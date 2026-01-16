Ważna informacja dla właścicieli psów! Wyższy podatek w 2026 roku

16 stycznia 2026 14:12 | Autor: Małgorzata Skarbek | Aktualności | Brak komentarzy

Jeśli jesteś właścicielem czworonoga, początek roku to dobry moment na sprawdzenie lokalnych przepisów. Choć nie w całym kraju obowiązuje tzw. podatek od psa, w wielu miejscach jest on suwerenną decyzją samorządu. W 2026 roku maksymalna stawka tej daniny poszła w górę, co dla właścicieli kilku pupili może oznaczać wydatek rzędu kilkuset złotych

Fot. Pixabay

Zobacz również:

Nowe stawki: Ile maksymalnie zapłacisz?

O tym, czy opłata zostanie wprowadzona, decyduje rada gminy na podstawie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Resort finansów co roku wyznacza jedynie „górny limit”, którego samorządy nie mogą przekroczyć.

Ważne terminy – nie spóźnij się z wpłatą

Każda gmina indywidualnie ustala datę, do której należy uregulować należność.

  • Większość samorządów wyznacza termin do 30 kwietnia.

  • Jeśli pies trafił pod Twoją opiekę w trakcie roku, zazwyczaj masz 2 miesiące na zgłoszenie tego faktu i wniesienie opłaty.

Kto może uniknąć płacenia? Lista zwolnień

Nawet jeśli Twoja gmina pobiera podatek, możesz być z niego zwolniony. Prawo przewiduje ulgi dla określonych grup osób. Zwolnienie dotyczy zazwyczaj jednego psa i przysługuje:

  • osobom z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,

  • osobom z dowolną niepełnosprawnością, jeśli ich pupil jest psem asystującym,

  • seniorom powyżej 65. roku życia, którzy samodzielnie prowadzą gospodarstwo domowe,

  • pracownikom przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych.

Specjalne zasady dla rolników

Osoby opłacające podatek rolny (posiadające użytki rolne powyżej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowego) są traktowane preferencyjnie. Są one całkowicie zwolnione z opłaty za dwa psy. Podatek muszą zapłacić dopiero za trzeciego i każdego kolejnego czworonoga.

Obserwuj nas w Google News
Obserwuj
Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

Copyright © 2023 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗  Wydawca i właściciel: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl