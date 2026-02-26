Ważne zmiany dla milionów Polaków. Muszą spełnić ten obowiązek
Rada Ministrów 26 lutego 2026 roku przyjęła projekt ustawy o Krajowym Rejestrze Oznakowanych Psów i Kotów, czyli KROPiK. Nowe przepisy oznaczają konkretne obowiązki dla milionów Polek i Polaków posiadających zwierzęta domowe.
Zmiany mają objąć przede wszystkim właścicieli psów, ale część regulacji dotyczyć będzie także kotów.
Co się zmieni po wejściu ustawy w życie
Najważniejsza zmiana to obowiązek czipowania wszystkich psów oraz ich rejestracji w centralnej bazie danych. Informacje o oznakowanych zwierzętach trafią do ogólnopolskiego systemu, którym zarządzać będzie Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
W przypadku kotów przepisy są mniej rygorystyczne. Obowiązkowe czipowanie obejmie zwierzęta przebywające w schroniskach oraz te, które są przekazywane nowym właścicielom. Właściciele prywatnych kotów będą mogli oznakować je dobrowolnie.
Dlaczego rząd wprowadza nowe obowiązki
Prace nad systemem trwały od 2024 roku, kiedy resort rolnictwa rozpoczął współpracę z Ministerstwem Cyfryzacji nad stworzeniem jednolitego rejestru. Formalne działania legislacyjne ruszyły w połowie 2025 roku.
Celem zmian jest ograniczenie bezdomności zwierząt oraz ułatwienie identyfikacji właścicieli w przypadku porzucenia lub zaginięcia psa czy kota. Do tej pory brak centralnej bazy powodował, że ustalenie opiekuna zwierzęcia bywało bardzo trudne.
Skala zmian jest ogromna. Według szacunków w Polsce może żyć nawet około 13,5 miliona psów. To oznacza, że nowe przepisy obejmą znaczną część gospodarstw domowych.
Jak ma działać KROPiK
KROPiK będzie centralnym rejestrem zawierającym dane o zwierzęciu oraz jego właścicielu lub schronisku, w którym przebywa. Dzięki mikroczipowi możliwe będzie szybkie i jednoznaczne powiązanie psa z konkretną osobą.
Wiceminister rolnictwa Jacek Czerniak podkreśla, że obowiązkowe znakowanie i rejestracja należą do najskuteczniejszych narzędzi ograniczania bezdomności zwierząt. System ma również zmniejszyć koszty ponoszone przez gminy na utrzymanie schronisk.
Co to oznacza dla Ciebie
Jeśli jesteś właścicielką lub właścicielem psa, po wejściu ustawy w życie będziesz zobowiązana do jego zaczipowania i zgłoszenia do rejestru. Brak dopełnienia obowiązku może w przyszłości wiązać się z konsekwencjami administracyjnymi.
W przypadku kotów obowiązek dotyczyć będzie przede wszystkim schronisk oraz sytuacji przekazania zwierzęcia nowemu opiekunowi.
Nowe prawo ma uporządkować rynek i ograniczyć problem porzuceń. Dla milionów osób oznacza jednak dodatkową formalność, o której nie będzie można zapomnieć.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.