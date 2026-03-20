Ważny komunikat dla wszystkich Warszawiaków. Zacznie się w sobotę. Przygotuj się [20.03.2026]
Warszawa wchodzi w kluczowy moment jednej z najważniejszych inwestycji drogowo-tramwajowych. Już w najbliższy weekend ulica Rakowiecka zostanie częściowo zamknięta, a kierowców czekają poważne utrudnienia. To efekt ostatniego asfaltowania, które zakończy wielomiesięczne prace.
Zmiany zaczną obowiązywać w piątek wieczorem i potrwają aż do poniedziałkowego poranka.
Rakowiecka zamknięta na cały weekend
Prace rozpoczną się 20 marca około godziny 22:00 i potrwają do 23 marca rano. W tym czasie nie będzie możliwości przejazdu odcinkiem między ulicami Puławską a Kazimierzowską.
To oznacza, że jedna z ważniejszych ulic Mokotowa zostanie całkowicie wyłączona z ruchu samochodowego. Kierowcy muszą przygotować się na objazdy i zmiany organizacji ruchu w całej okolicy.
Nie wszędzie będzie można wjechać i wyjechać
W czasie prac zamknięte zostaną wyjazdy na Rakowiecką z kilku ulic. Dotyczy to między innymi Kazimierzowskiej, Wiśniowej, Starościńskiej oraz Sandomierskiej.
Jednocześnie na części ulic wprowadzony zostanie ruch dwukierunkowy, aby ułatwić poruszanie się po okolicy. Tak będzie na odcinkach Kazimierzowskiej i Wiśniowej między Narbutta a Rakowiecką, a także na Sandomierskiej, Rejtana i Starościńskiej.
To jednak nie zlikwiduje całkowicie utrudnień, dlatego warto wcześniej zaplanować trasę.
Jak ominąć utrudnienia
Najlepszym rozwiązaniem będzie korzystanie z równoległych ulic. Kierowcy mogą wybierać między ulicą Madalińskiego a ulicą Stefana Batorego, które pozwolą ominąć zamknięty fragment.
W godzinach szczytu należy jednak liczyć się z większym ruchem i możliwymi korkami.
Tramwaje pojadą bez zmian
Dobra wiadomość dla pasażerów komunikacji miejskiej. Tramwaje linii 19 będą kursowały zgodnie z rozkładem, mimo prowadzonych prac drogowych.
To ważna alternatywa dla osób, które chcą uniknąć utrudnień na drogach.
To jeszcze nie koniec prac
Choć weekendowe asfaltowanie to ostatni etap robót drogowych, inwestycja nie zakończy się od razu. Po ponownym otwarciu odcinka między Kazimierzowską a Puławską nadal zamknięty pozostanie fragment do Alei Niepodległości.
W kolejnych tygodniach prowadzone będą prace związane z oznakowaniem poziomym oraz dostosowaniem sygnalizacji świetlnej. Całość ma zostać ukończona do połowy kwietnia.
Na końcu pojawi się także nowa zieleń, której nasadzenia zaplanowano do czerwca.
Duża inwestycja za miliardy
Modernizacja Rakowieckiej to część ogromnego projektu budowy trasy tramwajowej do Wilanowa. Inwestycja jest współfinansowana ze środków unijnych i obejmuje nie tylko torowisko, ale także infrastrukturę drogową i towarzyszącą.
Całkowity koszt projektu przekracza 2 miliardy złotych, z czego aż 900 milionów pochodzi z funduszy europejskich.
Co to oznacza dla Ciebie
Najbliższy weekend będzie trudny dla kierowców poruszających się po Mokotowie. Zamknięcia, objazdy i zmiany organizacji ruchu mogą znacząco wydłużyć czas przejazdu.
Jeśli możesz, wybierz komunikację miejską lub zaplanuj trasę z wyprzedzeniem. To pozwoli uniknąć stresu i niepotrzebnych opóźnień.
