Ważny komunikat dla Warszawy i Mazowsza. Zacznie się 30 marca
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał oficjalne ostrzeżenie pierwszego stopnia dla województwa mazowieckiego. Choć kalendarzowa wiosna trwa w najlepsze, w poniedziałek 30 marca 2026 r. pogoda przygotowała dla mieszkańców stolicy i okolic niebezpieczną pułapkę. Czy Twoje auto jest gotowe na nocny spadek temperatury, a rośliny na balkonie przetrwają nagły powrót zimy? Sprawdziliśmy szczegółowe prognozy dla Warszawy oraz regionu na najbliższe 3 dni – sytuacja jest poważna i dotyczy niemal każdego z nas.
Powrót zimy w marcu. IMGW ostrzega: Będzie 80 proc. szans na mróz
Wiosenna aura, która towarzyszyła nam w ostatnich dniach, zostaje nagle przerwana przez arktyczne masy powietrza. IMGW nie ma dobrych wiadomości dla warszawiaków – alert pierwszego stopnia o przymrozkach obowiązuje od dzisiejszego wieczora. Zgodnie z oficjalnym komunikatem, prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska oceniane jest na aż 80 proc., co w praktyce oznacza niemal pewność wystąpienia ujemnych temperatur.
„Prognozowany jest lokalny spadek temperatury powietrza do około -2°C, przy gruncie do około -5°C” – czytamy w raporcie synoptyków. Największe spadki spodziewane są w godzinach nocnych i wczesnoporannych, kiedy to Warszawa i mazowieckie powiaty znajdą się w zasięgu wyżu przynoszącego rozpogodzenia, co sprzyja tzw. radiacyjnemu wypromieniowaniu ciepła z gruntu. To zjawisko jest szczególnie groźne dla kierowców i ogrodników, którzy zdążyli już zapomnieć o skrobaczkach do szyb.
30 marca, 31 marca i 1 kwietnia
To nie będzie jednorazowy incydent pogodowy. Zgodnie z przewidywaniami IMGW, niebezpieczna aura utrzyma się przez kilka najbliższych dni. Harmonogram przymrozków prezentuje się następująco:
-
Poniedziałek 30 marca: Pierwsze uderzenie zimna, spadek temperatury przy gruncie do -4°C.
-
Wtorek 31 marca: Kulminacja przymrozków, termometry przy ziemi mogą wskazać nawet -5°C.
-
Środa 1 kwietnia: Kontynuacja alertu, choć prognozowane jest stopniowe ocieplenie w ciągu dnia.
W nocy zachmurzenie będzie na ogół duże, ale miejscami pojawią się większe przejaśnienia, które zadziałają jak „otwarcie okna” dla uciekającego ciepła. Na wschodzie województwa możliwe są słabe opady deszczu, które przy temperaturze oscylującej wokół 0°C mogą zamieniać się w niebezpieczny deszcz ze śniegiem lub mżawkę marznącą, powodującą gołoledź na drogach wyjazdowych z Warszawy.
Pułapka dla kierowców i pułapka na drogach
Wielu kierowców w Warszawie, skuszonych ciepłym weekendem, zdążyło już wymienić opony na letnie. Dzisiejszy komunikat IMGW powinien być dla nich sygnałem alarmowym. Opona letnia w temperaturze poniżej 7°C traci swoje właściwości trakcyjne, staje się twarda i znacznie wydłuża drogę hamowania. Przy spadku do -2°C na wysokości 2 metrów i -5°C przy gruncie, nawierzchnia dróg takich jak Trasa Łazienkowska, S8 czy mosty nad Wisłą, może stać się ekstremalnie śliska.
Szczególną ostrożność należy zachować na wiaduktach i mostach. Zjawisko „czarnego lodu” jest niemal niewidoczne dla oka, a przy wilgotności powietrza, jaką notujemy obecnie w regionie, jest niemal pewne, że w miejscach zacienionych i nad rzeką asfalt pokryje się cienką warstwą lodu. Wiatr północno-zachodni, choć słaby i umiarkowany, będzie potęgował uczucie chłodu, co sprawi, że temperatura odczuwalna będzie znacznie niższa niż ta wskazana przez termometry.
