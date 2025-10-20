Ważny lek zniknie z aptek aż na pół roku. Producent ostrzega pacjentów przyjmujących preparat
Firma Sanofi poinformowała o poważnych ograniczeniach w dostawach popularnego leku Depakine Chronosphere, stosowanego m.in. w leczeniu padaczki i choroby afektywnej dwubiegunowej. Dostawy mają wrócić dopiero w drugim kwartale 2026 roku. Producent apeluje, by pacjenci nie przerywali leczenia na własną rękę, ponieważ nagłe odstawienie walproinianu może prowadzić do napadów padaczkowych, pogorszenia nastroju lub innych groźnych skutków ubocznych.
Ograniczenia w dostawach Depakine Chronosphere
Według komunikatu opublikowanego przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, problemy dotyczą wszystkich dawek: Depakine Chronosphere 250, 500, 750 i 1000 mg. Przyczyną jest czasowe ograniczenie zdolności produkcyjnych u wytwórcy. Produkcja ma wrócić do normy najwcześniej w połowie 2026 roku.
Sanofi zaleca, by pacjenci przyjmujący Depakine Chronosphere 750 – po konsultacji z lekarzem – przeszli tymczasowo na Depakine Chrono 500 w połączeniu z syropem Depakine 288,2 mg/5 ml. Ma to być rozwiązanie zastępcze do czasu przywrócenia pełnych dostaw.
Apel do lekarzy i farmaceutów
Producent zwrócił się do pracowników ochrony zdrowia, aby nie rozpoczynali terapii Depakine Chronosphere u nowych pacjentów, zwłaszcza w przypadku dawek 250 i 750 mg. Ma to pomóc utrzymać dostępność leku dla osób, które już są w trakcie leczenia i nie mają alternatywnej terapii.
Sanofi zapewnia, że współpracuje z organami zdrowia publicznego w celu racjonalnego zarządzania zapasami i ograniczenia skutków braków. Firma podkreśla, że jej priorytetem jest bezpieczeństwo pacjentów i jak najszybsze przywrócenie dostaw.
Co to oznacza dla pacjentów
Pacjenci, którzy stosują Depakine, powinni niezwłocznie skontaktować się z lekarzem prowadzącym w celu ustalenia możliwego zamiennika. Nie wolno samodzielnie odstawiać leku ani zmieniać jego dawki. W razie braku preparatu w aptece warto sprawdzić jego dostępność w innych placówkach przez systemy takie jak KtoMaLek.pl lub zapytać farmaceutę o możliwość sprowadzenia leku z hurtowni.
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.