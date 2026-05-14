Ważny termin dla Polaków zbliża się wielkimi krokami. Można odzyskać pieniądze
ZUS może oddać przedsiębiorcom miliony złotych. Termin mija już 20 maja
Przedsiębiorcy mają coraz mniej czasu na dopełnienie ważnych formalności związanych z rocznym rozliczeniem składki zdrowotnej. Termin 20 maja 2026 r. jest kluczowy dla osób prowadzących działalność gospodarczą, które chcą odzyskać nadpłacone pieniądze z ZUS. Zakład wypłacił już dziesiątki milionów złotych, ale tysiące przedsiębiorców nadal czekają na zwrot.
Spóźnienie lub błędne rozliczenie może oznaczać nie tylko utratę szybkiego zwrotu, ale także konieczność dopłaty składek.
Roczne rozliczenie składki zdrowotnej obowiązkowe dla firm
Obowiązek dotyczy przedsiębiorców, którzy w 2025 r. opłacali składkę zdrowotną na zasadach ogólnych, podatku liniowego lub ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.
Roczne rozliczenie pozwala ustalić, czy suma wpłaconych składek była prawidłowa względem faktycznych dochodów lub przychodów osiągniętych w ubiegłym roku.
Jeżeli przedsiębiorca wpłacił więcej niż wynika z końcowego wyliczenia, może otrzymać zwrot pieniędzy.
W praktyce dla wielu firm oznacza to możliwość odzyskania części środków wpłaconych do ZUS.
ZUS wypłacił już ponad 64 mln zł
Z najnowszych danych wynika, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłacił już ponad 64,6 mln zł zwrotów.
Pieniądze trafiły do ponad 45,6 tys. przedsiębiorców.
Na rozpatrzenie czeka jednak nadal blisko 72 tys. kolejnych wniosków o łącznej wartości przekraczającej 105 mln zł.
To pokazuje skalę całej operacji oraz liczbę przedsiębiorców, którzy mogą jeszcze odzyskać swoje pieniądze.
20 maja to kluczowa data
Najważniejszy termin dla przedsiębiorców przypada 20 maja 2026 r.
Do tego dnia należy:
- złożyć roczne rozliczenie składki zdrowotnej,
- przekazać dokumenty za kwiecień,
- uregulować ewentualną niedopłatę składek.
Przedsiębiorcy, którzy chcą otrzymać zwrot pieniędzy, muszą dodatkowo złożyć odpowiedni wniosek RZS-P.
Można to zrobić przez platformę PUE/eZUS.
Jak odzyskać pieniądze z ZUS?
Procedura odzyskania nadpłaty wymaga wykonania kilku kroków.
Przedsiębiorca powinien:
- sprawdzić poprawność rozliczenia,
- zweryfikować numer rachunku bankowego,
- złożyć wniosek RZS-P do 1 czerwca 2026 r.
ZUS ma czas do 3 sierpnia 2026 r. na wypłatę pieniędzy na konto przedsiębiorcy.
Jeżeli właściciel firmy nie złoży wniosku o zwrot, nadpłata zostanie automatycznie rozliczona na jego koncie do końca roku.
Warszawa i sektor MŚP szczególnie uważnie śledzą rozliczenia
Największe zainteresowanie rozliczeniem składki zdrowotnej widoczne jest wśród małych i średnich firm działających w dużych miastach, szczególnie w Warszawie.
To właśnie tam działa ogromna część przedsiębiorców rozliczających się podatkiem liniowym lub ryczałtem.
Eksperci podatkowi podkreślają, że w obecnych realiach gospodarczych nawet niewielki zwrot z ZUS może być ważnym wsparciem dla płynności finansowej firmy.
Rosnące koszty działalności sprawiają, że przedsiębiorcy coraz dokładniej analizują swoje rozliczenia z urzędami.
Kto nie musi składać rozliczenia?
Z obowiązku rocznego rozliczenia zwolnione są osoby, które przez cały 2025 r. miały zawieszoną działalność gospodarczą.
Istnieją jednak wyjątki.
Indywidualnej analizy wymagają przypadki wznowienia działalności lub jej zakończenia w trakcie roku.
W takich sytuacjach przedsiębiorcy powinni dokładnie sprawdzić swoje obowiązki wobec ZUS.
Co to oznacza dla Ciebie? Lepiej nie odkładać formalności
- Termin rozliczenia składki zdrowotnej mija 20 maja 2026 r.
- Przedsiębiorcy mogą odzyskać nadpłacone pieniądze z ZUS.
- Wniosek o zwrot RZS-P trzeba złożyć do 1 czerwca.
- ZUS wypłacił już ponad 64 mln zł przedsiębiorcom.
- Błędy lub spóźnienie mogą oznaczać opóźnienie zwrotu albo konieczność dopłaty.
