Ważny komunikat rządu. „Nie lekceważ żadnej informacji o zagrożeniu!”
W całej Polsce, w tym w województwie mazowieckim, obowiązują podwyższone stopnie alarmowe. Decyzja została utrzymana na poziomie krajowym i oznacza zwiększoną aktywność służb oraz dodatkowe środki bezpieczeństwa. Obecne regulacje mają obowiązywać co najmniej do końca maja 2026 roku.
Na terenie kraju wprowadzono drugi stopień alarmowy BRAVO oraz jego odpowiednik w cyberprzestrzeni, czyli BRAVO-CRP. To poziom, który wskazuje na podwyższone ryzyko zagrożenia, ale bez konkretnego celu. W praktyce oznacza to większą czujność służb i administracji oraz szereg działań prewencyjnych.
Mieszkańcy mogą zauważyć wyraźne zmiany w przestrzeni publicznej. Pojawia się więcej patroli policji i innych formacji, częściej prowadzone są kontrole w miejscach o dużym natężeniu ruchu, takich jak centra handlowe, dworce czy wydarzenia masowe. Wzmocniony nadzór obejmuje również budynki użyteczności publicznej.
Równolegle działa system zabezpieczeń w sieci. Stopień BRAVO-CRP oznacza intensywniejszy monitoring systemów informatycznych oraz gotowość do szybkiego reagowania na incydenty. Dotyczy to zarówno administracji publicznej, jak i infrastruktury kluczowej dla funkcjonowania państwa.
Wprowadzenie tych środków ma charakter zapobiegawczy i jest związane z aktualną sytuacją międzynarodową oraz rosnącym znaczeniem zagrożeń hybrydowych. Służby działają w trybie zwiększonej gotowości, aby móc szybko reagować na potencjalne niebezpieczeństwa.
W Polsce obowiązuje czterostopniowa skala alarmowa. Najniższy poziom to ALFA, następnie BRAVO, wyżej CHARLIE i najwyższy DELTA. Obecny poziom wskazuje na umiarkowane zagrożenie, które wymaga wzmożonej kontroli i czujności.
W codziennym życiu możesz spotkać więcej funkcjonariuszy i kontroli, ale nie powinno to znacząco utrudniać funkcjonowania. Kluczowa jest jednak uwaga. Warto reagować na nietypowe sytuacje, takie jak porzucone bagaże czy podejrzane zachowania w miejscach publicznych.
Polska działa obecnie w trybie zwiększonego bezpieczeństwa. Podwyższone stopnie alarmowe to element prewencji i przygotowania służb na różne scenariusze. W najbliższych tygodniach należy spodziewać się utrzymania tego stanu.
