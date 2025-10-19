Ważny komunikat dla mieszkańców Warszawy. Zacznie się w poniedziałek

19 października 2025 14:04 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Warszawski Transport Publiczny poinformował o czasowych zmianach w ruchu autobusowym związanych z modernizacją al. Stanów Zjednoczonych. Utrudnienia rozpoczną się w poniedziałek, 20 października, i potrwają przez cały dzień.

Fot. Warszawa w Pigułce

W ramach prowadzonego etapu prac:

  • w godzinach 6:00–14:00 zawieszone zostanie funkcjonowanie przystanku SASKA 52,

  • w godzinach 14:00–21:00 nie będzie działał przystanek MIĘDZYNARODOWA 52.

Nie zostaną uruchomione przystanki zastępcze.

Zarząd Transportu Miejskiego apeluje do pasażerów o wcześniejsze zaplanowanie podróży i korzystanie z pobliskich przystanków.

Przepraszamy za utrudnienia i prosimy o wyrozumiałość. – czytamy 

