Ważny komunikat dla mieszkańców Warszawy. Każdy, kto porusza się po mieście komunikacją powinien to wiedzieć
Od 27 czerwca do 31 sierpnia Warszawa przechodzi na wakacyjny rozkład jazdy. Kilkadziesiąt linii autobusowych zmienia trasy lub częstotliwość, kilkanaście zawiesza kursowanie na całe lato, a metro i tramwaje też zwolnią tempo. Zarząd Transportu Miejskiego co roku robi to samo – dostosowuje liczbę pojazdów do mniejszego ruchu w mieście, gdy szkoły pustoszeją, a mieszkańcy wyjeżdżają na urlopy.
Dlaczego akurat teraz – ruch w mieście naprawdę spada
Lipiec i sierpień to miesiące, w których stolica wyraźnie zwalnia. Dzieci i młodzież mają długo wyczekiwaną przerwę w nauce, więc rano nie muszą pędzić na pierwszy autobus przed dzwonkiem. Studenci odetchnęli po sesji egzaminacyjnej, a duża część mieszkańców po prostu wyjeżdża na urlopy.
„Warszawski Transport Publiczny ma służyć pasażerom, być efektywny i jak najlepiej wykorzystywać swój potencjał” – mówi Katarzyna Strzegowska, dyrektorka Zarządu Transportu Miejskiego. ZTM bazuje nie na przypuszczeniach, a na konkretnych danych – bieżących pomiarach napełnienia pojazdów oraz historycznych statystykach z poprzednich lat, dlatego tegoroczne zmiany w dużej mierze powtarzają schemat znany z minionych sezonów.
Te autobusy w wakacje nie wyjedzą na trasę
Całkowicie zawieszone zostaje kursowanie autobusów linii: 160, 171, 225, 263, 308, 320, 332, 340, 356, 809, 815 oraz E-2. Linia 326 pojedzie wyłącznie w godzinach szczytu, podobnie linia 256 – z tą różnicą, że 256 będzie mieć wolne także w soboty, niedziele i święta.
Pod szkoły, jak zwykle w wakacje, nie podjedą autobusy linii 164, 198, 201, 900 oraz L24 – to pięć linii, nie trzy, mimo że w niektórych komunikatach miejskich pojawiła się taka nieścisłość. Zawieszone zostają też kursy realizowane wyłącznie w dni nauki szkolnej i akademickiej na liniach 114, 121, 142, 150, 152, 176, 211, 319 oraz 518 – chodzi o konkretne, oznaczone symbolem literowym kursy w ramach tych linii, nie o całkowite ich wstrzymanie.
Zmienione trasy i nowe rozkłady dla kilkudziesięciu linii
Skorygowane trasy i rozkłady dotyczą linii 134, 164, 192, 210, 239, 326, 401, 411 oraz 414. Znacznie dłuższa jest lista autobusów, które dostają po prostu specjalny, wakacyjny rozkład jazdy bez zmiany trasy – to między innymi linie 105, 106, 108, 110, 112, 114, 120, 122, 124, 125, 130, 132, 136, 140, 141, 150, 154, 163, 166, 167, 170, 172, 173, 177, 179, 182, 183, 184, 185, 186, 188, 191, 193, 194, 197, 201, 204, 207, 208, 209, 210, 212, 229, 250, 256, 317, 338, a także popularne linie przyspieszone 502, 503, 507, 511, 520, 523, 525, 527.
Korekty obejmują również połączenia do podwarszawskich miejscowości – linie 704, 709, 710, 714, 719, 727, 737, 739, 742, 750 oraz 755, a także linie E-1 i L24. W praktyce dla pasażera oznacza to jedno – warto sprawdzić rozkład swojej konkretnej linii przed pierwszym wakacyjnym wyjazdem na przystanek, bo nawet bez zmiany trasy odstępy między kursami mogą być inne niż jeszcze tydzień temu.
Tramwaje i metro też zwalniają
Tramwaje w godzinach szczytu będą podjeżdżać co 5 lub co 10 minut, w zależności od linii, a poza szczytem co 7,5 minuty lub co 15 minut. To różnica zauważalna zwłaszcza dla osób przyzwyczajonych do gęstszych, szkolnych odstępów.
Metro również zwolni, choć w mniej drastyczny sposób. W dni powszednie, w porannych i popołudniowych godzinach szczytu, pociągi linii M1 będą kursowały co 2 minuty i 50 sekund, a linii M2 co 3 minuty i 30 sekund. Szybka Kolej Miejska jako jedyna nie zmienia nic – dla wszystkich pociągów SKM obowiązuje standardowy, całoroczny rozkład jazdy.
Tak sprawdzisz zmiany dotyczące Twojej trasy
Najprościej sprawdzić aktualny rozkład konkretnej linii na stronie wtp.waw.pl, gdzie ZTM publikuje pełne, szczegółowe zestawienie wszystkich zmian – to jedyne miejsce, w którym można sprawdzić nie tylko, czy linia jeździ, ale też dokładne godziny i częstotliwość kursów w wakacyjnym wydaniu.
Osoby dojeżdżające regularnie do pracy mogą rozważyć zapisanie się na bezpłatne powiadomienia o utrudnieniach w aplikacji Warszawa 19115 albo skontaktowanie się z Miejskim Centrum Kontaktu – to pozwala dowiedzieć się o ewentualnych dalszych korektach z wyprzedzeniem, zamiast czekać na zmianę dopiero na przystanku. Rodzice odwożący dzieci na wakacyjne zajęcia czy obozy sportowe powinni szczególnie zwrócić uwage na linie szkolne, które przez całe lato po prostu nie wyjedą na trasę – dla nich to oznacza konieczność znalezienia alternatywnego dojazdu już od pierwszego dnia wakacji.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z ponad 15-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni inwestor giełdowy i praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.