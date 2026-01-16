Ważna informacja dla właścicieli psów! Wyższy podatek w 2026 roku
Jeśli jesteś właścicielem czworonoga, początek roku to dobry moment na sprawdzenie lokalnych przepisów. Choć nie w całym kraju obowiązuje tzw. podatek od psa, w wielu miejscach jest on suwerenną decyzją samorządu. W 2026 roku maksymalna stawka tej daniny poszła w górę, co dla właścicieli kilku pupili może oznaczać wydatek rzędu kilkuset złotych
Nowe stawki: Ile maksymalnie zapłacisz?
O tym, czy opłata zostanie wprowadzona, decyduje rada gminy na podstawie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Resort finansów co roku wyznacza jedynie „górny limit”, którego samorządy nie mogą przekroczyć.
-
Maksymalna stawka w 2026 r.: 186,29 zł za każdego psa.
-
Wzrost: To o 4,5% więcej niż w roku ubiegłym (w 2025 r. limit wynosił 178,26 zł).
-
Efekt skali: Posiadacz trzech psów w gminie stosującej maksymalne stawki musi liczyć się z kosztem niemal 560 zł rocznie.
Ważne terminy – nie spóźnij się z wpłatą
Każda gmina indywidualnie ustala datę, do której należy uregulować należność.
-
Większość samorządów wyznacza termin do 30 kwietnia.
-
Jeśli pies trafił pod Twoją opiekę w trakcie roku, zazwyczaj masz 2 miesiące na zgłoszenie tego faktu i wniesienie opłaty.
Kto może uniknąć płacenia? Lista zwolnień
Nawet jeśli Twoja gmina pobiera podatek, możesz być z niego zwolniony. Prawo przewiduje ulgi dla określonych grup osób. Zwolnienie dotyczy zazwyczaj jednego psa i przysługuje:
-
osobom z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
-
osobom z dowolną niepełnosprawnością, jeśli ich pupil jest psem asystującym,
-
seniorom powyżej 65. roku życia, którzy samodzielnie prowadzą gospodarstwo domowe,
-
pracownikom przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych.
Specjalne zasady dla rolników
Osoby opłacające podatek rolny (posiadające użytki rolne powyżej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowego) są traktowane preferencyjnie. Są one całkowicie zwolnione z opłaty za dwa psy. Podatek muszą zapłacić dopiero za trzeciego i każdego kolejnego czworonoga.
