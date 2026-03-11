Ważny komunikat dla mieszkańców Mazowsza. Przerwy w dostawie prądu
Mieszkańcy części Mazowsza, szczególnie Otwocka, powinni przygotować się na planowane przerwy w dostawie energii elektrycznej. PGE Dystrybucja poinformowała o czasowych wyłączeniach prądu związanych z pracami modernizacyjnymi na sieci elektroenergetycznej.
Przerwy zaplanowano w dniach od 10 do 13 marca 2026 roku. W tym czasie energia elektryczna będzie wyłączana na wybranych ulicach w różnych godzinach.
Co się zmienia
Wyłączenia są związane z pracami modernizacyjno-remontowymi prowadzonymi na urządzeniach elektroenergetycznych. Takie działania są regularnie prowadzone przez operatora sieci, aby poprawić bezpieczeństwo oraz stabilność dostaw energii.
W trakcie prac prąd będzie czasowo wyłączany na wskazanych ulicach.
10 marca 2026. Przerwy w godz. 10.00–15.00
Planowane wyłączenia obejmą:
ul. Wierchowa od ul. Kochanowskiego do nr 16
ul. Szpitalna od ul. Kochanowskiego do ul. Żeromskiego
ul. Gliniecka
ul. Kochanowskiego
ul. Świerkowa od ul. Kochanowskiego do nr 14
ul. Kochanowskiego 10
12 marca 2026. Przerwy w godz. 9.00–14.00
Bez prądu mogą być:
ul. Kraszewskiego od numerów 44/63 do ul. Mieszka
ul. Kraszewskiego 52 (apteka)
ul. Sołecka od ul. Kraszewskiego do ul. Tysiąclecia
ul. Mieszka od ronda do nr 9
13 marca 2026. Przerwy w godz. 9.00–14.00
Wyłączenia obejmą:
ul. Kręta od ul. Majowej do nr 11
ul. Żurawia od ul. Krętej do nr 51
ul. Majowa od ul. Krętej do nr 221 oraz rejon Straszak
13 marca 2026. Przerwy w godz. 9.00–13.00
Planowane wyłączenia także na ulicach:
ul. Skrzetuskiego 1–15
ul. Kazimierza 1–16
Operator sieci zastrzega, że ze względu na czynniki zewnętrzne godziny wyłączeń mogą się zmienić.
Co to oznacza dla mieszkańców
Mieszkańcy powinni przygotować się na kilkugodzinny brak energii elektrycznej. Warto wcześniej naładować telefony i inne urządzenia oraz zaplanować korzystanie ze sprzętów wymagających zasilania.
Przerwy mogą mieć wpływ między innymi na działanie urządzeń elektrycznych, ogrzewania czy internetu.
Gdzie sprawdzić szczegóły
Szczegółowe informacje można uzyskać bezpośrednio w PGE Dystrybucja:
numer alarmowy energetyczny: 991
telefon informacyjny: (22) 241 44 11
strona internetowa operatora: pgedystrybucja.pl
Planowane wyłączenia energii w Otwocku potrwają od 10 do 13 marca i obejmą kilka ulic w różnych częściach miasta. Prace modernizacyjne mają poprawić bezpieczeństwo i niezawodność sieci energetycznej, jednak mieszkańcy powinni wcześniej przygotować się na czasowy brak prądu.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.