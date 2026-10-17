Ważny komunikat dla tysięcy właścicieli telewizorów. Producent informuje – nie ma od tego odwołania

17 października 2026 20:05 | Autor: Michał Wierzbicki | Warszawa | Brak komentarzy

Pod koniec października 2026 roku wybrane telewizory Sony BRAVIA stracą część funkcji. Polski komunikat producenta obejmuje 46 oznaczeń serii z lat 2020-2023. Odbiór kanałów pozostanie dostępny. Sony wskazuje koniec miesiąca, bez podania konkretnego dnia rozpoczęcia zmian. Zakres ograniczeń dla Polski opisano osobno.

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Pilot leżący na ławie, w tle działający telewizor.
Fot. Warszawa w Pigułce.

Co zniknie z przewodnika i menu telewizora

W elektronicznym przewodniku po programach, czyli EPG, przestaną pojawiać się logotypy kanałów i miniatury audycji. Usunięte zostaną także karty Obsada i ekipa, Popularne oraz Gatunek. W menu TV znikną miniatury i zakładki Popularne oraz Gatunek, a w części związanej z dekoderem nie będą dostępne sekcje Wszystkie, Najczęściej oglądane i Gatunek. Dla osób używających tych skrótów oznacza to mniej sposobów wyszukiwania i przeglądania programów z poziomu telewizora. Sony ogranicza określone elementy wyświetlania i obsługi przewodnika; podkreśla jednocześnie, że użytkownicy nadal będą mogli oglądać telewizję i korzystać ze swoich kanałów.

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Pełna lista serii objętych październikową zmianą

Generacja BRAVIA Serie wskazane przez Sony
2023 X75WL, X80L, X85L, X90L, X95L, A80L, A83L, A84L
2022 X80K, X81K, X82K, X85K, X85TK, X89K, X90K, X92K, X93K, X94K, X90S, X94S, X95K, A75K, A80K, A83K, A84K, A90K, A95K, Z9K
2021 X80J, X81J, X82J, X85J, X85TJ, X89J, X90J, X92J, X93J, X94J, X95J, A80J, A83J, A84J, A90J, Z9J
2020 XH90, XH92

Wykaz zawiera oznaczenia rodzin telewizorów, które występują w różnych rozmiarach. Dlatego napis widoczny na obudowie lub w ustawieniach może być dłuższy niż symbol w tabeli. Przykładowo w nazwie KD-43X75WL liczba 43 oznacza przekątną ekranu w calach, a X75WL wskazuje serię, którą Sony wymienia w komunikacie. Przy porównywaniu urządzenia z listą znaczenie ma właśnie ten fragment nazwy. Data zakupu sama w sobie nie określa generacji telewizora: odbiornik mógł trafić do sklepu wcześniej i zostać kupiony w kolejnym roku. Także sama nazwa BRAVIA jest zbyt ogólna, żeby rozstrzygnąć, czy zmiana obejmuje posiadany sprzęt.

Jak znaleźć oznaczenie własnego telewizora

Pełną nazwę modelu można odczytać z naklejki umieszczonej z tyłu urządzenia. W części odbiorników etykieta znajduje się w pobliżu złączy. Jeśli telewizor wisi na ścianie i dostęp do niej jest utrudniony, Sony wskazuje możliwość sprawdzenia danych w menu ustawień, na oryginalnym opakowaniu albo w dokumentacji. Warto zanotować całą nazwę modelu i wpisać ją w wyszukiwarkę pomocy technicznej producenta. Nie należy mylić jej z numerem seryjnym: nazwa modelu określa typ sprzętu, natomiast numer seryjny identyfikuje pojedynczy egzemplarz. Dokładne oznaczenie pozwala również dotrzeć do instrukcji i komunikatów przygotowanych dla konkretnego telewizora.

Sony ograniczało podobne funkcje już wcześniej

Producent informował o podobnych ograniczeniach również w odniesieniu do nowszych generacji. Osobny komunikat przewidywał zmiany od końca maja 2026 roku w modelach BRAVIA 8 II i BRAVIA 5 z 2025 roku, BRAVIA 9, BRAVIA 8 i BRAVIA 7 z 2024 roku oraz w serii A95L z 2023 roku. Dla Polski wskazywano wówczas między innymi usunięcie logotypów kanałów i miniaturek, a także menu kanałów zewnętrznego dostawcy telewizji. Sony wyjaśniało, że w takim przypadku można nadal korzystać z menu udostępnianego przez samego dostawcę. Tamta zapowiedź dotyczyła innego terminu i innego wykazu urządzeń niż obecna lista 46 serii z lat 2020–2023.

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