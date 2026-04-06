Ważny komunikat dla mieszkańców Warszawy. Ogromne utrudnienia. Zacznie się 12 kwietnia

6 kwietnia 2026 17:29 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

To ważna informacja dla mieszkańców Warszawy i okolic. Już od 12 kwietnia czekają ich poważne utrudnienia w komunikacji. Przez dwa tygodnie część połączeń kolejowych zostanie całkowicie wstrzymana.

Fot. Warszawa w Pigułce

Pociągi nie dojadą do Otwocka

Od 12 do 26 kwietnia ruch pociągów na odcinku Warszawa Wawer – Otwock zostanie wstrzymany. To efekt intensywnych prac modernizacyjnych prowadzonych przez PKP PLK.

Pociągi SKM i Kolei Mazowieckich będą kończyć trasę w Warszawie Wawrze. Dalej nie pojadą. Z Wawra ruszą z powrotem w kierunku centrum.

W praktyce oznacza to konieczność przesiadki dla wszystkich pasażerów jadących w stronę Otwocka i okolicznych miejscowości.

Autobusy zastępcze i częstsze kursy

Aby ograniczyć utrudnienia, uruchomiona zostanie specjalna linia autobusowa ZS1. Będzie kursować między Wawrem a Otwockiem i zatrzyma się na wszystkich przystankach po drodze.

W godzinach szczytu autobusy pojadą co około 10 minut. Poza szczytem i w niedziele co około 15 minut.

Dodatkowo wzmocniona zostanie komunikacja autobusowa. Linia 521 będzie kursować znacznie częściej, nawet co 5 minut w godzinach szczytu.

Pojawi się także nowa linia 229, która połączy Falenicę z Metrem Imielin. To alternatywa dla osób chcących szybko dostać się do centrum.

Duże zmiany w kilku dzielnicach

Największe utrudnienia odczują mieszkańcy Wawra, Falenicy, Radości oraz okolic Otwocka. To właśnie tam prowadzone będą intensywne prace torowe.

Zmiany obejmą także ruch drogowy. W niektórych miejscach mogą pojawić się dodatkowe utrudnienia dla kierowców.

Bilety będą honorowane

Jest też dobra wiadomość dla pasażerów. Bilety Warszawskiego Transportu Publicznego i Kolei Mazowieckich będą wzajemnie honorowane na wskazanych odcinkach.

Dzięki temu pasażerowie będą mogli korzystać z różnych środków transportu bez konieczności kupowania dodatkowych biletów.

Jeśli codziennie dojeżdżasz z Otwocka lub Wawra do Warszawy, przygotuj się na dłuższy czas podróży. W godzinach szczytu może być tłoczno, a przesiadki będą nieuniknione.

Najlepiej wcześniej sprawdzić trasę i zaplanować alternatywę. Warto też wyjść z domu kilka minut wcześniej – to może zrobić dużą różnicę.

Obserwuj nas w Google News
Obserwuj
Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

