Ważny komunikat dla kierowców. Od 12 marca nowe zasady tankowania na stacjach Orlen w całym kraju
Kierowcy w całej Polsce muszą przygotować się na zmiany przy dystrybutorach. Od 12 marca na stacjach Orlen zaczynają obowiązywać nowe zasady tankowania związane z wprowadzeniem specjalnej promocji paliwowej. Decyzja koncernu jest reakcją na gwałtowne wzrosty cen ropy na świecie i coraz większe obawy o dalsze podwyżki.
Eksperci ostrzegają, że jeśli sytuacja na rynkach surowców się pogorszy, paliwo w Polsce może jeszcze bardziej zdrożeć, co odczują zarówno kierowcy, jak i cała gospodarka.
Tańsze paliwo tylko na określonych zasadach
Orlen ogłosił, że od 12 marca do 3 maja 2026 roku kierowcy będą mogli tankować paliwo z rabatem w ramach specjalnej akcji. Promocja obejmie osiem kolejnych weekendów.
Zniżki będą dostępne dla osób korzystających z programu lojalnościowego Orlen Vitay oraz aplikacji mobilnej.
Kierowcy będą mogli otrzymać:
-
do 35 groszy rabatu na litrze, jeśli aktywują kupon w aplikacji i zrobią zakupy na stacji za minimum 5 zł
-
20 groszy rabatu na litrze, jeśli ograniczą się tylko do tankowania
Promocja obejmuje maksymalnie 50 litrów paliwa podczas jednego weekendu, co oznacza, że w całej akcji można zatankować do 400 litrów z rabatem.
Terminy promocji
Zniżki będą obowiązywać w następujących weekendach:
12–15 marca
20–22 marca
27–29 marca
3–6 kwietnia
10–12 kwietnia
17–19 kwietnia
24–26 kwietnia
30 kwietnia – 3 maja
Pierwszy weekend oraz majówka zostały wydłużone, aby kierowcy mieli więcej czasu na skorzystanie z promocji.
Ceny paliw rosną przez konflikt na świecie
Promocja pojawia się w momencie dużych zawirowań na rynku ropy. Po eskalacji konfliktu na Bliskim Wschodzie ceny surowca gwałtownie wzrosły na światowych giełdach.
Cena ropy Brent podskoczyła z poziomu poniżej 70 dolarów za baryłkę do ponad 100 dolarów, a chwilami przekraczała nawet 115 dolarów.
W efekcie ceny paliw na polskich stacjach w krótkim czasie wzrosły nawet o ponad złotówkę na litrze.
Możliwe skutki dla kierowców i gospodarki
Eksperci ostrzegają, że jeśli napięcia na Bliskim Wschodzie będą się utrzymywać, wzrost cen paliw może mieć poważne konsekwencje.
Droższe paliwo oznacza między innymi:
-
wyższe koszty transportu
-
droższe produkty w sklepach
-
presję na inflację
-
większe wydatki dla firm i gospodarstw domowych
Orlen poinformował, że aby ograniczyć skutki podwyżek, obniżył swoją marżę detaliczną na olej napędowy niemal do zera.
Rząd uspokaja kierowców
Premier Donald Tusk zapewnił, że mimo napiętej sytuacji na świecie Polsce nie grożą braki paliwa. Podkreślił jednak, że krajowe władze nie mają wpływu na globalne ceny ropy.
Sytuacja na rynku energii jest stale monitorowana, a dalszy rozwój wydarzeń na Bliskim Wschodzie może zdecydować o tym, czy obecne podwyżki okażą się chwilowe, czy staną się początkiem dłuższego trendu.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.