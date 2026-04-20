Ważne ostrzeżenie. Alert dla Warszawy i całego Mazowsza. Zacznie się dziś w nocy
Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Warszawie wydało w poniedziałek 20 kwietnia ostrzeżenie meteorologiczne pierwszego stopnia przed przymrozkami dla województwa mazowieckiego i sześciu innych regionów Polski. Alert obowiązuje od nocy z poniedziałku na wtorek – od godz. 02:00 do godz. 07:30 we wtorek 21 kwietnia. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska synoptycy szacują na 80%. W praktyce oznacza to, że mieszkańcy Warszawy i całego Mazowsza mają kilka godzin, żeby zabezpieczyć balkony, ogrody i działki – zanim temperatura przed świtem spadnie poniżej zera.
Co dokładnie ostrzega IMGW i które powiaty są objęte
Alert pierwszego stopnia obejmuje całe województwo mazowieckie – wszystkie jego 42 powiaty, w tym Warszawę. Prognozowany jest spadek temperatury powietrza miejscami do -1°C do -2°C, a przy gruncie do -2°C lub -3°C. Oznacza to przymrozek zarówno standardowy (mierzony 1,5 m nad ziemią), jak i gruntowy – szczególnie niebezpieczny dla roślin, które w zeszłym tygodniu i w ciepły weekend wznowiły intensywny wzrost.
Poza Mazowszem ostrzeżenia obowiązują równolegle w województwach: kujawsko-pomorskim, łódzkim, podlaskim, warmińsko-mazurskim, wielkopolskim i pomorskim. To szeroki pas środkowej i wschodniej Polski, gdzie w tej samej nocy z poniedziałku na wtorek oczekiwany jest identyczny scenariusz: rozpogodzenie po zmroku, brak chmur izolujących grunt od chłodnego nieba, gwałtowne wypromieniowanie ciepła i temperatura poniżej zera przed świtem.
Warszawa i okolice – dlaczego temperatura jest zróżnicowana
Warszawa to miasto z wyraźnym efektem miejskiej wyspy ciepła: miliony metrów kwadratowych asfaltu, betonu i elewacji gromadzą w ciągu dnia energię słoneczną i oddają ją nocą. W centrum stolicy – na Woli, w Śródmieściu, na Mokotowie – temperatura nocna jest zazwyczaj o 3-4°C wyższa niż na terenie otwartym wokół miasta. To sprawia, że w gęsto zabudowanych dzielnicach Warszawy przymrozek może ominąć termometry – ale na obszarach podmiejskich mróz uderzy z pełną siłą.
Powiaty otaczające stolicę – piaseczyński, legionowski, otwocki, pruszkowski, wołomiński, grójecki i żyrardowski – leżą w strefie przejściowej między miejską wyspą ciepła a otwartym terenem. Właśnie tam ryzyko przymrozku gruntowego jest największe. W Piasecznie, Legionowie, Otwocku, Grodzisku Mazowieckim czy Nowym Dworze Mazowieckim temperatury przy gruncie mogą spaść do -2°C lub poniżej, nawet jeśli w centrum Warszawy termometr pokaże +1°C.
Na terenie samej Warszawy najbardziej narażone są dzielnice na obrzeżach z rozległymi terenami zielonymi i zabudową niską: Wawer, Wesołą, Białołęka, Wilanów, Ursus, Bemowo – tam efekt wyspy ciepła działa słabiej, a przymrozek gruntowy jest realny.
Co z rolnictwem i sadownictwem na Mazowszu
Mazowsze to jedno z ważniejszych województw rolniczych w Polsce. Powiaty grójecki i przysuski to zagłębie polskiego sadownictwa – produkuje się tam lwią część krajowych jabłek, gruszek i wiśni. W tym czasie roku drzewa owocowe są w pełni kwitnienia lub tuż po nim. To najniebezpieczniejszy moment w sezonie: jeden przymrozek przy -1°C do -2°C w fazie kwitnienia może zniszczyć 30-50% tegorocznych plonów na danym sadzie. Sadownicy z powiatu grójeckiego i warecko-piaseczyńskiego, którzy po ciepłym weekendzie mogli sądzić, że najgorsze mrozy za nimi, są w tej chwili w grupie najwyższego ryzyka.
