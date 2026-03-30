Ważny komunikat dla pasażerów w Warszawie. Zacznie się 11 kwietnia
Mieszkańcy Woli oraz pasażerowie podróżujący między Ochotą a Żoliborzem muszą przygotować się na potężne utrudnienia w ruchu. W sobotę 11 kwietnia 2026 r. Tramwaje Warszawskie rozpoczynają kluczowy etap modernizacji torowiska na ulicy Towarowej.
Prace skoncentrują się na skrzyżowaniu z ulicą Grzybowską oraz w rejonie przystanków Muzeum Powstania Warszawskiego. Przez ponad półtora miesiąca, aż do końca maja, komunikacja szynowa w tej części stolicy zostanie całkowicie przeorganizowana. Sprawdziliśmy szczegółowy harmonogram prac, trasy linii zastępczych oraz zasady funkcjonowania tymczasowych rozjazdów, które mają utrzymać dojazd do biurowego serca Warszawy.
Start sezonu remontowego na Woli. Dlaczego Towarowa idzie „na pierwszy ogień”?
Decyzja o rozpoczęciu prac właśnie na skrzyżowaniu ulic Towarowej i Grzybowskiej wynika z konieczności pilnej naprawy przejazdu przez torowisko oraz modernizacji samych przystanków, które obsługują tysiące pracowników pobliskich biurowców oraz turystów odwiedzających Muzeum Powstania Warszawskiego. Infrastruktura w tym miejscu, poddana ogromnym obciążeniom, wymaga wymiany rozjazdów oraz nawierzchni, aby zapewnić bezpieczeństwo i płynność ruchu w kolejnych latach.
Robotnicy wejdą na plac budowy w nocy z piątku na sobotę, 11 kwietnia 2026 r. Cała operacja została podzielona na dwa główne etapy, z których pierwszy będzie najbardziej uciążliwy dla pasażerów, ponieważ całkowicie odetnie ruch tramwajowy na odcinku między Placem Artura Zawiszy a rondem Kercelak.
Pierwszy weekend utrudnień: 11 i 12 kwietnia. Montaż rozjazdu nakładkowego
W sobotę i niedzielę, 11–12 kwietnia, ekipy techniczne będą montować specjalny rozjazd nakładkowy w rejonie Ronda Daszyńskiego. Jest to konstrukcja, która pozwoli tramwajom dwukierunkowym na zmianę toru bez konieczności korzystania z pętli. Dzięki temu w kolejnych tygodniach tramwaje będą mogły dojechać od strony południowej niemal do samego placu budowy.
W te dwa dni tramwaje w ogóle nie pojawią się na ulicy Towarowej i Okopowej na odcinku od Placu Zawiszy do Kercelaka. Skutkuje to następującymi zmianami:
Linia 1 i 27: Całkowite zawieszenie kursowania.
Linia 22: Skrócenie trasy. Tramwaje pojadą z Ronda Wiatraczna tylko do pętli Banacha (przez ulicę Grójecką), omijając całkowicie odcinek wolski.
Linia 24: Pojedzie zmienioną trasą. Z ulicy Młynarskiej skręci w Wolską, następnie Skierniewicką do Kasprzaka i Prostej, kończąc bieg na Rondzie Daszyńskiego.
Linia 71 (uzupełniająca): Połączy Żerań Wschodni i Annopol z Cmentarzem Wolskim (trasa przez rondo Starzyńskiego, most Gdański i ulicę Okopową).
Linia 72 (uzupełniająca): Obsłuży relację od pętli Piaski przez aleję Jana Pawła II, aleję Solidarności i Okopową do Ronda Daszyńskiego.
Autobus Z-1 (zastępczy): Uruchomiona zostanie linia łącząca pętlę Esperanto z Placem Starynkiewicza przez Okopową, Towarową i Żelazną.
Druga faza remontu: Od poniedziałku 13 kwietnia do końca maja
Po zamontowaniu rozjazdu, od poniedziałku 13 kwietnia 2026 r., sytuacja nieco się ustabilizuje, choć utrudnienia pozostaną znaczące. Najważniejszą informacją dla osób dojeżdżających do pracy jest utrzymanie połączenia z linią metra M2. Tramwaje jadące od strony Ochoty i Centrum będą dojeżdżać do Ronda Daszyńskiego, gdzie dzięki „nakładce” zmienią kierunek jazdy.
Szczegóły ruchu od 13 kwietnia:
Powrót linii 1: Tramwaje wrócą na tory, ale na skróconej trasie: z pętli P+R Al. Krakowska tylko do Ronda Daszyńskiego.
Linia 27: Pozostanie zawieszona do odwołania.
Linia 74 (nowość): Uruchomiona zostanie dodatkowa linia wspomagająca na trasie z Ronda Wiatraczna do Ronda Daszyńskiego, jadąca śladem „dwudziestki czwórki”.
Linia Z-1: Autobusy zastępcze zmienią nieco trasę – będą dowozić pasażerów z rejonu Esperanto bezpośrednio do stacji metra na Rondzie Daszyńskiego.
Prace przy przebudowie przystanków Muzeum Powstania Warszawskiego potrwają do końca maja 2026 r. W tym czasie pasażerowie muszą liczyć się z dłuższym czasem podróży i koniecznością dodatkowych przesiadek.
Planowany remont na Towarowej to poważna zmiana w codziennej logistyce mieszkańców Warszawy. Aby przetrwać ten czas bez zbędnych nerwów, warto zapamiętać kilka kluczowych wskazówek:
Sprawdź kalendarz: Największy chaos czeka nas w weekend 11–12 kwietnia. Jeśli możesz, omijaj wtedy rejon Ronda Daszyńskiego i Towarowej. Korzystaj z metra M2, które będzie kursować bez zakłóceń i stanie się głównym środkiem transportu w tym rejonie.
Nowe numery na tablicach: Nie szukaj na przystankach linii 27. Zamiast niej korzystaj z linii uzupełniających 71 oraz 72. Warto zapamiętać też numer 74, który pomoże w dojeździe z Pragi Południe do centrum biurowego na Woli.
Tramwaje dwukierunkowe: Na skróconych trasach do Ronda Daszyńskiego pojawią się wyłącznie składy dwukierunkowe. Mają one drzwi po obu stronach wagonu – zwróć uwagę, na który peron wjeżdża Twój tramwaj, bo organizacja ruchu na samym rondzie może być nietypowa.
Dojazd do Muzeum: Jeśli planujesz wizytę w Muzeum Powstania Warszawskiego między 11 kwietnia a końcem maja, najlepiej skorzystaj z linii metra M2 (stacja Rondo Daszyńskiego) i przejdź pieszo około 400 metrów. Tramwaje nie będą zatrzymywać się bezpośrednio przy Muzeum.
Bilety: Pamiętaj, że w przypadku korzystania z linii zastępczej Z-1 oraz tramwajów na trasach objazdowych, bilet skasowany w jednym pojeździe zachowuje ważność w drugim, o ile poruszasz się w tym samym kierunku.
Aplikacje i tablice: System informacji pasażerskiej w tramwajach i na przystankach będzie aktualizowany w czasie rzeczywistym. Zwracaj uwagę na komunikaty głosowe – trasy linii 22 i 24 będą się zmieniać dynamicznie w zależności od fazy prac.
Remont torowiska na ulicy Towarowej to niezbędna inwestycja, która poprawi komfort podróżowania przez Wolę. Przez najbliższe 6 tygodni kluczem do sprawnego poruszania się po mieście będzie korzystanie z przesiadek do metra oraz baczne śledzenie komunikatów o liniach uzupełniających.
