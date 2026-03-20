Ważny komunikat ZUS! Wnioski wysłane tą drogą stracą ważność prawną. Podano inne sposoby
Zakład Ubezpieczeń Społecznych ostatecznie wyłącza platformę ePUAP z użytku w kontaktach z klientami indywidualnymi. Choć proces wygaszania tego kanału trwał od początku roku, to właśnie 12 marca 2026 roku nastąpił moment krytyczny: dokumenty wysłane tą drogą po tym terminie nie będą rozpatrywane. Dla osób dbających o zachowanie terminów urzędowych to kluczowa informacja
Decyzja instytucji kończy okres przejściowy, w którym ZUS przymykał oko na korespondencję wpływającą starym kanałem. Wszystkie wnioski, które trafiły do Zakładu przez ePUAP do 11 marca 2026 roku włącznie, zostaną jeszcze przetworzone. Od 12 marca sytuacja ulega jednak całkowitej zmianie.
Dlaczego ePUAP przestaje działać w ZUS?
ZUS dąży do pełnej cyfryzacji i ujednolicenia kanałów komunikacji. Zgodnie z oficjalnym komunikatem, od 1 stycznia korespondencja przez ePUAP nie była już uznawana za „skutecznie doręczoną”, jednak ze względu na dobro klientów utrzymywano tolerancję dla spływających pism.
Obecnie, aby pismo miało skutki prawne – czyli np. przerywało bieg przedawnienia lub pozwalało na zachowanie terminu złożenia wniosku o świadczenie – musi zostać wysłane nowymi, autoryzowanymi kanałami. Pismo wysłane przez ePUAP po 11 marca będzie traktowane tak, jakby nigdy nie wpłynęło do urzędu.
Jak teraz wysłać pismo do ZUS? Dwie główne drogi
Dla osób preferujących kontakt przez internet, ZUS pozostawił dwie oficjalne i bezpieczne ścieżki:
Portal eZUS: To odświeżony i główny kanał dla ubezpieczonych, płatników składek oraz emerytów. Za jego pośrednictwem można składać wnioski, sprawdzać stan konta i odbierać oficjalne decyzje.
e-Doręczenia: Jest to cyfrowy odpowiednik listu poleconego za zwrotnym poświadczeniem odbioru. Ta droga zapewnia prawne potwierdzenie nadania i odbioru dokumentu, co jest kluczowe w sprawach spornych.
Osoby, które nie korzystają z rozwiązań cyfrowych, wciąż mogą przesyłać dokumenty w formie papierowej tradycyjną pocztą lub składać je osobiście w placówkach.
Bezpieczeństwo danych: Uwaga na maile
ZUS przypomina, że zadawanie pytań ogólnych drogą mailową (adres: cot@zus.pl) jest możliwe, ale nie należy tą drogą przesyłać informacji wrażliwych, numerów PESEL czy danych osobowych. Poczta elektroniczna nie gwarantuje takiego poziomu zabezpieczeń jak portal eZUS czy system e-Doręczeń.
Co warto zrobić?
Załóż profil na eZUS. Jeśli jeszcze go nie masz, zarejestruj się na portalu eZUS. To najprostszy sposób na załatwienie spraw bez wychodzenia z domu.
Aktywuj e-Doręczenia. Jeśli zależy Ci na posiadaniu urzędowego dowodu wysłania pisma (odpowiednik „żółtej zwrotki”), skorzystaj z publicznej usługi e-Doręczeń.
W ustawieniach portalu eZUS warto podać również numer telefonu lub e-mail, aby otrzymywać powiadomienia o nowych pismach z urzędu.
- Warto pamiętać, że konsultanci infolinii (22 560 16 00) są dostępni w dni robocze od 7 do 18 i pomogą przejść przez proces składania wniosku online.
