Ważna informacja dla posiadaczy wodomierzy. Łatwo popełnić błąd, który słono kosztuje
Zima może okazać się kosztowna dla właścicieli nieruchomości, którzy zapomną o jednym obowiązku. Wodociągi przypominają, że to użytkownicy odpowiadają za właściwe zabezpieczenie wodomierzy przed mrozem, a uszkodzenie urządzenia z ich winy oznacza konieczność pokrycia kosztów naprawy lub wymiany.
Ważny obowiązek dla posiadaczy wodomierzy. Zaniedbanie może oznaczać wysokie koszty
Zima to okres szczególnie trudny dla infrastruktury wodociągowej. Wraz ze spadkiem temperatur rośnie ryzyko uszkodzeń instalacji, a jednym z najbardziej narażonych elementów są wodomierze. Wadowickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji przypomina odbiorcom wody o obowiązku odpowiedniego zabezpieczenia urządzeń pomiarowych. Brak reakcji może skutkować kosztowną naprawą lub koniecznością wymiany wodomierza na koszt użytkownika.
Problem dotyczy przede wszystkim wodomierzy zamontowanych w studniach wodomierzowych, nieogrzewanych piwnicach, altanach, garażach oraz na placach budowy. To właśnie tam niskie temperatury mogą doprowadzić do zamarznięcia wody i uszkodzenia delikatnych mechanizmów pomiarowych.
Kto odpowiada za zabezpieczenie wodomierza
Zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz regulaminami dostawców wody, za prawidłowe zabezpieczenie wodomierza odpowiada właściciel lub zarządca nieruchomości. Oznacza to, że to odbiorca wody ma obowiązek zadbać o ochronę urządzenia przed mrozem.
Jeżeli dojdzie do uszkodzenia wodomierza z winy użytkownika, koszty naprawy lub wymiany ponosi odbiorca. W praktyce może to oznaczać wydatek sięgający nawet kilku tysięcy złotych, szczególnie jeśli uszkodzeniu ulegnie nie tylko sam licznik, ale także fragment instalacji wodociągowej.
Dlaczego mróz jest tak groźny dla wodomierzy
Wodomierze, zwłaszcza te montowane poza ogrzewanymi pomieszczeniami, są bardzo wrażliwe na ujemne temperatury. Zamarzająca woda zwiększa swoją objętość, co może prowadzić do pęknięcia obudowy, uszkodzenia mechanizmu pomiarowego lub rozszczelnienia połączeń.
Wodociągowcy podkreślają, że nawet krótki okres silnego mrozu może spowodować trwałe uszkodzenia. Problem często ujawnia się dopiero po odwilży, gdy instalacja zaczyna przeciekać lub wodomierz przestaje prawidłowo rejestrować zużycie.
Najczęstsze objawy uszkodzenia wodomierza
Uszkodzenie wodomierza spowodowane niską temperaturą może objawiać się na kilka sposobów. Do najczęstszych sygnałów należą brak wskazań zużycia wody, co może oznaczać zablokowanie lub zniszczenie mechanizmu. Często widoczne są także pęknięcia lub wybrzuszenia obudowy urządzenia.
Innym objawem są wycieki wody w okolicy wodomierza, świadczące o utracie szczelności instalacji. Zdarzają się również nieprawidłowe odczyty, które mogą prowadzić do błędnych rozliczeń. W skrajnych przypadkach dochodzi do całkowitego braku wody w instalacji, gdy przepływ zostaje zablokowany przez lód.
Proste działania, które mogą zapobiec problemom
Wadowickie wodociągi podkreślają, że zapobieganie uszkodzeniom wodomierzy zimą nie wymaga skomplikowanych działań. Kluczowe jest odpowiednie ocieplenie miejsca, w którym znajduje się urządzenie. Można do tego wykorzystać styropian, wełnę mineralną lub specjalne otuliny termoizolacyjne przeznaczone do rur i liczników.
W przypadku wodomierzy zamontowanych w studzienkach ważne jest sprawdzenie ich szczelności. Studzienka powinna być dokładnie zamknięta, a wszelkie ubytki należy uzupełnić, na przykład pianką montażową. Wskazane jest także usunięcie zalegającej wody, która może dodatkowo sprzyjać zamarzaniu.
Dodatkowo zaleca się izolację rur doprowadzających wodę, zwłaszcza w miejscach nieocieplonych. Regularna kontrola stanu technicznego wodomierza, szczególnie po okresach silnych mrozów, pozwala szybko wykryć ewentualne problemy.
Dlaczego warto działać zawczasu
Zaniedbanie zabezpieczenia wodomierza może mieć nie tylko finansowe, ale także organizacyjne konsekwencje. Uszkodzone urządzenie może prowadzić do przerw w dostawie wody, konieczności interwencji pogotowia wodociągowego oraz sporów dotyczących odpowiedzialności za szkody.
Warto pamiętać, że wodociągi coraz częściej podkreślają odpowiedzialność odbiorców za stan wodomierzy. W przypadku stwierdzenia, że uszkodzenie powstało na skutek braku odpowiedniego zabezpieczenia, użytkownik nie może liczyć na bezpłatną wymianę.
Obowiązek, o którym łatwo zapomnieć
Choć zabezpieczenie wodomierza może wydawać się drobną formalnością, w praktyce jest to ważny obowiązek każdego właściciela lub zarządcy nieruchomości. Zima co roku przynosi podobne problemy, a wodociągi regularnie apelują o zachowanie ostrożności.
Kilka prostych działań wykonanych zawczasu może uchronić przed niepotrzebnymi kosztami i problemami technicznymi. W obliczu rosnących cen usług i mediów warto potraktować te zalecenia poważnie, zanim mróz wyrządzi szkody, których naprawa okaże się kosztowna.
Kucharz z dyplomem i szef kuchni w wielu restauracjach. W Warszawie w Pigułce odpowiada głównie za dział porad gastronomicznych.