spotykają się tu ludzie różnych narodowości, kultur i języków, którzy łączy wspólne pragnienie nadziei i pojednania.
Wyzwania dla Wiecznego Miasta
Tak ogromna liczba pielgrzymów oznacza wyzwanie logistyczne dla władz Rzymu. Miasto musiało przygotować się na miliony gości, modernizując drogi, place i dworce, a także usprawniając system transportu i bezpieczeństwa. Już w pierwszym miesiącu Jubileuszu liczba odwiedzających przekroczyła milion, a kolejne miesiące pokazały, że napływ wiernych nie słabnie. Organizacja tego wydarzenia stała się wielką operacją, w której każdy szczegół ma znaczenie.
Co czeka pielgrzymów w kolejnych miesiącach
Przekroczenie granicy 30 milionów wiernych to dopiero początek. Do końca Jubileuszu prognozy mówią nawet o 32 milionach odwiedzających. W planach są kolejne wielkie uroczystości, w tym Jubileusz Duchowości Maryjnej, któremu towarzyszyć będzie obecność figury Matki Bożej Fatimskiej. To wydarzenie ma szansę stać się jednym z najważniejszych momentów całego Roku Świętego.
Dziedzictwo Jubileuszu
Choć Rok Jubileuszowy zakończy się w grudniu, jego ślady pozostaną na długo. Nowe inwestycje i modernizacje Rzymu zostaną na stałe, a wspomnienia pielgrzymów staną się częścią historii Kościoła. Jubileusz 2025 już teraz zapisuje się jako jedno z najliczniej odwiedzanych wydarzeń religijnych w dziejach i dowód, że w świecie pełnym napięć wciąż istnieje przestrzeń dla wspólnoty i duchowego odrodzenia.
Źródło: PAP/warszawawpigulce.pl
Ekspert ds. ekonomii i tematów społecznych. Kocha Warszawę i nowe technologie.