Ważny komunikat Ministerstwa Finansów. Coraz więcej prób wyłudzeń
Ministerstwo Finansów ostrzega przed rosnącą falą oszustw, w których przestępcy podszywają się pod urzędy i instytucje publiczne. Fałszywe maile, strony i komunikaty mają wyłudzić dane oraz dostęp do kont. Sprawdzamy, jak działają te schematy i jak się przed nimi chronić.
Ministerstwo Finansów wydało oficjalny komunikat, w którym ostrzega przed nową falą oszustw internetowych. Cyberprzestępcy podszywają się pod resort i wykorzystują jego wizerunek, aby wyłudzić dane osobowe oraz dostęp do kont użytkowników. Sprawa dotyczy fałszywych platform inwestycyjnych, które obiecują szybkie zyski.
Co się dzieje?
Oszuści tworzą strony internetowe, które wyglądają jak oficjalne serwisy państwowe. Wykorzystują symbole narodowe, układ graficzny przypominający strony rządowe oraz komunikaty stylizowane na informacje publiczne.
Na takich stronach pojawia się oferta inwestycji, często pod nazwą platformy typu „Quantum AI”. Użytkownicy zachęcani są do założenia konta i rozpoczęcia zarabiania.
Jak działa oszustwo?
Mechanizm jest prosty i opiera się na wzbudzeniu zaufania. Na stronie pojawiają się informacje o wysokich zarobkach oraz szybkim starcie inwestycji. Następnie użytkownik proszony jest o wypełnienie formularza.
W formularzu wymagane są podstawowe dane:
- imię i nazwisko
- adres e-mail
- numer telefonu
W rzeczywistości nie jest to żadna platforma inwestycyjna, lecz próba wyłudzenia danych wrażliwych. Informacje te mogą zostać wykorzystane do dalszych oszustw lub prób przejęcia kont.
Na co szczególnie uważać?
Fałszywe strony są coraz lepiej przygotowane i mogą być trudne do odróżnienia od prawdziwych. Różnice często są bardzo subtelne i dotyczą adresu strony.
Najczęstsze sygnały ostrzegawcze:
- adres strony zawiera literówki lub dodatkowe znaki
- zamiast kropek pojawiają się przecinki lub inne symbole
- domena nie kończy się na oficjalne oznaczenia rządowe
- pojawia się presja czasu i obietnica szybkiego zysku
Co zrobić, aby się nie dać oszukać?
Ministerstwo Finansów apeluje o zachowanie szczególnej ostrożności. Kluczowe jest unikanie podawania danych na stronach, które budzą jakiekolwiek wątpliwości.
W praktyce warto pamiętać, że instytucje publiczne nie proszą o podawanie poufnych informacji w taki sposób i nie oferują inwestycji gwarantujących szybkie zyski.
W przypadku podejrzanej sytuacji należy ją zweryfikować, np. kontaktując się bezpośrednio z urzędem lub infolinią Krajowej Administracji Skarbowej.
Gdzie zgłosić próbę oszustwa?
Podejrzane wiadomości, strony internetowe lub próby wyłudzenia danych można zgłosić do kilku instytucji zajmujących się bezpieczeństwem:
- CERT Polska – przez stronę internetową incydent.cert.pl lub przekazując podejrzaną wiadomość SMS-em
- Policja – szczególnie jeśli doszło do wyłudzenia danych lub pieniędzy
- Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) – poprzez infolinię (22 330 03 30), gdy sprawa dotyczy podszywania się pod urząd
- Zespół bezpieczeństwa banku – jeśli podano dane finansowe lub istnieje ryzyko dostępu do konta
Im szybciej zgłosisz próbę oszustwa, tym większa szansa na ograniczenie jej skutków i ostrzeżenie innych użytkowników.
Co to oznacza dla użytkowników?
- oszustwa internetowe stają się coraz bardziej wiarygodne
- przestępcy wykorzystują zaufanie do instytucji państwowych
- nawet proste formularze mogą prowadzić do utraty danych
- najważniejsza jest ostrożność i weryfikacja źródła
