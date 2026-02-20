Ważny komunikat dla mieszkańców województwa mazowieckiego. Przygotuj się
Mieszkańcy województwa mazowieckiego muszą przygotować się na gwałtowną zmianę pogody, która nastąpi już w najbliższy weekend. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia, alarmując o nadchodzących niebezpieczeństwach na drogach i chodnikach. Choć zima uderzyła w piątek siarczystym mrozem i silnym wiatrem, kolejne dni przyniosą równie trudne warunki, w tym marznące opady deszczu oraz gęstą mgłę ograniczającą widoczność.
Sytuacja pogodowa będzie dynamiczna – po nocnych spadkach temperatury do poziomu kilkunastu stopni poniżej zera, w sobotę zacznie napływać cieplejsze powietrze, co doprowadzi do wystąpienia gołoledzi. Meteorolodzy przewidują, że trudna aura utrzyma się aż do początku przyszłego tygodnia. Służby apelują o zachowanie szczególnej ostrożności, zwłaszcza podczas poruszania się pieszo i prowadzenia pojazdów.
Czarny scenariusz dla kierowców: Gołoledź i gęsta mgła
Sobota, 21 lutego, będzie krytycznym momentem dla bezpieczeństwa w regionie ze względu na nakładające się na siebie zjawiska atmosferyczne.
Marznący deszcz: Synoptycy prognozują opady deszczu ze śniegiem oraz deszczu marznącego, który natychmiastowo zamienia się w lód na nawierzchniach.
Ekstremalna śliskość: Zjawisko gołoledzi sprawi, że drogi i chodniki na całym Mazowszu staną się wyjątkowo niebezpieczne.
Ograniczona widoczność: W nocy z soboty na niedzielę wystąpią mgły, które mogą zmniejszyć widzialność do zaledwie 300 metrów.
Wahania temperatury: Termometry w nocy wskażą od -5°C na wschodzie do 1°C na zachodzie, natomiast w dzień temperatura maksymalna wyniesie od 3°C do 5°C.
Nagła odwilż: Roztopy w niedzielę i poniedziałek
Mimo wcześniejszych mrozów, końcówka weekendu przyniesie kolejną zmianę warunków, która wymusi przedłużenie alertów pogodowych.
- Ostrzeżenia pierwszego stopnia: Alert IMGW będzie obowiązywać również w niedzielę, 22 lutego oraz w poniedziałek, 23 lutego.
- Zagrożenie roztopami: Rosnąca temperatura w połączeniu z wcześniejszymi opadami śniegu doprowadzi do intensywnego topnienia pokrywy śnieżnej.
- Ryzyko lokalnych podtopień: Gwałtowne roztopy mogą skutkować utrudnieniami na niżej położonych terenach oraz na drogach lokalnych.
W nadchodzący weekend w 2026 roku każda podróż samochodem po Mazowszu może wiązać się z dużym ryzykiem, dlatego jeśli nie jest to konieczne, rozważ pozostanie w domu. Pamiętaj, że warstwa lodu na jezdni może być niemal niewidoczna, co wydłuża drogę hamowania nawet kilkukrotnie.
Uważaj również przy wysiadaniu z auta i na schodach – gołoledź w sobotę rano może zaskoczyć Cię tuż po wyjściu z klatki schodowej. W niedzielę i poniedziałek przygotuj się na dużą ilość błota pośniegowego i stojącej wody na jezdniach, co może utrudniać dojazdy do pracy na początku tygodnia.
