Ważny komunikat dla klientów PKO BP! Przelewy nie zadziałają. Sprawdź szczegóły

24 października 2025 17:38 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

W nocy z soboty na niedzielę, 26 października 2025 roku, klienci banku PKO Bank Polski muszą przygotować się na przerwę w działaniu niektórych usług bankowych. Od godziny 00:00 do 05:30 zaplanowano techniczne prace serwisowe, które wpłyną na funkcjonowanie wybranych operacji w aplikacji IKO oraz serwisie iPKO.

Fot. Warszawa w Pigułce

Czego nie zrobisz w czasie przerwy?

Podczas pięciogodzinnych prac technicznych nie będzie możliwe:

  • wykonanie przelewu na telefon BLIK w aplikacji IKO,
  • zrealizowanie przelewu natychmiastowego – zarówno przez aplikację IKO, jak i przez bankowość internetową iPKO.

Wszystkie inne usługi, takie jak logowanie, sprawdzanie salda, standardowe przelewy z datą przyszłą czy operacje kartą, mają działać bez zakłóceń.

Dlaczego to ważne?

PKO BP należy do najczęściej wybieranych banków w Polsce. Miliony klientów codziennie korzystają z funkcji przelewów ekspresowych, zwłaszcza w weekendy i nocą, gdy liczy się czas. Tym razem jednak, w nocy z 25 na 26 października, warto zaplanować przelewy z wyprzedzeniem, by uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek.

Co to oznacza dla Ciebie?

  • Planujesz wysłać komuś pieniądze przez BLIK lub przelew ekspresowy w nocy z soboty na niedzielę? Zrób to wcześniej.
  • Jeśli czekasz na natychmiastowy przelew, który ma dotrzeć o północy – może się opóźnić do rana.
  • Usługi kartowe, standardowe przelewy, saldo, historia transakcji oraz inne funkcje bankowości będą nadal dostępne.

PKO BP przeprasza za utrudnienia

Bank zapewnia, że pozostałe funkcje będą działać bez przeszkód, a prace techniczne są niezbędne dla poprawy jakości usług. W oficjalnym komunikacie dodano także przeprosiny za ewentualne niedogodności.

Podsumowanie: lepiej zaplanuj przelew wcześniej

Jeśli korzystasz z banku PKO BP i planujesz ważny przelew w nocy z 25 na 26 października, zrób to przed północą. Po północy aż do godziny 5:30 rano część operacji będzie zablokowana. Lepiej nie zostawiać niczego na ostatnią chwilę – zwłaszcza, jeśli chodzi o pieniądze.

Data przerwy: 26 października 2025 (niedziela)
Godziny: 00:00 – 05:30
Niedostępne usługi: Przelew BLIK na telefon, przelew natychmiastowy
Działające usługi: Wszystkie pozostałe funkcje IKO i iPKO

