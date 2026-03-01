Wiadomo, co z Polakami w Emiratach. MSZ potwierdza
Po dniach niepewności pojawił się oficjalny komunikat w sprawie Polaków przebywających w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Ministerstwo Spraw Zagranicznych poinformowało, że sytuacja obywateli RP jest monitorowana, a osoby, które nie mogły opuścić kraju z powodu zamknięcia przestrzeni powietrznej, mają zapewnione wsparcie.
To kluczowa informacja dla rodzin w Polsce, które od kilku dni śledzą rozwój wydarzeń na Bliskim Wschodzie.
Stały kontakt z obywatelami
MSZ przekazało, że polska służba konsularna pozostaje w bezpośrednim kontakcie z obywatelami RP w regionie. Placówki współpracują także z lokalnymi władzami i służbami, aby zapewnić niezbędną pomoc.
Dotyczy to przede wszystkim osób, które utknęły w Emiratach w wyniku wstrzymania ruchu lotniczego.
Zapewniony pobyt do czasu wznowienia lotów
Z przekazanych informacji wynika, że władze Zjednoczonych Emiratów Arabskich gwarantują pobyt i wyżywienie wszystkim osobom, które nie mogły opuścić kraju do momentu ponownego otwarcia przestrzeni powietrznej.
To oznacza, że Polacy przebywający w ZEA nie pozostają bez wsparcia logistycznego i organizacyjnego.
Nasza służba konsularna jest w kontakcie z naszymi obywatelami. Pracują również z lokalnymi służbami i władzami w efekcie czego np. Zjednoczone Emiraty Arabskie zapewniły pobyt i wyżywienie wszystkim ludziom, którzy nie opuścili terytorium do czasu otwarcia przestrzeni…
— Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP 🇵🇱 (@MSZ_RP) March 1, 2026
Priorytet: bezpieczeństwo
Resort podkreśla, że najważniejsze pozostaje bezpieczeństwo obywateli. Sytuacja w regionie jest dynamiczna, dlatego działania konsularne prowadzone są na bieżąco, w ścisłej koordynacji z partnerami lokalnymi.
MSZ apeluje do Polaków przebywających w regionie o śledzenie oficjalnych komunikatów oraz pozostawanie w kontakcie z placówkami dyplomatycznymi.
Na ten moment nie ma informacji o zagrożeniu dla życia lub zdrowia obywateli RP w ZEA. Władze zapewniają jednak, że sytuacja jest stale analizowana, a w razie potrzeby podjęte zostaną kolejne działania.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.