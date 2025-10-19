Ważny komunikat dla mieszkańców Warszawy. Zacznie się w poniedziałek
19 października 2025 14:04 | | Aktualności | Brak komentarzy
Warszawski Transport Publiczny poinformował o czasowych zmianach w ruchu autobusowym związanych z modernizacją al. Stanów Zjednoczonych. Utrudnienia rozpoczną się w poniedziałek, 20 października, i potrwają przez cały dzień.
W ramach prowadzonego etapu prac:
-
w godzinach 6:00–14:00 zawieszone zostanie funkcjonowanie przystanku SASKA 52,
-
w godzinach 14:00–21:00 nie będzie działał przystanek MIĘDZYNARODOWA 52.
Nie zostaną uruchomione przystanki zastępcze.
Zarząd Transportu Miejskiego apeluje do pasażerów o wcześniejsze zaplanowanie podróży i korzystanie z pobliskich przystanków.
Przepraszamy za utrudnienia i prosimy o wyrozumiałość. – czytamy
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.
Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl