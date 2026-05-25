Ważny komunikat od CERT Polska. Ten numer warto mieć zapisany w telefonie
W obliczu rosnącej liczby oszustw telefonicznych, CERT Polska przypomina o prostym i darmowym narzędziu do walki z cyberprzestępczością. Eksperci zachęcają, aby każdą podejrzaną wiadomość SMS – na przykład dotyczącą rzekomej paczki lub zaległego rachunku – przekazywać bezpośrednio do analizy na specjalny, krótki numer 8080. Dzięki temu specjaliści mogą natychmiast blokować fałszywe strony oraz niebezpieczne portale płatności, chroniąc konta bankowe tysięcy Polaków
Jak działa numer 8080? CERT Polska sprawdza niebezpieczne linki
Głównym zadaniem uruchomionego numeru 8080 jest sprawdzanie odnośników internetowych przesyłanych w wiadomościach tekstowych. Cyberprzestępcy masowo wykorzystują fałszywe linki, które kierują ofiary na witryny łudząco przypominające prawdziwe banki lub platformy zakupowe. Gdy dostajesz SMS budzący jakiekolwiek wątpliwości, pierwszym krokiem powinno być przesłanie go do analizy.
Aby ułatwić sobie codzienne reagowanie na zagrożenia, CERT Polska rekomenduje natychmiastowe dodanie numeru 8080 do książki telefonicznej w swoim smartfonie. Pozwoli to na błyskawiczne przekazanie podejrzanej wiadomości bez konieczności ręcznego wpisywania cyfr za każdym razem.
Jak prawidłowo zgłosić oszustwo krok po kroku?
Najprostszą i najbardziej rekomendowaną metodą zgłoszenia jest użycie wbudowanej w telefonie funkcji „przekaż”. Pozwala ona na bezpośrednie przesłanie otrzymanego SMS-a do wybranego kontaktu z książki telefonicznej. Zespół analityków prosi jednak o zachowanie ważnej zasady.Zgłoszenie powinno trafić do weryfikacji w możliwie niezmienionej postaci.
Eksperci zalecają, aby dołączać całość otrzymanej wiadomości, łącznie z dokładną nazwą lub numerem nadawcy. Informacja o tym, skąd pochodzi komunikat, znacznie przyspiesza proces identyfikacji i blokowania sprawców ataków. Przekazywanie wiadomości tekstowych na numer 8080 to tylko jedna z dostępnych form kontaktu z cyberpolicją. CERT Polska umożliwia osobom prywatnym zgłaszanie również wielu innych incydentów naruszających bezpieczeństwo w sieci. Należą do nich między innymi:
-
Złośliwe i wyłudzające dane strony internetowe,
-
Szkodliwe oprogramowanie (wirusy, trojany),
-
Luki bezpieczeństwa wykryte w aplikacjach użytkowych.
Wszyscy zainteresowani mogą w tym celu wykorzystać specjalny formularz dostępny na oficjalnej stronie internetowej. Dzięki temu zgłoszenia trafiają bezpośrednio do zespołu CSIRT NASK. Cały proces jest intuicyjny i zaczyna się od wskazania, kto zgłasza zagrożenie oraz na czym dokładnie ono polega. W ten sposób obywatele mogą realnie wpłynąć na bezpieczeństwo polskiej cyberprzestrzeni, raportując fałszywe domeny, złośliwy software czy podejrzane połączenia telefoniczne.
Psycholog, dziennikarka i ekspertka ds. społecznych. Absolwentka psychologii na Uniwersytecie SWPS oraz malarstwa i scenografii w Wyższej Szkole Artystycznej (WSA). W redakcji łączy wiedzę o mechanizmach ludzkiej psychiki z artystyczną wrażliwością na otoczenie. Specjalizuje się w tematach dotyczących psychologii, problemów mieszkańców oraz warszawskiej kultury. W swoich tekstach analizuje zjawiska społeczne, tłumacząc, jak zmiany w mieście wpływają na dobrostan i codzienne życie Polaków.