Synoptycy z ICM UW (Centrum Modelowania Meteorologicznego Uniwersytetu Warszawskiego) oceniali w niedzielę 19 kwietnia, że napływ chłodniejszego powietrza z północy w połączeniu z lokalnymi rozpogodzeniami sprzyja gwałtownemu wypromieniowaniu ciepła z powierzchni ziemi. To właśnie ten mechanizm – bezchmurna noc bez „kołdry” z chmur – odpowiada za przymrozki nawet wtedy, gdy w dzień temperatura przekraczała 13-14°C.
Kierowcy i rowerzyści – okno ryzyka od 2:00 do 7:30
Alert obowiązuje w godzinach, gdy ruch na drogach jest jeszcze nieduży – ale to właśnie te godziny są najgroźniejsze. Wiadukty, mosty i odcinki dróg prowadzące przez otwarte tereny (pola, łąki, doliny rzek) chłodzą się szybciej niż ulice w centrum. Na Mazowszu szczególnie narażone są:
Droga ekspresowa S7 na odcinku Warszawa-Grójec i dalej na południe – biegnie przez otwarte tereny powiatu grójeckiego. Droga krajowa S8 na północ w kierunku Wyszkowa – pola i łąki po obu stronach. Most nad Zalewem Zegrzyńskim w Zegrzu – otwarta woda wzmaga wychłodzenie nawierzchni. Mosty na Wiśle, szczególnie te na obrzeżach stolicy – Łazienkowski, Siekierkowski, Most Północny. Aleje Jerozolimskie na odcinku przez Pola Mokotowskie – szeroka aleja z trawnikami, które nie akumulują ciepła. Popularne ścieżki rowerowe przez parki – Las Kabacki, Dolina Służewieckiego, Kanał Piaseczyński – mogą być pokryte szronem lub cienką warstwą lodu do godziny 9:00-10:00 wtorku.
Kiedy alert wygasa i co czeka nas w reszcie tygodnia
Alert IMGW wygasa o 7:30 we wtorek 21 kwietnia. Po tej godzinie temperatura zacznie rosnąć – słońce będzie wystarczająco nisko, żeby przegrzać schłodzone powierzchnie. Prognoza dla Warszawy i Mazowsza na wtorek: ocieplenie po godz. 10:00, temperatura maksymalna ok. 13°C przy słabym wietrze z zachodu. Środa i czwartek przyniosą wyraźną poprawę – 14-15°C w dzień, bez ryzyka przymrozków w nocy. Od środy wieczorną wiosnę można traktować jako stabilną – choć meteorolodzy nie wykluczają, że kwiecień jeszcze zaskoczy.
Co zrobić dziś wieczór – lista pilnych działań
Rośliny balkonowe i tarasowe w Warszawie i na Mazowszu: pelargonie, surfinie, begonie, pomidory, papryka, ogórki, wszelkie siewki warzyw – wnieś je dziś wieczór do środka lub na klatkę schodową. Jedno 5-minutowe działanie chroni przed stratą roślin, które przez tygodnie wymagały pielęgnacji.
Ogrodnicy i działkowicze: jeśli masz kwitnące drzewa owocowe – wiśnie, jabłonie, grusze, śliwki – okryj je dziś agrowłókniną. Szczególnie ważne dla właścicieli sadów w powiatach grójeckim, piaseczyńskim i otwockim, gdzie skala upraw jest największa.
Sadownicy i rolnicy na Mazowszu: jeśli masz system nawadniania, rozważ uruchomienie deszczowania w pierwszych godzinach nocy – zamarzająca woda oddaje ciepło i chroni kwiaty przed najniższymi temperaturami. To metoda stosowana przez doświadczonych sadowniców podczas majowych przymrozków.
Kierowcy wyjeżdżający rano: alert trwa do 7:30 – właśnie wtedy startuje poranny szczyt. Sprawdź przed wyjazdem szybę – szron może pojawić się nawet w centrum Warszawy, szczególnie na samochodach zaparkowanych przy parkach i skwerach. Na trasach podmiejskich (S7, S8, drogi powiatowe przez pola) jedź ostrożnie do ok. 9:00, gdy temperatura wzrośnie powyżej zera.
Wiosna na Mazowszu rządzi się własnym kalendarzem. Maj przychodzi powoli, a kwiecień za każdym razem próbuje udowodnić, że nie skończyły się jeszcze jego prawa do mrozu.
