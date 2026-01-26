Ważna zmiana w kalendarzu podatkowym. Na PIT-11 w tym roku poczekamy dłużej
Początek roku to gorący okres dla księgowych i pracowników działów kadr. Trwa przygotowywanie rocznych informacji o dochodach, które są niezbędne do rozliczenia się z fiskusem. W 2026 roku kalendarz płata jednak małego figla, przez co ustawowy termin dostarczenia dokumentów pracownikom ulega przesunięciu.
Standardowo przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wskazują datę 28 lutego jako ostateczny termin, w którym płatnik (czyli pracodawca) musi przekazać podatnikowi (pracownikowi) formularz PIT-11. Dokument ten jest kluczowy, ponieważ zawiera zestawienie wszystkich przychodów, kosztów ich uzyskania oraz pobranych zaliczek na podatek za miniony rok.
W 2026 roku sytuacja wygląda jednak inaczej ze względu na układ dni w kalendarzu. Data 28 lutego wypada w sobotę. Zgodnie z Ordynacją podatkową, jeśli termin wykonania czynności urzędowej przypada na dzień wolny od pracy lub sobotę, ulega on przesunięciu na pierwszy dzień roboczy następujący po dniu wolnym.
Oznacza to, że w tym roku pracodawcy zyskali dodatkowy czas. Ostateczna data na wysłanie lub wręczenie pracownikom PIT-11 to poniedziałek, 2 marca 2026 roku. Warto zaznaczyć, że dotyczy to daty nadania przesyłki na poczcie lub wysyłki elektronicznej, a nie daty fizycznego otrzymania listu przez pracownika.
Wielu pracodawców nie czeka jednak do ostatniej chwili i wysyła formularze sukcesywnie w lutym. Obowiązek ten dotyczy wszystkich osób, które w 2025 roku uzyskały dochód w danym zakładzie pracy – zarówno obecnych pracowników, jak i tych, którzy w międzyczasie zmienili miejsce zatrudnienia lub pracowali jedynie na podstawie umów cywilnoprawnych (zlecenia, o dzieło).
Nie dostałeś PIT-u? Oto co musisz zrobić [PORADNIK]
Brak formularza PIT-11 w skrzynce pocztowej na początku marca może wywołać niepokój u podatnika. Bez tego dokumentu trudno zweryfikować poprawność danych w systemie Twój e-PIT lub samodzielnie wypełnić zeznanie. Co robić w takiej sytuacji i czy brak papierowego dokumentu zwalnia nas z obowiązku rozliczenia?
Krok 1: Sprawdź formę wysyłki i folder SPAM
Wiele firm, szukając oszczędności i ekologicznych rozwiązań, rezygnuje z tradycyjnej poczty na rzecz wysyłki elektronicznej. Pracodawca może przesłać PIT-11 na służbowy lub prywatny adres e-mail (jeśli wyraziliśmy na to zgodę) lub udostępnić go w wewnętrznym systemie HR-owym do pobrania. Zanim zaczniesz interweniować, sprawdź swoją skrzynkę mailową (również folder SPAM) oraz portal pracowniczy.
Krok 2: Kontakt z pracodawcą
Jeśli do połowy marca dokument nie dotrze, należy skontaktować się z działem kadr lub księgowości byłego lub obecnego pracodawcy. Być może nastąpiła pomyłka w adresie korespondencyjnym (np. po przeprowadzce nie zaktualizowałeś danych w firmie) lub listonosz nie zostawił awizo. Pracodawca ma obowiązek wydać duplikat dokumentu na prośbę pracownika.
Krok 3: Samodzielne ustalenie przychodu
Należy pamiętać, że brak otrzymania PIT-11 nie zwalnia podatnika z obowiązku złożenia rocznego zeznania PIT-37 (lub innego właściwego). Jeśli kontakt z pracodawcą jest niemożliwy (np. firma upadła), musisz samodzielnie oszacować przychód na podstawie posiadanych umów oraz wyciągów bankowych potwierdzających wpływ wynagrodzenia. W takiej sytuacji w zeznaniu rocznym wpisujesz kwoty wynikające z własnych wyliczeń. Warto dołączyć do zeznania pismo wyjaśniające przyczynę braku PIT-11.
Krok 4: Interwencja w Urzędzie Skarbowym
Jeżeli pracodawca uporczywie uchyla się od wydania dokumentu, możesz zgłosić ten fakt do Urzędu Skarbowego. Niewydanie PIT-11 w terminie jest wykroczeniem skarbowym, za które płatnikowi grozi grzywna. Często sam telefon z urzędu do pracodawcy wystarczy, by zaległy dokument został błyskawicznie wystawiony.
Ważne: Pamiętaj, że w usłudze Twój e-PIT na portalu podatki.gov.pl Twoje zeznanie jest przygotowywane automatycznie. Pracodawcy mieli obowiązek wysłać dane do Urzędu Skarbowego wcześniej (do końca stycznia). Dlatego, nawet jeśli nie masz papierowego PIT-11 w ręku, istnieje duża szansa, że Twoje dane są już w systemie i możesz się rozliczyć online, logując się przez Profil Zaufany lub bankowość elektroniczną. Zawsze jednak warto porównać dane z systemu z tymi, które masz na paskach płacowych.
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.