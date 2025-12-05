Ważny komunikat dla klientów jednego z największych banków w Polsce. Możliwe problemy z płatnościami
Nadchodząca przerwa techniczna w jednym z największych banków w Polsce spowoduje czasowe ograniczenia w działaniu wybranych usług. Utrudnienia pojawią się w nocy z 6 na 7 grudnia i mogą dotyczyć płatności kartą, urządzeń samoobsługowych oraz części funkcji w bankowości elektronicznej. Instytucja zapowiada modernizację systemów i zaleca wcześniejsze przygotowanie się do zmian. Wyjaśniamy, czego mogą oczekiwać klienci w tym czasie.
Co się zmienia w ING Banku Śląskim? Zaplanowano przerwę techniczną w Mikołajki
ING Bank Śląski poinformował o nadchodzącej przerwie technicznej, która obejmie wybrane usługi bankowe w nocy z 6 na 7 grudnia. Utrudnienia mogą dotyczyć kart płatniczych, bankomatów oraz części funkcji w aplikacji mobilnej. Przerwa została zaplanowana na godziny o mniejszym obciążeniu systemu, ale może mieć znaczenie dla osób planujących nocne zakupy. Wyjaśniamy, które usługi będą działać w ograniczonym zakresie i jak przygotować się na zmiany.
ING ogłosił prace modernizacyjne, które rozpoczną się w sobotę po północy. Celem jest poprawa działania systemów i utrzymanie bezpieczeństwa danych. Klienci banku zostali poinformowani o możliwych utrudnieniach, szczególnie przy transakcjach kartowych. Prace mają potrwać do godzin porannych. Ze względu na termin przerwy część użytkowników może napotkać trudności podczas planowanych wydatków.
Co się zmienia?
W godzinach od 01:00 do 06:00 nastąpi ograniczenie działania aplikacji Moje ING oraz bankowości elektronicznej. W tym czasie mogą pojawić się przerwy w obsłudze kart przy terminalach, bankomatach i wpłatomatach. Bank zapowiada również niedostępność niektórych funkcji, takich jak zmiana limitów, aktywacja nowych kart czy nadawanie PIN. Transakcje BLIK powinny działać, ale ich realizacja może być spowolniona. Ograniczenia obejmą także kantor wymiany walut i moduł Makler.
Przerwy techniczne są stałym elementem funkcjonowania bankowości cyfrowej. Mają na celu utrzymanie stabilności systemów, które obsługują miliony transakcji dziennie. ING, jako jeden z liderów bankowości mobilnej, regularnie aktualizuje swoje rozwiązania. Informacja o przerwie została przekazana z wyprzedzeniem, aby klienci mogli zaplanować swoje działania. Bank przypomina, że intensywne korzystanie z usług w weekendy zwiększa znaczenie takich komunikatów.
Co to oznacza dla klientów?
Klienci powinni przygotować się na możliwe trudności przy płatnościach kartą w nocy z soboty na niedzielę. Osoby planujące zakupy lub korzystanie z usług wymagających płatności bezgotówkowych mogą potrzebować gotówki. Warto również wykonać przelewy wcześniej, jeśli mają być zrealizowane w wyznaczonych godzinach. Użytkownicy aplikacji powinni pamiętać, że część funkcji może być czasowo niedostępna.
ING zapowiedział przerwę techniczną w nocy z 6 na 7 grudnia. Ograniczenia będą dotyczyć płatności kartą, działania bankomatów oraz aplikacji. Klienci powinni uwzględnić przerwę w swoich planach i przygotować alternatywne formy płatności. Po zakończeniu prac usługi mają wrócić do standardowego działania.
