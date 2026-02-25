Ważny komunikat banku! Tak ochronimy się przed falą telefonicznych oszustw
mBank wydał oficjalne ostrzeżenie dotyczące gwałtownego wzrostu liczby prób wyłudzeń danych oraz pieniędzy. Przestępcy coraz częściej stosują technikę podszywania się pod pracowników banku lub innych instytucji finansowych, wykorzystując socjotechnikę do przejęcia kontroli nad oszczędnościami klientów
Metody działania oszustów
Atak zazwyczaj rozpoczyna się od połączenia telefonicznego. Oszuści budują poczucie zagrożenia, informując o rzekomym ataku na rachunek klienta lub konieczności pilnej weryfikacji płatności. W trakcie rozmowy próbują nakłonić ofiarę do przekazania fizycznej karty płatniczej (np. kurierowi), podania kodu BLIK lub instalacji oprogramowania do zdalnego pulpitu (np. AnyDesk).
Bank przypomina, że jego pracownicy nigdy nie proszą o podanie kodu BLIK, zatwierdzanie transakcji testowych we wpłatomatach ani o przekazanie karty płatniczej osobom trzecim. Każda taka prośba powinna być sygnałem ostrzegawczym, że po drugiej stronie słuchawki znajduje się przestępca.
Jeśli odbierzesz telefon od osoby podającej się za pracownika banku, wykonaj poniższe kroki, aby uchronić swoje finanse:
-
Zachowaj spokój: Pamiętaj, że oszust celowo wywołuje stres, abyś podjął decyzję pod wpływem emocji.
-
Nie podawaj wrażliwych danych: Nigdy nie dyktuj kodów BLIK, haseł do bankowości ani kodów SMS potwierdzających transakcje, których sam nie zlecasz.
-
Weryfikuj tożsamość: Możesz poprosić pracownika o wysłanie potwierdzenia tożsamości w aplikacji mobilnej mBank (powiadomienie push).
-
Rozłącz się w razie wątpliwości: Jeśli rozmowa wydaje Ci się podejrzana, przerwij połączenie i samodzielnie wybierz numer na infolinię mBanku dostępny na oficjalnej stronie lub w aplikacji.
-
Sprawdzaj komunikaty: Regularnie czytaj sekcję „Bezpieczeństwo” w aplikacji mobilnej, gdzie publikowane są aktualne schematy działań przestępców.
