Ważny komunikat IMGW. Wydano ostrzeżenie. Najgorsze przed nami
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał w trybie pilnym ostrzeżenie meteorologiczne dla mieszkańców północnej części kraju. Sytuacja pogodowa w regionie ulega gwałtownemu pogorszeniu. Nadciągają intensywne opady śniegu połączone z porywistym wiatrem, co stwarza skrajnie trudne warunki drogowe i atmosferyczne. Synoptycy wskazują konkretne linie, na których żywioł uderzy z największą siłą. Jeśli planujesz podróż w rejonie Trójmiasta lub Żuław, zachowaj szczególną ostrożność.
Zima w 2026 roku pokazuje swoje groźne oblicze, a najnowsze dane spływające z systemów teledetekcji atmosfery nie pozostawiają złudzeń – najbliższa noc dla wielu mieszkańców Pomorza będzie biała i niebezpieczna. Ostrzeżenie wydane przez IMGW-PIB dotyczy zjawisk, które potrafią w kilkadziesiąt minut sparaliżować ruch drogowy i odciąć mniejsze miejscowości od świata. Mowa tu o zawiejach i zamieciach śnieżnych, które w połączeniu z intensywnym opadem tworzą mieszankę wybuchową dla infrastruktury i transportu.
Zawieje i zamiecie. Gdzie sytuacja jest najtrudniejsza?
Zgodnie z komunikatem wydanym późnym popołudniem 11 stycznia, strefa najintensywniejszych opadów przemieszcza się nad konkretnymi obszarami. Synoptycy precyzyjnie określili linię największego zagrożenia. Najtrudniejsza sytuacja występuje aktualnie na linii Łeba – Lębork – Kościerzyna. To właśnie tam chmury śniegowe są najbardziej aktywne, zrzucając duże ilości białego puchu w krótkim czasie.
Jednak to nie jedyny rejon objęty alertem. Intensywne opady śniegu notowane są również w rejonie Trójmiasta oraz Żuław Wiślanych. Mieszkańcy Gdańska, Gdyni i Sopotu muszą liczyć się z tym, że powroty do domów czy wieczorne wyjścia mogą być znacznie utrudnione. Co więcej, prognozy wskazują na dynamikę zjawiska – w najbliższych godzinach strefa śnieżyc zacznie obejmować również rejon Wysoczyzny Elbląskiej.
Niebezpieczna noc. Nawet 15 cm śniegu w kilka godzin
To, co budzi największy niepokój służb, to prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej. Nie mówimy tu o delikatnym prószeniu, które jedynie przybieli krajobraz. IMGW prognozuje, że w nocy przyrost pokrywy śnieżnej wyniesie do około 10-12 cm, a lokalnie może spaść nawet 15 cm śniegu. Taka ilość opadu w tak krótkim czasie (komunikat obejmuje godziny wieczorne i nocne) to wyzwanie, z którym drogowcy mogą nie poradzić sobie na bieżąco.
Dodatkowym czynnikiem potęgującym zagrożenie jest wiatr. Nadal wieje porywisty wiatr, który w połączeniu ze świeżym, sypkim śniegiem powoduje zawieje i zamiecie śnieżne. Oznacza to, że nawet odśnieżona droga może w kilka minut zostać ponownie zasypana przez nawiewany z pól śnieg. Tworzące się zaspy mogą być mylące i niebezpieczne dla kierowców, zwłaszcza na otwartych przestrzeniach poza terenem zabudowanym.
Widzialność w czasie opadów jest drastycznie ograniczona. Okresami spada ona do zaledwie 300–500 metrów. W takich warunkach ocena odległości od poprzedzającego pojazdu czy zauważenie pieszego na poboczu staje się niezwykle trudne.
Mechanizm powstawania śnieżyc. Dlaczego teraz?
Obserwowane zjawisko ma cechy charakterystyczne dla tzw. „efektu morza”, choć komunikat IMGW nie używa tej nazwy wprost, lokalizacja (linia brzegowa, Kaszuby, Żuławy) na to wskazuje. Dochodzi do niego, gdy bardzo zimne powietrze arktyczne napływa nad stosunkowo cieplejsze wody Bałtyku. Różnica temperatur powoduje gwałtowne parowanie, tworzenie się chmur kłębiastych i intensywne, często punktowe opady śniegu, które wdzierają się w głąb lądu.
To tłumaczy, dlaczego opady są tak intensywne właśnie na linii Łeba-Lębork czy w Trójmieście. Tego typu śnieżyce są często nieprzewidywalne i mogą mieć bardzo lokalny charakter – w jednej dzielnicy może świecić słońce lub nie padać, a kilka kilometrów dalej panuje kompletna śnieżyca ograniczająca widoczność do zera.
Służby w gotowości. Apel do kierowców
W związku z wydanym komunikatem, służby drogowe i ratunkowe w województwie pomorskim zostały postawione w stan podwyższonej gotowości. Pługopiaskarki wyjechały na trasy, jednak przy tak intensywnym opadzie, utrzymanie „czarnej nawierzchni” może być niemożliwe.
Policja apeluje do kierowców o dostosowanie prędkości do warunków. „Dostosowanie” w tym przypadku nie oznacza jedynie jazdy zgodnie z ograniczeniem prędkości, ale jazdę znacznie wolniejszą, umożliwiającą reakcję na nagłe pojawienie się przeszkody czy wpadnięcie w poślizg. Droga hamowania na zaśnieżonej nawierzchni wydłuża się kilkukrotnie. Przy widoczności rzędu 300 metrów, margines błędu jest minimalny.
Co to oznacza dla Ciebie?
Alert IMGW to nie tylko informacja dla meteorologów, to realne ostrzeżenie, które powinno wpłynąć na Twoje plany na najbliższe godziny.
Jak zadbać o bezpieczeństwo swoje i rodziny?
Zrewiduj plany podróży: Jeśli planowałeś wieczorny wyjazd w rejonie Trójmiasta, Lęborka czy Elbląga, zastanów się, czy jest on konieczny. Jeśli możesz, przełóż podróż na rano, gdy służby drogowe opanują sytuację.
Przygotuj samochód: Jeśli musisz wyjechać, upewnij się, że masz zimowy płyn do spryskiwaczy (przy intensywnym opadzie i soli drogowej zużywa się go błyskawicznie) oraz sprawne wycieraczki. Oczyść dokładnie całe auto ze śniegu – pozostawienie „czapy” na dachu to stwarzanie zagrożenia dla innych.
Zachowaj odstęp: Na drodze utrzymuj co najmniej podwójny, a nawet potrójny odstęp od poprzedzającego auta. Pamiętaj, że pod warstwą śniegu może znajdować się lód.
Zabezpiecz posesję: Jeśli jesteś właścicielem domu, przygotuj się na poranne odśnieżanie. 15 cm śniegu to spora warstwa, a mokry śnieg jest ciężki. Pamiętaj o obowiązku odśnieżenia chodnika przylegającego do Twojej nieruchomości.
Uważaj na pieszych: Przy ograniczonej widoczności piesi są jeszcze mniej widoczni. Zdejmij nogę z gazu przed przejściami dla pieszych. Piesi z kolei powinni pamiętać o elementach odblaskowych – w zamieci śnieżnej ciemna kurtka czyni człowieka niemal niewidzialnym.
Komunikat jest ważny do godziny 21:00 w dniu 11 stycznia, jednak skutki opadów będą odczuwalne przez całą noc i prawdopodobnie również kolejnego dnia. Bądźcie bezpieczni i śledźcie aktualne komunikaty pogodowe.