Mazowieckie sady i ogrody pod znakiem zapytania
Nagły spadek temperatury do -5°C to katastrofa dla roślin, które zaczęły już wegetację. W warszawskich parkach, takich jak Pole Mokotowskie czy Łazienki Królewskie, widać już pierwsze pąki na krzewach i kwiaty wiosenne. Podobnie sytuacja wygląda w przydomowych ogródkach w Wilanowie, Wawrze czy w podwarszawskich miejscowościach jak Piaseczno i Legionowo.
Magnolie, które w tym roku zaczęły kwitnąć wyjątkowo wcześnie, są najbardziej narażone na przemarznięcie. Jedna noc z temperaturą -5°C przy gruncie może bezpowrotnie zniszczyć tegoroczne kwiaty. Eksperci radzą, by jeszcze dziś, 30 marca, zabezpieczyć wrażliwe gatunki agrowłókniną lub kartonami, o ile jest to możliwe. Rolnicy z regionu grójeckiego, będącego „sadem Europy”, z niepokojem patrzą w niebo, ponieważ dla kwitnących drzew owocowych takie mrozy oznaczają ogromne straty w przyszłych plonach.
Alert IMGW pierwszego stopnia to nie tylko sucha informacja meteorologiczna, ale konkretne wyzwanie dla każdego mieszkańca Warszawy i Mazowsza. Oto co musisz zrobić, aby uniknąć problemów w nadchodzących dniach:
-
Zadbaj o auto przed nocą: Jeśli parkujesz „pod chmurką”, upewnij się, że masz w samochodzie skrobaczkę lub odmrażacz w sprayu. Jutro rano, 31 marca, szyby mogą być całkowicie zamarznięte. Sprawdź poziom płynu do spryskiwaczy – jeśli masz już letni, może on zamarznąć w przewodach przy -5°C.
-
Dostosuj jazdę do warunków: Jeśli masz już opony letnie, wyjedź do pracy 15 minut wcześniej i zachowaj większy odstęp od poprzedzającego auta. Pamiętaj, że mosty i wiadukty zamarzają jako pierwsze.
-
Rośliny balkonowe do domu: Jeśli wystawiłeś już na balkon pelargonie, bratki lub inne rośliny sezonowe, zabierz je na najbliższe 2 noce do środka. Nawet jeśli roślina nie zginie, mróz drastycznie zahamuje jej wzrost.
-
Ochrona zwierząt: Mimo że mamy marzec, nocne temperatury na poziomie -5°C są niebezpieczne dla zwierząt domowych przebywających na zewnątrz. Zadbaj o ocieplenie bud lub wpuść czworonogi do pomieszczeń gospodarczych.
-
Kwestie zdrowotne i ubiór: Nie daj się zwieść słońcu w ciągu dnia. Różnica temperatur między południem a północą wyniesie ponad 12-15 stopni. Ubieraj się „na cebulkę”, aby uniknąć wychłodzenia organizmu rano, co przy obecnym sezonie infekcyjnym w Warszawie może szybko skończyć się przeziębieniem.
-
Ogrzewanie mieszkań: Właściciele domów jednorodzinnych korzystający z pomp ciepła powinni przygotować się na większy pobór energii w nocy z 30 na 31 marca. Warto sprawdzić ustawienia pieców, aby nie doszło do wychłodzenia instalacji wodnej w nieogrzewanych pomieszczeniach.
Najbliższe 72 godziny będą testem cierpliwości dla mieszkańców Mazowsza. Oficjalny komunikat IMGW jest jednoznaczny – zima nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa. Jako redakcja Warszawa w Pigułce będziemy na bieżąco monitorować sytuację na drogach i informować o ewentualnych utrudnieniach wynikających z nagłego ataku mrozu.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.