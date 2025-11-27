Ważny komunikat dla mieszkańców Warszawy. Zacznie się w czwartek 28.11.2025
Od piątku 28 listopada 2025 od godziny 22:00 aż do poniedziałku 1 grudnia 2025 do godziny 05:00 nocne linie N14 i N64 pojadą zmienionymi trasami. Powodem jest wymiana nawierzchni zachodniej jezdni ulicy świętego Jacka Odrowąża na odcinku od ulicy Budowlanej do ronda Żaba. Zmiany dotyczą tylko jednego kierunku, ale obejmują również zawieszenie kilku przystanków i przywrócenie innych.
Co się zmienia
W czasie prac nawierzchniowych autobusy linii nocnych nie będą kursowały standardową trasą. Zmiany obowiązują przez trzy noce. Ruch zostanie utrzymany, ale skierowany objazdami przez sąsiednie ulice.
Zmiany dotyczą:
-
linii N14 w kierunku Dw. Centralny,
-
linii N64 w kierunku Dw. Centralny.
Fakty
-
Zmiana trasy N14
W kierunku Dw. Centralny autobus pojedzie ulicami: Łojewska, Chodecka, Matki Teresy z Kalkuty, św. Wincentego i dalej przez rondo Żaba.
-
Zmiana trasy N64
W kierunku Dw. Centralny autobus zostanie skierowany identycznie jak linia N14: Łojewska, Chodecka, Matki Teresy z Kalkuty, św. Wincentego i rondo Żaba.
-
Zawieszone przystanki
W czasie prac nie będą działać:
-
RONDO ŻABA 05
-
STANIEWICKA 01
-
POŻAROWA 01
-
BUDOWLANA 01
-
-
Przywrócone przystanki na trasie objazdu
-
BOLESŁAWICKA 04
-
CHODECKA 03
-
BALKONOWA 02
-
GILARSKA 02
-
Zmiana została opublikowana 26 listopada 2025 i tego samego dnia zaktualizowana. Informacja obejmuje wyłącznie okres prac, po czym rozkład wraca do standardowego.
Co to oznacza dla Ciebie
-
Jeśli korzystasz z nocnych autobusów na Bródnie, przygotuj się na dłuższy dojazd oraz zmianę lokalizacji przystanków.
-
Warto wcześniej sprawdzić, gdzie zatrzymują się autobusy na trasie objazdu, aby nie ominąć kursu.
-
Objazdy mogą oznaczać większą liczbę pasażerów na przystankach Chodecka, Balkonowa i Gilarska.
-
Kursy ruszają zgodnie z rozkładem, ale przejazd może potrwać dłużej ze względu na roboty i dodatkowy ruch.
Prace na ulicy świętego Jacka Odrowąża wymuszają czasową zmianę tras nocnych autobusów N14 i N64. Objazdy potrwają od 28 listopada do 1 grudnia 2025 i obejmują zawieszenie kilku przystanków. Warto sprawdzić trasę jeszcze przed wyjściem z domu, aby uniknąć nocnych niespodzianek i dotrzeć na czas do celu.
