Ważny komunikat RCB po opadach śniegu. Grożą mandaty i odpowiedzialność karna
Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało pilny komunikat po intensywnych opadach śniegu i przypomina o obowiązku odśnieżania dachów oraz usuwania sopli i nawisów lodowych. Zaniedbania mogą stwarzać poważne zagrożenie dla życia i zdrowia oraz skutkować odpowiedzialnością karną właścicieli i zarządców nieruchomości.
Ważny komunikat RCB po intensywnych opadach śniegu. Ten obowiązek dotyczy właścicieli domów i zarządców nieruchomości
Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało pilny komunikat w związku z intensywnymi opadami śniegu, które w ostatnich dniach występują w wielu regionach kraju. RCB przypomina o obowiązku odśnieżania dachów oraz usuwania sopli i nawisów śnieżnych. Zaniedbania w tym zakresie mogą prowadzić nie tylko do poważnych zagrożeń dla życia i zdrowia, ale również do odpowiedzialności karnej.
RCB i straż pożarna ostrzegają przed realnym zagrożeniem
W komunikacie opublikowanym 2 stycznia 2026 r. RCB podkreśla, że zalegający na dachach śnieg stanowi poważne obciążenie dla konstrukcji budynków. Państwowa Straż Pożarna zwraca uwagę, że nadmierna ilość śniegu może doprowadzić do uszkodzenia obiektu lub jego zawalenia, a także stwarza zagrożenie dla osób przebywających zarówno wewnątrz budynku, jak i w jego bezpośrednim otoczeniu.
Niebezpieczne są również sople lodowe i nawisy śnieżne, które mogą w każdej chwili spaść na chodnik, parking lub wejście do budynku.
Z czego wynika obowiązek odśnieżania dachów
Obowiązek ten nie jest zaleceniem, lecz wynika wprost z przepisów prawa. Zgodnie z art. 61 ust. 2 ustawy – Prawo budowlane, właściciele i zarządcy wszystkich obiektów budowlanych są zobowiązani do utrzymywania ich w należytym stanie technicznym oraz do zapewnienia bezpiecznego użytkowania w razie działania czynników zewnętrznych, takich jak intensywne opady atmosferyczne.
Dotyczy to zarówno właścicieli domów jednorodzinnych, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, jak i zarządców budynków niemieszkalnych, w tym hal, magazynów, sklepów czy obiektów usługowych.
Kiedy należy odśnieżać dach
Prawo nie wskazuje konkretnej grubości pokrywy śnieżnej, po przekroczeniu której dach musi zostać odśnieżony. Jak informuje Państwowa Straż Pożarna, decyzję należy podejmować niezwłocznie, gdy:
– ciężar lub grubość śniegu może zagrozić konstrukcji budynku,
– istnieje ryzyko zsuwania się śniegu lub lodu,
– prognozy pogody wskazują na dalsze intensywne opady.
Każdorazowo kluczowa jest ocena realnego zagrożenia, a nie czekanie na określony „limit” śniegu.
Surowe konsekwencje za brak reakcji
Niedopełnienie obowiązku odśnieżania dachów oraz usuwania sopli i nawisów śnieżnych może mieć poważne skutki prawne. Zgodnie z Prawem budowlanym grozi za to grzywna w wysokości co najmniej 100 stawek dziennych, przy czym wysokość jednej stawki może wynosić od 10 do nawet 2000 zł. Ostateczną karę ustala sąd.
W skrajnych przypadkach możliwa jest również kara ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do roku. Niezależnie od tego właściciel lub zarządca może ponosić odpowiedzialność cywilną, jeśli w wyniku zaniedbań dojdzie do uszkodzenia mienia lub wypadku osoby trzeciej. Jeżeli powstanie zagrożenie życia lub zdrowia, w grę wchodzi także odpowiedzialność karna.
Bezpieczeństwo prac jest kluczowe
Służby podkreślają, że odśnieżanie dachów powinno być wykonywane z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. Państwowa Straż Pożarna ostrzega przed samodzielnym usuwaniem śniegu z dachów stromych lub wysokich, zwłaszcza bez odpowiednich zabezpieczeń.
Takie prace powinny być zlecane osobom posiadającym odpowiednie uprawnienia, sprzęt ochronny oraz doświadczenie. Nieumiejętne działania mogą doprowadzić do groźnych wypadków.
RCB apeluje o odpowiedzialność
RCB przypomina, że obowiązek odśnieżania dachów to nie tylko kwestia przepisów, ale przede wszystkim odpowiedzialności za bezpieczeństwo innych. W okresie intensywnych opadów śniegu zaniedbania mogą mieć tragiczne konsekwencje, których można łatwo uniknąć, reagując odpowiednio wcześnie.
Kucharz z dyplomem i szef kuchni w wielu restauracjach. W Warszawie w Pigułce odpowiada głównie za dział porad gastronomicznych.