Wawer i okolice protestują. Tysiące mieszkańców Warszawy podpisało list do rządu
6 tys. podpisów i jedno żądanie. Mieszkańcy nie chcą takiej modernizacji linii kolejowej
Ponad 6 tys. mieszkańców podpisało list do Ministerstwa Infrastruktury w sprawie modernizacji linii kolejowej między Warszawą a Otwockiem. Chodzi o skalę wycinki drzew, brak nowych nasadzeń i pominięcie potrzeb lokalnych społeczności. Sprawa dotyczy jednej z najważniejszych inwestycji kolejowych w regionie.
19 tys. drzew zniknęło przy torach. To wywołało reakcję mieszkańców
Modernizacja linii otwockiej obejmuje odcinek między Wawrem a Otwockiem. Inwestycja zakłada rozbudowę infrastruktury kolejowej, w tym budowę dodatkowych torów dla ruchu podmiejskiego i dalekobieżnego.
W trakcie prac wycięto około 19 tys. drzew i krzewów. To zmieniło charakter całej trasy, która wcześniej była otoczona zielenią. Dla wielu mieszkańców była to naturalna bariera przed hałasem i zanieczyszczeniami.
Skala wycinki stała się impulsem do działania. Mieszkańcy kilku miejscowości – m.in. Wawra, Falenicy, Józefowa i Otwocka – zdecydowali się na wspólny apel do rządu.
„Nie zgadzamy się na takie podejście do inwestycji”
Autorzy listu podkreślają, że nie sprzeciwiają się samej modernizacji kolei. Problemem jest sposób jej realizacji. Zwracają uwagę na brak kompleksowego planu zagospodarowania przestrzeni wokół torów.
„Nie jesteśmy przeciwnikami kolei. Korzystamy z niej na co dzień. Nie możemy jednak zaakceptować sytuacji, w której inwestycja ignoruje potrzeby mieszkańców” – wskazują sygnatariusze.
Wśród postulatów znalazły się trzy kluczowe kwestie: przywrócenie zieleni, budowa parkingów przy stacjach oraz ochrona zabytkowych budynków kolejowych.
Brak drzew, brak planu. Ekrany akustyczne zamiast zieleni
Po zakończeniu prac mieszkańców przed hałasem mają chronić głównie ekrany akustyczne. Zgodnie z projektem zostaną obsadzone pnączami, np. bluszczem.
Dla wielu osób to niewystarczające rozwiązanie. Zieleń pełniła wcześniej kilka funkcji jednocześnie – chroniła przed hałasem, dawała cień i poprawiała jakość powietrza.
Kluczowe znaczenie ma fakt, że w projekcie nie przewidziano obowiązkowych nasadzeń zastępczych. Informację tę potwierdzili przedstawiciele PKP Polskich Linii Kolejowych.
Warszawa i okolice: inwestycja zmienia codzienne życie mieszkańców
Największe skutki inwestycji odczuwają mieszkańcy Warszawy, szczególnie dzielnicy Wawer, oraz pobliskich miejscowości. To obszar intensywnej zabudowy jednorodzinnej, gdzie bliskość zieleni była jednym z kluczowych atutów.
W Warszawie pojawia się też dodatkowy problem. Likwidacja dotychczasowych parkingów przy stacjach może zwiększyć presję na osiedlowe ulice. Mieszkańcy obawiają się, że kierowcy zaczną parkować w miejscach do tego nieprzystosowanych.
Władze dzielnicy analizują możliwości budowy nowych parkingów, ale konkretne lokalizacje nie zostały jeszcze wskazane. To oznacza, że przez najbliższe miesiące sytuacja może się pogorszyć.
Zabytkowe budynki poza planem inwestycji
W trakcie dyskusji pojawił się także temat historycznych obiektów przy linii kolejowej. W Falenicy zachował się m.in. drewniany dworzec z 1900 roku oraz inne budynki z początku XX wieku.
Mieszkańcy zwracają uwagę, że inwestycja nie obejmuje ich kompleksowej rewitalizacji. W projekcie przewidziano jedynie remont wybranych elementów infrastruktury, bez szerszego podejścia do dziedzictwa historycznego.
Kontrowersje budzi również sposób odtworzenia historycznej rampy kolejowej związanej z wydarzeniami z 1942 roku. Ma powstać nowy obiekt, ale w innej lokalizacji i bez pełnej rekonstrukcji.
Decyzja środowiskowa nie narzuca nasadzeń
Jednym z kluczowych punktów sporu jest interpretacja decyzji środowiskowej. Część mieszkańców i samorządowców zakładała, że inwestor będzie zobowiązany do nasadzeń zastępczych.
Stanowisko PKP PLK jest jednak jednoznaczne. Decyzja środowiskowa nie nakłada obowiązku sadzenia nowych drzew. W praktyce oznacza to, że po zakończeniu inwestycji teren może pozostać bez zieleni.
To właśnie ten element stał się jednym z głównych powodów skierowania listu do ministerstwa.
Co to oznacza dla Ciebie? Zmiany odczujesz w codziennym funkcjonowaniu
Jeśli mieszkasz w Warszawie lub korzystasz z linii otwockiej, warto przygotować się na konkretne skutki inwestycji:
– Spodziewaj się większego hałasu – do czasu pełnego montażu ekranów akustycznych
– Zwróć uwagę na parkowanie – liczba miejsc przy stacjach może być ograniczona
– Śledź komunikaty miasta – mogą pojawić się nowe parkingi lub zmiany organizacji ruchu
– Angażuj się w konsultacje lokalne – to moment, w którym można jeszcze wpłynąć na otoczenie inwestycji
– Obserwuj działania po zakończeniu prac – możliwe są dodatkowe nasadzenia realizowane przez samorząd
Modernizacja linii kolejowej poprawi przepustowość i czas przejazdu, ale jej skutki będą odczuwalne nie tylko na torach. Zmieni się także przestrzeń wokół nich, która dla wielu mieszkańców była dotąd ważną częścią codziennego życia.
Inżynier gastronomii i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.