Ważą się losy Ukrainy, Polski i świata. Donald Tusk wydaje oświadczenie w niedzielę
Premier Donald Tusk poinformował, że Polska wspólnie z przywódcami Francji, Włoch, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Kanady i Japonii – zadeklarowała gotowość współpracy przy amerykańskim planie pokojowym. Jak podkreślił, europejscy liderzy zgłosili jednocześnie wstępne uwagi i zastrzeżenia do niektórych zapisów przedstawionej propozycji.
To jedna z najważniejszych deklaracji ostatnich dni w kontekście przyszłości bezpieczeństwa Europy. Premier zaznaczył, że rozmowy dotyczące planu będą kontynuowane już jutro podczas spotkania europejskich przywódców w stolicy Angoli, Luandzie. Ustalenia zapadną tuż przed rozpoczęciem szczytu Afryka–Unia Europejska, na którym Polska ma oficjalnie przedstawić swoje stanowisko.
Co się zmienia według zapowiedzi
Z wypowiedzi premiera wynika, że państwa zachodnie traktują amerykańską propozycję jako jedną z możliwych dróg do zakończenia wojny, choć nie bez korekt. Wskazane przez europejskich liderów zastrzeżenia mogą dotyczyć kwestii bezpieczeństwa, granic lub przyszłości układu sił w regionie. Polska podkreśla, że nie zaakceptuje żadnego rozwiązania, które ograniczałoby suwerenność Ukrainy.
Wspólnie z https://t.co/7A7Rce3AKr. przywódcami Francji, Włoch, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Kanady i Japonii zadeklarowaliśmy gotowość pracy nad amerykańskim planem pokojowym, zgłaszając na wstępie zastrzeżenia do niektórych jego punktów. Jutro europejscy liderzy spotkają się w…
— Donald Tusk (@donaldtusk) November 23, 2025
Dlaczego to ważne
Wejście do rozmów tak szerokiej grupy państw – od Europy po Amerykę Północną i Azję – sugeruje, że plan pokoju może stać się jedną z głównych osi globalnej debaty o zakończeniu konfliktu. Jednocześnie wypowiedzi premiera potwierdzają, że Europa chce mieć realny wpływ na kształt dokumentu i nie zamierza być jedynie stroną wykonawczą.
Co to oznacza dla Ciebie
W najbliższych dniach można spodziewać się intensywnych rozmów dyplomatycznych. Jeśli interesujesz się geopolityką lub sytuacją w regionie, warto śledzić komunikaty z Luandy, ponieważ ustalenia z tego spotkania mogą ukształtować kierunek europejskiej polityki bezpieczeństwa na kolejne lata. Polska, według deklaracji premiera, planuje aktywnie bronić interesów własnych i Ukrainy.
Deklaracja współpracy przy amerykańskim planie pokojowym to ważny sygnał, że Polska angażuje się w międzynarodowe działania na rzecz zakończenia wojny. Jednocześnie rząd jasno wskazuje, że potrzebne są korekty, a finalny kształt dokumentu musi odzwierciedlać europejskie i polskie interesy. Wszystko rozstrzygnie się podczas kluczowego spotkania liderów w Afryce.
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.