Ważne zmiany w Twojej pensji! Biznes ostrzega rząd przed skutkami nowej ustawy.
Polscy przedsiębiorcy apelują do rządu o pilne poprawki w projekcie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu. Firmy obawiają się, że nowe zasady usztywnią rynek pracy i utrudnią uczciwe nagradzanie najlepszych pracowników. Sprawdź, jakie zmiany w Twojej pensji planuje państwo i dlaczego pracodawcy biją na alarm.
Koniec z ukrywaniem zarobków? Fakty o nowym prawie
Głównym motorem zmian jest unijna dyrektywa (rodzaj aktu prawnego Unii Europejskiej, który wyznacza cel, jaki muszą osiągnąć wszystkie kraje członkowskie) o płacy minimalnej i jawności wynagrodzeń. Rząd chce, aby system ustalania najniższych stawek był bardziej przewidywalny. Jednak biznes wskazuje, że proponowana transparentność, czyli pełna jawność i przejrzystość płac wewnątrz firm, może doprowadzić do konfliktów w zespołach i odpływu specjalistów.
|Postulat rządu
|Obawa przedsiębiorców
|Ryzyko dla rynku
|Sztywny mechanizm podwyżek
|Brak elastyczności przy spadku koniunktury
|Ryzyko fali zwolnień w mniejszych firmach
|Jawność widełek płacowych
|Utrata przewagi konkurencyjnej
|Wzrost roszczeń płacowych bez związku z wydajnością
|Raportowanie różnic w płacach
|Ogromna biurokracja dla działów kadr
|Wyższe koszty funkcjonowania przedsiębiorstw
|Powiązanie ze średnią krajową
|Nakręcanie spirali płacowo-cenowej
|Dalsze utrzymywanie się wysokiej inflacji
O co walczą organizacje pracodawców?Przedstawiciele biznesu chcą, aby nowe przepisy były „bezpiecznikiem”, a nie ciężarem dla rozwoju gospodarczego:
- Zasada „płaca za pracę”: Firmy domagają się, by prawo pozwalało na swobodne różnicowanie pensji ze względu na jakość i efektywność pracy, a nie tylko staż.
- Dłuższe vacatio legis: Czyli czas między opublikowaniem ustawy a jej wejściem w życie – biznes potrzebuje go, by dostosować systemy księgowe.
- Wyłączenie małych firm: Postulat, by najmniejsze podmioty były zwolnione z najbardziej skomplikowanych obowiązków raportowych.
Fakty o płacy minimalnej: Czy czeka nas skokowy wzrost?
Fakt, że rząd planuje powiązać najniższą krajową z konkretnymi wskaźnikami gospodarczymi, ma teoretycznie chronić najuboższych. Statystyka pokazuje jednak, że zbyt szybki wzrost kosztów pracy w Polsce wyludnia sektor usług w mniejszych miastach. Dane z serwisu Business Insider Polska sugerują, że bez uwzględnienia postulatów biznesu, nowa ustawa może stać się „kotwicą” dla inwestycji zagranicznych, które do tej pory przyciągała w Polsce relatywnie tania, ale wykwalifikowana kadra.
W 2026 roku sposób, w jaki myślimy o zarobkach, zmienia się pod dyktando unijnych standardów. Dane są jasne: era „tajnych pensji” powoli odchodzi do lamusa, a pracownik zyskuje potężne narzędzie negocjacyjne. Statystyki wskazują jednak, że sukces tej reformy zależy od dialogu z tymi, którzy te pensje wypłacają. Jeśli rząd nie zmodyfikuje projektu zgodnie z apelami biznesu, możemy obudzić się w rzeczywistości, w której prawo gwarantuje wysokie kwoty na papierze, ale firm nie stać na tworzenie nowych miejsc pracy. Walka o ostateczny kształt przepisów wchodzi w decydującą fazę, a jej wynik poczujemy na swoich kontach już w przyszłym roku.
Prawnik, menedżer i ekspert ds. prawa nowych technologii. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz prestiżowych studiów menedżerskich Executive MBA. Posiada unikalne kompetencje cyfrowe potwierdzone dyplomem SGH i Google w programie „Umiejętności Jutra AI”. Wieloletni praktyk samorządowy, który doskonale zna mechanizmy legislacyjne. W redakcji zajmuje się najtrudniejszymi tematami na styku regulacji prawnych, strategii biznesowych i sztucznej inteligencji, wyjaśniając, jak nowoczesne przepisy wpływają na przedsiębiorców i obywateli.