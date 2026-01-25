Ważny komunikat policji do wolontariuszy WOŚP. Mogą być w niebezpieczeństwie
Trwają uliczne zbiórki pieniędzy, a na chodnikach widać wielu wolontariuszy. W trosce o to, by finał akcji charytatywnej przebiegł spokojnie, policjanci z Piaseczna opublikowali zestaw kluczowych zasad bezpieczeństwa. Mundurowi przypominają, że chęć niesienia pomocy nie zwalnia z ostrożności i wskazują, jakich miejsc należy bezwzględnie unikać.
W ferworze pomagania łatwo zapomnieć o otoczeniu, dlatego funkcjonariusze zwracają się z ważnym apelem do wszystkich osób zbierających datki. Podstawą bezpieczeństwa jest wybór odpowiedniej lokalizacji. Policja radzi, aby zbiórki prowadzić wyłącznie w miejscach bezpiecznych, takich jak centra handlowe, gdzie nad porządkiem czuwają pracownicy ochrony. Dobrym wyborem są również główne ciągi komunikacyjne oraz obszary objęte monitoringiem kamer.
Unikaj „złych dzielnic” i ciemnych ulic
Mundurowi wskazują konkretne cechy miejsc, które sprzyjają zagrożeniom. Wolontariusze powinni szukać punktów dobrze oświetlonych oraz takich, w których występuje duże natężenie ruchu pieszych. Stanowczo odradza się natomiast kwestowanie w rejonach mało uczęszczanych oraz na źle oświetlonych ulicach. Policja ostrzega też przed zapuszczaniem się w miejsca, które na danych osiedlach powszechnie uznawane są za niebezpieczne.
W grupie siła. Nigdy nie kwestuj sam
Jedną z najważniejszych rekomendacji jest unikanie prowadzenia zbiórki samodzielnie. Służby podkreślają, że w grupie zawsze jest bezpieczniej. Wolontariusze powinni starać się zapewnić sobie towarzystwo innych kwestujących, a jeśli to możliwe – również opiekę osób dorosłych.
Krytycznym momentem jest zakończenie zbiórki. Policjanci zwracają uwagę, że powrót do sztabu z puszką pełną pieniędzy wymaga szczególnej ostrożności. W drodze powrotnej należy poruszać się w grupie, korzystając z asysty znajomych lub bliskich.
Bezpieczeństwo wolontariusza – co zrobić w razie zagrożenia?
Choć stosowanie się do powyższych zasad minimalizuje ryzyko, warto wiedzieć, jak zareagować w sytuacji kryzysowej. Oto dodatkowe wskazówki oparte na policyjnych zasadach prewencji:
1. Nie walcz o puszkę
Jeśli staniesz się celem napadu, pamiętaj, że Twoje zdrowie i życie są najważniejsze. Pieniądze są ubezpieczone lub są tylko pieniędzmi – nie stawiaj oporu agresorowi, który może być uzbrojony.
-
Oddaj puszkę, jeśli napastnik tego żąda.
-
Natychmiast szukaj pomocy u przechodniów lub w najbliższym sklepie.
2. Miej naładowany telefon
Zanim wyjdziesz na zbiórkę, upewnij się, że Twój telefon ma pełną baterię.
-
Wpisz w szybkie wybieranie numer do opiekuna sztabu oraz numer alarmowy 112.
-
Udostępnij swoją lokalizację (np. przez Google Maps lub Messenger) zaufanej osobie, która będzie wiedziała, gdzie aktualnie kwestujesz.
3. Reaguj na zaczepki słowne
Jeśli ktoś jest agresywny słownie lub zachowuje się w sposób budzący Twój niepokój, nie wdawaj się w dyskusję.
-
Odejdź w stronę większego skupiska ludzi lub do oświetlonego sklepu.
-
Zgłoś incydent mijanemu patrolowi policji – w dniu finału na ulicach jest więcej patroli niż zwykle właśnie po to, by Cię chronić.
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.