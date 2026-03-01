Wiadomo, co z Polakami w Emiratach. MSZ potwierdza

Po dniach niepewności pojawił się oficjalny komunikat w sprawie Polaków przebywających w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Ministerstwo Spraw Zagranicznych poinformowało, że sytuacja obywateli RP jest monitorowana, a osoby, które nie mogły opuścić kraju z powodu zamknięcia przestrzeni powietrznej, mają zapewnione wsparcie.

Fot. Ministerstwo Spraw Zagranicznych

To kluczowa informacja dla rodzin w Polsce, które od kilku dni śledzą rozwój wydarzeń na Bliskim Wschodzie.

Stały kontakt z obywatelami

MSZ przekazało, że polska służba konsularna pozostaje w bezpośrednim kontakcie z obywatelami RP w regionie. Placówki współpracują także z lokalnymi władzami i służbami, aby zapewnić niezbędną pomoc.

Dotyczy to przede wszystkim osób, które utknęły w Emiratach w wyniku wstrzymania ruchu lotniczego.

Zapewniony pobyt do czasu wznowienia lotów

Z przekazanych informacji wynika, że władze Zjednoczonych Emiratów Arabskich gwarantują pobyt i wyżywienie wszystkim osobom, które nie mogły opuścić kraju do momentu ponownego otwarcia przestrzeni powietrznej.

To oznacza, że Polacy przebywający w ZEA nie pozostają bez wsparcia logistycznego i organizacyjnego.

Priorytet: bezpieczeństwo

Resort podkreśla, że najważniejsze pozostaje bezpieczeństwo obywateli. Sytuacja w regionie jest dynamiczna, dlatego działania konsularne prowadzone są na bieżąco, w ścisłej koordynacji z partnerami lokalnymi.

MSZ apeluje do Polaków przebywających w regionie o śledzenie oficjalnych komunikatów oraz pozostawanie w kontakcie z placówkami dyplomatycznymi.

Na ten moment nie ma informacji o zagrożeniu dla życia lub zdrowia obywateli RP w ZEA. Władze zapewniają jednak, że sytuacja jest stale analizowana, a w razie potrzeby podjęte zostaną kolejne działania.

