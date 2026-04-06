Ważny komunikat dla mieszkańców Warszawy. Ogromne utrudnienia. Zacznie się 12 kwietnia
To ważna informacja dla mieszkańców Warszawy i okolic. Już od 12 kwietnia czekają ich poważne utrudnienia w komunikacji. Przez dwa tygodnie część połączeń kolejowych zostanie całkowicie wstrzymana.
Pociągi nie dojadą do Otwocka
Od 12 do 26 kwietnia ruch pociągów na odcinku Warszawa Wawer – Otwock zostanie wstrzymany. To efekt intensywnych prac modernizacyjnych prowadzonych przez PKP PLK.
Pociągi SKM i Kolei Mazowieckich będą kończyć trasę w Warszawie Wawrze. Dalej nie pojadą. Z Wawra ruszą z powrotem w kierunku centrum.
W praktyce oznacza to konieczność przesiadki dla wszystkich pasażerów jadących w stronę Otwocka i okolicznych miejscowości.
Autobusy zastępcze i częstsze kursy
Aby ograniczyć utrudnienia, uruchomiona zostanie specjalna linia autobusowa ZS1. Będzie kursować między Wawrem a Otwockiem i zatrzyma się na wszystkich przystankach po drodze.
W godzinach szczytu autobusy pojadą co około 10 minut. Poza szczytem i w niedziele co około 15 minut.
Dodatkowo wzmocniona zostanie komunikacja autobusowa. Linia 521 będzie kursować znacznie częściej, nawet co 5 minut w godzinach szczytu.
Pojawi się także nowa linia 229, która połączy Falenicę z Metrem Imielin. To alternatywa dla osób chcących szybko dostać się do centrum.
Duże zmiany w kilku dzielnicach
Największe utrudnienia odczują mieszkańcy Wawra, Falenicy, Radości oraz okolic Otwocka. To właśnie tam prowadzone będą intensywne prace torowe.
Zmiany obejmą także ruch drogowy. W niektórych miejscach mogą pojawić się dodatkowe utrudnienia dla kierowców.
Bilety będą honorowane
Jest też dobra wiadomość dla pasażerów. Bilety Warszawskiego Transportu Publicznego i Kolei Mazowieckich będą wzajemnie honorowane na wskazanych odcinkach.
Dzięki temu pasażerowie będą mogli korzystać z różnych środków transportu bez konieczności kupowania dodatkowych biletów.
Jeśli codziennie dojeżdżasz z Otwocka lub Wawra do Warszawy, przygotuj się na dłuższy czas podróży. W godzinach szczytu może być tłoczno, a przesiadki będą nieuniknione.
Najlepiej wcześniej sprawdzić trasę i zaplanować alternatywę. Warto też wyjść z domu kilka minut wcześniej – to może zrobić dużą różnicę.
