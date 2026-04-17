Ważne zmiany w Twojej pensji! Biznes ostrzega rząd przed skutkami nowej ustawy.

17 kwietnia 2026 14:49 | Autor: Marek Borkowski | Aktualności | Brak komentarzy

Polscy przedsiębiorcy apelują do rządu o pilne poprawki w projekcie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu. Firmy obawiają się, że nowe zasady usztywnią rynek pracy i utrudnią uczciwe nagradzanie najlepszych pracowników. Sprawdź, jakie zmiany w Twojej pensji planuje państwo i dlaczego pracodawcy biją na alarm.

Kobieta pokazuje dokumenty mężczyźnie w eleganckim biurze. Fot. Shutterstock
Kobieta pokazuje dokumenty mężczyźnie w eleganckim biurze. Fot. Shutterstock

Koniec z ukrywaniem zarobków? Fakty o nowym prawie

Głównym motorem zmian jest unijna dyrektywa (rodzaj aktu prawnego Unii Europejskiej, który wyznacza cel, jaki muszą osiągnąć wszystkie kraje członkowskie) o płacy minimalnej i jawności wynagrodzeń. Rząd chce, aby system ustalania najniższych stawek był bardziej przewidywalny. Jednak biznes wskazuje, że proponowana transparentność, czyli pełna jawność i przejrzystość płac wewnątrz firm, może doprowadzić do konfliktów w zespołach i odpływu specjalistów.

Postulat rządu Obawa przedsiębiorców Ryzyko dla rynku
Sztywny mechanizm podwyżek Brak elastyczności przy spadku koniunktury Ryzyko fali zwolnień w mniejszych firmach
Jawność widełek płacowych Utrata przewagi konkurencyjnej Wzrost roszczeń płacowych bez związku z wydajnością
Raportowanie różnic w płacach Ogromna biurokracja dla działów kadr Wyższe koszty funkcjonowania przedsiębiorstw
Powiązanie ze średnią krajową Nakręcanie spirali płacowo-cenowej Dalsze utrzymywanie się wysokiej inflacji

O co walczą organizacje pracodawców?Przedstawiciele biznesu chcą, aby nowe przepisy były „bezpiecznikiem”, a nie ciężarem dla rozwoju gospodarczego:

  • Zasada „płaca za pracę”: Firmy domagają się, by prawo pozwalało na swobodne różnicowanie pensji ze względu na jakość i efektywność pracy, a nie tylko staż.
  • Dłuższe vacatio legis: Czyli czas między opublikowaniem ustawy a jej wejściem w życie – biznes potrzebuje go, by dostosować systemy księgowe.
  • Wyłączenie małych firm: Postulat, by najmniejsze podmioty były zwolnione z najbardziej skomplikowanych obowiązków raportowych.

Fakty o płacy minimalnej: Czy czeka nas skokowy wzrost?

Fakt, że rząd planuje powiązać najniższą krajową z konkretnymi wskaźnikami gospodarczymi, ma teoretycznie chronić najuboższych. Statystyka pokazuje jednak, że zbyt szybki wzrost kosztów pracy w Polsce wyludnia sektor usług w mniejszych miastach. Dane z serwisu Business Insider Polska sugerują, że bez uwzględnienia postulatów biznesu, nowa ustawa może stać się „kotwicą” dla inwestycji zagranicznych, które do tej pory przyciągała w Polsce relatywnie tania, ale wykwalifikowana kadra.

W 2026 roku sposób, w jaki myślimy o zarobkach, zmienia się pod dyktando unijnych standardów. Dane są jasne: era „tajnych pensji” powoli odchodzi do lamusa, a pracownik zyskuje potężne narzędzie negocjacyjne. Statystyki wskazują jednak, że sukces tej reformy zależy od dialogu z tymi, którzy te pensje wypłacają. Jeśli rząd nie zmodyfikuje projektu zgodnie z apelami biznesu, możemy obudzić się w rzeczywistości, w której prawo gwarantuje wysokie kwoty na papierze, ale firm nie stać na tworzenie nowych miejsc pracy. Walka o ostateczny kształt przepisów wchodzi w decydującą fazę, a jej wynik poczujemy na swoich kontach już w przyszłym roku.

 

 

 

 

Źródło: Opracowanie na podstawie postulatów organizacji pracodawców oraz analizy serwisu Business Insider Polska (kwiecień 2026).

 

Obserwuj nas w Google News
Obserwuj
Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

Copyright © 2026 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗ 
Wydawca i właściciel: Capital Media S.C.
ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl
Polityka Redakcyjna