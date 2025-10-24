Ważny komunikat dla klientów PKO BP! Przelewy nie zadziałają. Sprawdź szczegóły
W nocy z soboty na niedzielę, 26 października 2025 roku, klienci banku PKO Bank Polski muszą przygotować się na przerwę w działaniu niektórych usług bankowych. Od godziny 00:00 do 05:30 zaplanowano techniczne prace serwisowe, które wpłyną na funkcjonowanie wybranych operacji w aplikacji IKO oraz serwisie iPKO.
Czego nie zrobisz w czasie przerwy?
Podczas pięciogodzinnych prac technicznych nie będzie możliwe:
- wykonanie przelewu na telefon BLIK w aplikacji IKO,
- zrealizowanie przelewu natychmiastowego – zarówno przez aplikację IKO, jak i przez bankowość internetową iPKO.
Wszystkie inne usługi, takie jak logowanie, sprawdzanie salda, standardowe przelewy z datą przyszłą czy operacje kartą, mają działać bez zakłóceń.
Dlaczego to ważne?
PKO BP należy do najczęściej wybieranych banków w Polsce. Miliony klientów codziennie korzystają z funkcji przelewów ekspresowych, zwłaszcza w weekendy i nocą, gdy liczy się czas. Tym razem jednak, w nocy z 25 na 26 października, warto zaplanować przelewy z wyprzedzeniem, by uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek.
Co to oznacza dla Ciebie?
- Planujesz wysłać komuś pieniądze przez BLIK lub przelew ekspresowy w nocy z soboty na niedzielę? Zrób to wcześniej.
- Jeśli czekasz na natychmiastowy przelew, który ma dotrzeć o północy – może się opóźnić do rana.
- Usługi kartowe, standardowe przelewy, saldo, historia transakcji oraz inne funkcje bankowości będą nadal dostępne.
PKO BP przeprasza za utrudnienia
Bank zapewnia, że pozostałe funkcje będą działać bez przeszkód, a prace techniczne są niezbędne dla poprawy jakości usług. W oficjalnym komunikacie dodano także przeprosiny za ewentualne niedogodności.
Podsumowanie: lepiej zaplanuj przelew wcześniej
Jeśli korzystasz z banku PKO BP i planujesz ważny przelew w nocy z 25 na 26 października, zrób to przed północą. Po północy aż do godziny 5:30 rano część operacji będzie zablokowana. Lepiej nie zostawiać niczego na ostatnią chwilę – zwłaszcza, jeśli chodzi o pieniądze.
Data przerwy: 26 października 2025 (niedziela)
Godziny: 00:00 – 05:30
Niedostępne usługi: Przelew BLIK na telefon, przelew natychmiastowy
Działające usługi: Wszystkie pozostałe funkcje IKO i iPKO
