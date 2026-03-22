Ważny komunikat dla mieszkańców Mazowsza. Przygotuj świece i powerbanki
W najbliższych dniach mieszkańcy Warszawy i całego Mazowsza muszą przygotować się na planowe przerwy w dostawie prądu. Operatorzy opublikowali szczegółowe harmonogramy. W wielu miejscach energia zniknie na kilka godzin, głównie rano i w ciągu dnia.
Warszawa: konkretne daty i ulice
Najwięcej wyłączeń zaplanowano w dniach od 24 do 27 marca. Stoen Operator będzie prowadził prace w różnych częściach miasta.
24 marca prądu nie będzie m.in. przy ulicach Gołdapskiej, Klembowskiej, Konwaliowej, Modlińskiej i Zabłockiej. Krótsze przerwy obejmą też ul. Widawską.
25 marca wyłączenia pojawią się m.in. przy ul. Brzozowej, Sosnowej i Czeremchy.
26 marca lista jest znacznie dłuższa. Prace obejmą m.in. okolice ulic Budki Szczęśliwickie, Czereśniowej, Łanowej, Starowiejskiej i Wiktoryn. Tego dnia prądu zabraknie też w rejonie ul. Bałtyckiej, Marywilskiej czy Weneckiej.
27 marca wyłączenia dotkną m.in. rejonu ul. Wąwozowej i Wału Miedzeszyńskiego.
Radom, Kozienice i północ regionu
Poza stolicą sytuacja wygląda podobnie. W Radomiu przerwy zaplanowano w dzielnicach Gołębiów i Rajec Szlachecki.
W Kozienicach wyłączenia obejmą konkretne ulice w Głowaczowie, w tym Długą, Rzeczną czy Stromiecką.
Największa skala dotyczy jednak północnego Mazowsza i regionu Płocka. Tam przerwy będą rozłożone na kilka dni – od 23 do 27 marca – i obejmą dziesiątki miejscowości, w tym Płock, Czerwińsk nad Wisłą, Nowy Duninów czy liczne gminy w powiatach płońskim i sierpeckim.
Jak wynika z harmonogramu Energa Operator, lista obejmuje setki adresów.
Co to oznacza dla Ciebie?
Jeśli Twój adres znalazł się na liście, prądu po prostu nie będzie. Najczęściej od rana do wczesnego popołudnia. To moment, kiedy wiele osób pracuje lub uczy się z domu.
Brak energii oznacza nie tylko ciemność. W wielu przypadkach przestanie działać ogrzewanie, internet i sprzęt AGD. Problemy mogą pojawić się też przy pracy zdalnej i codziennych obowiązkach.
Lepiej przygotować się wcześniej
Warto sprawdzić harmonogram i zaplanować dzień z wyprzedzeniem. Naładuj telefon, laptop i powerbanki. Przygotuj latarkę lub świece. Jeśli pracujesz zdalnie, rozważ zmianę miejsca pracy na kilka godzin.
Nawet jeśli przerwa ma potrwać krótko, dobrze założyć, że może się wydłużyć.
To nie awarie, tylko planowe prace
Operatorzy podkreślają, że nie chodzi o nagłe awarie. To zaplanowane działania związane z modernizacją sieci, przeglądami technicznymi i podłączaniem nowych odbiorców.
Z jednej strony oznacza to poprawę infrastruktury w przyszłości. Z drugiej – najbliższe dni mogą być dla wielu mieszkańców po prostu uciążliwe. I lepiej wiedzieć o tym wcześniej, niż zostać zaskoczonym rano bez prądu.
