Ważny komunikat dla tysięcy właścicieli telewizorów. Producent informuje – nie ma od tego odwołania
Pod koniec października 2026 roku wybrane telewizory Sony BRAVIA stracą część funkcji. Polski komunikat producenta obejmuje 46 oznaczeń serii z lat 2020-2023. Odbiór kanałów pozostanie dostępny. Sony wskazuje koniec miesiąca, bez podania konkretnego dnia rozpoczęcia zmian. Zakres ograniczeń dla Polski opisano osobno.
Co zniknie z przewodnika i menu telewizora
W elektronicznym przewodniku po programach, czyli EPG, przestaną pojawiać się logotypy kanałów i miniatury audycji. Usunięte zostaną także karty Obsada i ekipa, Popularne oraz Gatunek. W menu TV znikną miniatury i zakładki Popularne oraz Gatunek, a w części związanej z dekoderem nie będą dostępne sekcje Wszystkie, Najczęściej oglądane i Gatunek. Dla osób używających tych skrótów oznacza to mniej sposobów wyszukiwania i przeglądania programów z poziomu telewizora. Sony ogranicza określone elementy wyświetlania i obsługi przewodnika; podkreśla jednocześnie, że użytkownicy nadal będą mogli oglądać telewizję i korzystać ze swoich kanałów.
Pełna lista serii objętych październikową zmianą
|Generacja BRAVIA
|Serie wskazane przez Sony
|2023
|X75WL, X80L, X85L, X90L, X95L, A80L, A83L, A84L
|2022
|X80K, X81K, X82K, X85K, X85TK, X89K, X90K, X92K, X93K, X94K, X90S, X94S, X95K, A75K, A80K, A83K, A84K, A90K, A95K, Z9K
|2021
|X80J, X81J, X82J, X85J, X85TJ, X89J, X90J, X92J, X93J, X94J, X95J, A80J, A83J, A84J, A90J, Z9J
|2020
|XH90, XH92
Wykaz zawiera oznaczenia rodzin telewizorów, które występują w różnych rozmiarach. Dlatego napis widoczny na obudowie lub w ustawieniach może być dłuższy niż symbol w tabeli. Przykładowo w nazwie KD-43X75WL liczba 43 oznacza przekątną ekranu w calach, a X75WL wskazuje serię, którą Sony wymienia w komunikacie. Przy porównywaniu urządzenia z listą znaczenie ma właśnie ten fragment nazwy. Data zakupu sama w sobie nie określa generacji telewizora: odbiornik mógł trafić do sklepu wcześniej i zostać kupiony w kolejnym roku. Także sama nazwa BRAVIA jest zbyt ogólna, żeby rozstrzygnąć, czy zmiana obejmuje posiadany sprzęt.
Jak znaleźć oznaczenie własnego telewizora
Pełną nazwę modelu można odczytać z naklejki umieszczonej z tyłu urządzenia. W części odbiorników etykieta znajduje się w pobliżu złączy. Jeśli telewizor wisi na ścianie i dostęp do niej jest utrudniony, Sony wskazuje możliwość sprawdzenia danych w menu ustawień, na oryginalnym opakowaniu albo w dokumentacji. Warto zanotować całą nazwę modelu i wpisać ją w wyszukiwarkę pomocy technicznej producenta. Nie należy mylić jej z numerem seryjnym: nazwa modelu określa typ sprzętu, natomiast numer seryjny identyfikuje pojedynczy egzemplarz. Dokładne oznaczenie pozwala również dotrzeć do instrukcji i komunikatów przygotowanych dla konkretnego telewizora.
Sony ograniczało podobne funkcje już wcześniej
Producent informował o podobnych ograniczeniach również w odniesieniu do nowszych generacji. Osobny komunikat przewidywał zmiany od końca maja 2026 roku w modelach BRAVIA 8 II i BRAVIA 5 z 2025 roku, BRAVIA 9, BRAVIA 8 i BRAVIA 7 z 2024 roku oraz w serii A95L z 2023 roku. Dla Polski wskazywano wówczas między innymi usunięcie logotypów kanałów i miniaturek, a także menu kanałów zewnętrznego dostawcy telewizji. Sony wyjaśniało, że w takim przypadku można nadal korzystać z menu udostępnianego przez samego dostawcę. Tamta zapowiedź dotyczyła innego terminu i innego wykazu urządzeń niż obecna lista 46 serii z lat 2020–2023.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z blisko 20-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.