Ważna data w kalendarzu rolnika. Przegapienie terminu grozi odsetkami, KRUS ostrzega
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wysyła jasny sygnał do właścicieli gospodarstw. Zbliża się ostateczny czas na uregulowanie składek za pierwszy kwartał 2026 roku. W tym roku kalendarz sprzyja płatnikom, dając im dodatkowy czas na wykonanie przelewu, jednak zwłoka może być kosztowna.
Standardowo rolnicy są przyzwyczajeni do daty 31 stycznia jako granicznego terminu płatności. W 2026 roku sytuacja wygląda jednak nieco inaczej ze względu na układ dni w kalendarzu. Ponieważ ostatni dzień stycznia wypada w sobotę, przepisy automatycznie przesuwają termin zapłaty na najbliższy dzień roboczy.
Oznacza to, że ostatecznym dniem na uregulowanie należności bez narażania się na karne odsetki jest poniedziałek, 2 lutego 2026 roku. Urzędnicy apelują o terminowość, gdyż brak wpłaty może skutkować nie tylko naliczeniem dodatkowych opłat, ale w skrajnych przypadkach również problemami z ciągłością okresu ubezpieczeniowego.
Ile wynoszą składki w 2026 roku? Konkretne stawki
Wysokość opłat jest ściśle powiązana z rodzajem ubezpieczenia oraz wielkością gospodarstwa. W pierwszym kwartale bieżącego roku stawki prezentują się następująco:
Ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie Podstawowa stawka miesięczna wynosi 78 zł. Kwota ta dotyczy rolnika, jego małżonka, domowników oraz pomocników rolnika. Istnieje jednak grupa uprzywilejowana – osoby objęte ubezpieczeniem na własny wniosek w zakresie ograniczonym zapłacą jedynie jedną trzecią tej sumy, czyli 26 zł miesięcznie.
Ubezpieczenie emerytalno-rentowe To zazwyczaj największe obciążenie dla domowego budżetu. Wysokość tej składki zależy od aktualnej kwoty emerytury podstawowej, która na początku 2026 roku została ustalona na poziomie 1691,02 zł. Dla większości rolników, małżonków i domowników miesięczna składka wyniesie 169 zł.
Duży areał to wyższe opłaty
System ubezpieczeń rolniczych zakłada, że właściciele największych gospodarstw partycypują w kosztach w większym stopniu. Rolnicy posiadający powyżej 50 hektarów przeliczeniowych muszą przygotować się na dodatkowe dopłaty do składki emerytalno-rentowej.
Wysokość dodatkowej opłaty miesięcznej zależy od przedziału obszarowego:
- Od 50 do 100 ha przeliczeniowych: dopłata wynosi 12 proc. emerytury podstawowej (203 zł).
- Powyżej 100 do 150 ha: dopłata wynosi 24 proc. (406 zł).
- Powyżej 150 do 300 ha: dopłata wynosi 36 proc. (609 zł).
- Powyżej 300 ha: dopłata wynosi 48 proc. (812 zł).
Co to oznacza dla Ciebie? [PORADNIK]
Zbliżający się termin to sygnał, by uporządkować finanse gospodarstwa przed rozpoczęciem intensywnego sezonu wiosennego.
1. Sprawdź saldo i ustaw przelew Najbezpieczniejszym rozwiązaniem jest zlecenie przelewu z wyprzedzeniem. Choć termin mija 2 lutego, systemy bankowe mogą mieć przerwy techniczne w weekend. Warto upewnić się, że środki zejdą z konta najpóźniej w poniedziałek rano.
2. Zweryfikuj liczbę ubezpieczonych Pamiętaj, że składki płacisz nie tylko za siebie, ale też za domowników i pomocników pracujących w gospodarstwie. Upewnij się, że przelana kwota pokrywa zobowiązania za wszystkie zgłoszone osoby, aby uniknąć niedopłaty.
3. Uniknij odsetek Nawet jednodniowe opóźnienie sprawia, że KRUS ma prawo naliczyć odsetki za zwłokę. Choć przy małych kwotach mogą one wydawać się symboliczne, ich nieuregulowanie może prowadzić do powstania długu w systemie, co komplikuje np. uzyskanie zaświadczenia o niezaleganiu ze składkami, potrzebnego przy kredytach czy dotacjach unijnych.
