Weekend z utrudnieniami w dwóch dzielnicach! Prace drogowe, zamknięte ulice i autobusy na objazdach
Najbliższy weekend przyniesie spore wyzwania dla kierowców i pasażerów komunikacji miejskiej w stolicy. Drogowcy wchodzą w decydującą fazę prac na Mokotowie, a rozbudowa zaplecza metra wymusza zmiany na Ursynowie. Sprawdzamy, które ulice omijać szerokim łukiem i jak pojadą autobusy od piątkowego wieczoru
Główne utrudnienia koncentrują się na ulicy Rakowieckiej, gdzie rusza ostatni etap układania nawierzchni, oraz w rejonie stacji metra Kabaty. Służby drogowe apelują o sprawdzanie aktualnych oznakowań, gdyż organizacja ruchu w kilku miejscach zmieni się diametralnie.
Zamknięta Rakowiecka: Wielkie asfaltowanie od 20 marca
Prace na Mokotowie rozpoczną się w piątek, 20 marca, około godziny 22:00 i potrwają do poniedziałkowego poranka. W tym czasie kluczowy odcinek ulicy Rakowieckiej zostanie całkowicie wyłączony z ruchu.
Zakres zamknięcia: Nie przejedziemy odcinkiem między ul. Puławską a ul. Kazimierzowską.
Blokady wjazdów: Zamknięte zostaną połączenia Rakowieckiej z ulicami: Kazimierzowską, Wiśniową, Starościńską i Sandomierską.
Zmiany lokalne: Aby umożliwić dojazd do posesji, na odcinkach ulic Kazimierzowskiej i Wiśniowej (między Narbutta a Rakowiecką) wprowadzony zostanie ruch dwukierunkowy. Podobne rozwiązanie obejmie ulice Sandomierską, Rejtana i Starościńską.
Kierowcy chcący ominąć ten rejon powinni kierować się na równoległe ciągi komunikacyjne: ulicę Madalińskiego lub Batorego. Choć odcinek do Puławskiej zostanie otwarty w poniedziałek rano, fragment od Kazimierzowskiej do al. Niepodległości pozostanie zamknięty jeszcze przez kilka tygodni. Pełna przejezdność ulicy Rakowieckiej planowana jest na połowę kwietnia 2026 roku.
Zmiany na Kabatach: Nowe trasy autobusów
Równolegle z pracami na Mokotowie, zmiany dotkną mieszkańców Ursynowa. W związku z rozbudową Stacji Techniczno-Postojowej metra, od nocy z 20 na 21 marca autobusy linii podmiejskich zmienią swoje przystanki.
Linie 710 oraz 742 zakończą swoje trasy na przystanku Metro Kabaty 02 (w al. KEN za skrzyżowaniem z Wąwozową). Z kolei pasażerowie jadący w kierunku Piaseczna (Targowisko) i Góry Kalwarii (Rynek) będą musieli wsiadać na przystanku Metro Kabaty 03 zlokalizowanym przy ulicy Wąwozowej.
To jednak tylko wstęp do większych utrudnień. Tuż po Wielkanocy, 7 kwietnia 2026 roku, rozpocznie się kolejny etap prac, który wprowadzi ruch wahadłowy w al. KEN oraz ograniczenia dla pieszych wzdłuż zatoki autobusowej.
