Ważne zmiany od dzisiaj! Drastyczne obniżenie limitu wypłat w bankomatach
Od 19 lutego 2026 roku sieć Euronet drastycznie obniża limit jednorazowej wypłaty gotówki kodem BLIK do kwoty 200 złotych. Operator systemu BLIK uspokaja jednak, że zmiana dotyczy wyłącznie maszyn tej konkretnej sieci i nie obejmuje tysięcy urządzeń innych operatorów oraz banków własnych
Decyzja Euronetu podyktowana jest wysokimi kosztami obsługi transakcji, które – według przedstawicieli firmy – dwukrotnie przewyższają przychody generowane przez wypłaty BLIK. Firma tłumaczy, że wprowadzenie limitu 200 zł jest niezbędne, aby ograniczyć straty finansowe wynikające z nieadekwatnych stawek ustalanych przez Polski Standard Płatności. Zmiana obowiązuje w bankomatach i wpłato-bankomatach oznaczonych logo Euronet do odwołania, ale nie dotyczy maszyn, które sieć obsługuje jedynie technicznie dla konkretnych banków.
Polski Standard Płatności przypomina, że użytkownicy mają do dyspozycji ponad 13 000 innych bankomatów w całym kraju, gdzie limity pozostają na dotychczasowych, znacznie wyższych poziomach. Wiele banków oferuje swoim klientom wypłaty BLIK bez tak rygorystycznych ograniczeń kwotowych w urządzeniach własnych oraz u innych niezależnych operatorów.
Jeśli planujesz wypłatę gotówki za pomocą kodu BLIK, weź pod uwagę nowe zasady, aby uniknąć problemów przy bankomacie:
-
Sprawdź logo na urządzeniu: Jeśli stoisz przed bankomatem z logo Euronet, pamiętaj, że jednorazowo wyjmiesz tylko 200 zł. Przy potrzebie większej kwoty będziesz musiał kilkukrotnie powtórzyć transakcję i wygenerować nowe kody.
-
Szukaj bankomatów własnych swojego banku: Limity wypłat BLIK w urządzeniach należących bezpośrednio do Twojego banku pozostają bez zmian i są zazwyczaj wielokrotnie wyższe niż w Euronecie.
-
Korzystaj z mapy punktów: W Polsce działa ponad 8000 bankomatów bankowych, które nie wprowadziły takich restrykcji – wybieraj je, jeśli potrzebujesz szybko wypłacić większą sumę gotówki.
-
Weryfikuj opłaty: Pamiętaj, że wielokrotne wypłacanie małych kwot (po 200 zł) może wiązać się z naliczeniem prowizji przez Twój bank za każdą operację osobno, co zwiększy koszt dostępu do gotówki.
-
Uważaj na urządzenia „obsługiwane technicznie”: Limit nie dotyczy maszyn, które Euronet jedynie serwisuje, a które są oznakowane wyłącznie marką konkretnego banku (np. mBanku czy Alior Banku) – tam wypłacisz pieniądze na starych zasadach.
Psycholog, dziennikarka i ekspertka ds. społecznych. Absolwentka psychologii na Uniwersytecie SWPS oraz malarstwa i scenografii w Wyższej Szkole Artystycznej (WSA). W redakcji łączy wiedzę o mechanizmach ludzkiej psychiki z artystyczną wrażliwością na otoczenie. Specjalizuje się w tematach dotyczących psychologii, problemów mieszkańców oraz warszawskiej kultury. W swoich tekstach analizuje zjawiska społeczne, tłumacząc, jak zmiany w mieście wpływają na dobrostan i codzienne życie Polaków.