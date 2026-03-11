Weto Nawrockiego może zatrzymać miliardy z UE! Bruksela mówi wprost o problemie
Komisja Europejska z niepokojem obserwuje spór polityczny w Polsce dotyczący programu SAFE. Według nieoficjalnych informacji z Brukseli brak porozumienia między rządem a prezydentem może wprowadzić niepewność wokół realizacji jednego z największych projektów obronnych UE, z którego Polska ma otrzymać dziesiątki miliardów euro.
Spór o program SAFE. Komisja Europejska zaniepokojona sytuacją w Polsce
Komisja Europejska z niepokojem obserwuje rozwój wydarzeń wokół programu SAFE w Polsce. Według nieoficjalnych informacji z Brukseli napięcie między rządem a prezydentem może wprowadzić niepewność dotyczącą realizacji jednego z najważniejszych projektów obronnych Unii Europejskiej. Chodzi o miliardy euro przeznaczone na wzmocnienie bezpieczeństwa w regionie i rozwój europejskiego przemysłu obronnego.
Co się dzieje wokół programu SAFE
Program SAFE (Security Action for Europe) to unijny instrument finansowy, który ma pomóc państwom członkowskim zwiększyć wydatki na obronność poprzez preferencyjne pożyczki. Łączna wartość programu sięga około 150 miliardów euro, które mają zostać przeznaczone na zakupy sprzętu wojskowego oraz rozwój przemysłu obronnego w Europie.
Polska jest największym beneficjentem tego mechanizmu. Z całej puli środków nasz kraj może otrzymać około 43,7 miliarda euro, czyli najwięcej spośród państw Unii Europejskiej.
Środki mają zostać przeznaczone m.in. na modernizację sił zbrojnych, rozwój technologii wojskowych oraz wzmocnienie bezpieczeństwa granic.
Obawy Komisji Europejskiej
Według informacji z Brukseli Komisja Europejska uważnie śledzi debatę polityczną w Polsce dotyczącą ustawy wdrażającej program SAFE. Wątpliwości pojawiają się w związku z możliwością weta prezydenta Karola Nawrockiego wobec przyjętych rozwiązań.
Źródła w Komisji wskazują, że brak jasności w tej sprawie może prowadzić do opóźnień w realizacji programu. W najgorszym scenariuszu oznaczałoby to ryzyko utraty części środków, jeśli Polska nie zdąży z realizacją wymaganych procedur w określonych terminach.
Polska kluczowa dla bezpieczeństwa wschodniej flanki
W Brukseli podkreśla się, że rola Polski w programie SAFE jest szczególna. Kraj odpowiada za bezpieczeństwo wschodniej granicy Unii Europejskiej oraz NATO, a wiele projektów finansowanych z tego programu ma bezpośredni wpływ na zdolności obronne całej Europy.
To właśnie dlatego Polska otrzymała tak dużą część dostępnych środków. Program ma pomóc w budowie nowych systemów obrony, rozwoju technologii wojskowych oraz zwiększeniu produkcji w europejskim sektorze zbrojeniowym.
Plan B rządu
Rząd zapewnia, że prowadzi stały dialog z Komisją Europejską i że realizacja programu SAFE nie jest zagrożona. Według przedstawicieli władz ewentualne problemy legislacyjne w kraju mają zostać rozwiązane poprzez alternatywne działania określane jako „plan B”.
Szczegóły takiego rozwiązania nie zostały jednak dotąd przedstawione instytucjom unijnym. Dlatego w Brukseli podkreśla się, że dopóki konkretne propozycje nie zostaną zaprezentowane, trudno ocenić ich skuteczność.
Kluczowe terminy dla programu
Istotną kwestią są także terminy związane z realizacją projektów. W przypadku części inwestycji konieczne jest podpisanie kontraktów na zakupy sprzętu do końca maja 2026 roku. Po tym terminie wiele projektów będzie musiało być realizowanych wspólnie z innymi państwami Unii.
Oznacza to, że ewentualne opóźnienia w procedurach mogą mieć bezpośredni wpływ na tempo wykorzystania środków.
Fakty i tło sprawy
Program SAFE został uruchomiony w odpowiedzi na rosnące zagrożenia bezpieczeństwa w Europie oraz potrzebę zwiększenia zdolności obronnych państw Unii Europejskiej. Mechanizm opiera się na preferencyjnych pożyczkach udzielanych państwom członkowskim na długi okres spłaty.
Pieniądze mogą być przeznaczane na zakup amunicji, systemów obrony powietrznej, dronów, artylerii czy rozbudowę infrastruktury wojskowej. Dla wielu krajów, zwłaszcza położonych na wschodniej flance NATO, jest to jeden z najważniejszych programów inwestycyjnych w obszarze bezpieczeństwa w ostatnich latach.
Co to oznacza dla Europy
Dyskusja wokół programu SAFE pokazuje, jak istotną rolę odgrywają dziś inwestycje w obronność w całej Unii Europejskiej. Projekty realizowane w Polsce mają znaczenie nie tylko dla bezpieczeństwa kraju, ale również dla stabilności całej wschodniej granicy wspólnoty.
Dlatego w Brukseli podkreśla się, że szybkie wyjaśnienie sytuacji legislacyjnej w Polsce jest kluczowe dla sprawnej realizacji programu i wykorzystania dostępnych środków.
