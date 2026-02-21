Ważny apel. Sprawdź, gdzie w Twojej okolicy jest schron
W obliczu rosnącej niestabilności geopolitycznej dbanie o bezpieczeństwo własnej rodziny przestało być domeną pasjonatów survivalu, a stało się kluczowym obowiązkiem każdego obywatela. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa oraz Straż Pożarna alarmują: gdy zawyją syreny, na pakowanie i szukanie ratunku będzie już za późno. Posiadanie konkretnego planu ewakuacji oraz plecaka przetrwania to jedyny sposób, by uniknąć chaosu i przetrwać pierwsze 72 godziny po wystąpieniu kryzysu, zanim dotrze do nas zorganizowana pomoc.
Kluczem do ocalenia jest znajomość lokalnej infrastruktury obronnej oraz zgromadzenie zasobów, które pozwolą na pełną samodzielność w warunkach paraliżu państwa. Państwowa Straż Pożarna udostępniła interaktywną mapę, która wskazuje ponad 234 tysiące punktów schronienia w całym kraju, mogących pomieścić łącznie 49 milionów osób. Warto sprawdzić swoją okolicę już dziś, ponieważ w sytuacji realnego zagrożenia każda minuta spędzona na szukaniu bezpiecznego miejsca może decydować o życiu.
Plecak ewakuacyjny (BOB) – co musisz mieć pod ręką?
Twoim osobistym zestawem przetrwania jest tzw. Bug-Out Bag (BOB), czyli ekwipunek na 3 dni, który powinien ważyć nie więcej niż 15-20% Twojej masy ciała.
Zapasy spożywcze: Zapakuj minimum 3 litry wody na osobę, tabletki do uzdatniania oraz wysokokaloryczne racje o długim terminie ważności, takie jak konserwy i batony energetyczne.
Środki techniczne: Latarka z zapasem baterii, naładowany powerbank oraz przybory do rozpalania ognia (krzesiwo, zapalniczka) to absolutne podstawy.
Narzędzia i sygnalizacja: Wielofunkcyjny multitool lub scyzoryk oraz gwizdek sygnalizacyjny mogą okazać się niezbędne w trudnych warunkach.
Ochrona zdrowia: Apteczka powinna zawierać leki przyjmowane na stałe, środki odkażające oraz maski ochronne.
Finanse i tożsamość: Przygotuj papierowe kopie najważniejszych dokumentów i aktów własności w wodoodpornym etui oraz skany na pendrive.
Mapa schronów PSP: Gdzie biec po pomoc?
Pod adresem schrony.straz.gov.pl dostępna jest aplikacja z podziałem na trzy rodzaje obiektów ochronnych.
- Schrony (S): Oznaczone kolorem czerwonym; to hermetyczne budowle chroniące przed wszelkimi czynnikami rażenia.
- Ukrycia (U): Oznaczone kolorem niebieskim; budowle niehermetyczne z prostymi systemami ochrony.
- Miejsca doraźnego schronienia (MDS): Oznaczone kolorem zielonym; piwnice, szkoły, garaże podziemne czy metro, chroniące przed odłamkami i pogodą.
Bezpieczeństwo finansowe w kryzysie: Gotówka to król
W dobie wojny systemy bankowe mogą ulec awarii, dlatego eksperci radzą, by nie polegać wyłącznie na kartach płatniczych.
W domu warto posiadać fundusz ewakuacyjny w niskich nominałach złotówek (od 500 do 3000 zł) oraz twardych walutach, takich jak USD czy EUR. Dobrym rozwiązaniem jest trzymanie części oszczędności w fizycznym złocie lub kruszcu w formie ETF, co stanowi „bezpieczną przystań” dla majątku. Pamiętaj o dywersyfikacji – rozłożenie środków na kilka różnych kont (również zagranicznych) zwiększa szansę na zachowanie płynności finansowej, gdy jeden z banków zostanie odcięty od sieci.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.