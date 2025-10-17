Wiadomość o zwrocie pieniędzy. Nowy sposób już krąży po Polsce. Tysiące tracą poważne pieniądze

18 października 2025 00:04 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Cyberprzestępcy podszywają się pod PGE i kuszą rzekomym przelewem za energię. Wystarczy jeden klik, by stracić wszystkie oszczędności z konta. Ostrzega CERT Polska!

Fot. Pixabay

Nowa fala oszustw uderza w Polaków

Masz w skrzynce maila z tytułem „Zwrot środków za energię”? Z pozoru wygląda wiarygodnie, padają konkretne kwoty – np. 279,79 zł, podpisany „PGE” i prośba o potwierdzenie numeru konta. Brzmi jak dobry news?

To oszustwo, które może kosztować Cię dużo więcej niż te rzekome kilkaset złotych zwrotu.

CERT Polska alarmuje – to jedna z najnowszych kampanii phishingowych. Fałszywe maile kierują na podrobione strony, które do złudzenia przypominają system eBOK Grupy PGE. Tam użytkownik proszony jest o podanie danych karty płatniczej. Efekt? Opróżnione konto bankowe w kilka minut.

Jak rozpoznać fałszywego maila?

Choć wiadomość wygląda profesjonalnie, warto zwrócić uwagę na kilka szczegółów:

  • Brak oficjalnego adresu nadawcy PGE (często dziwne adresy typu zwrot.pge@info-zasilenie.pl),

  • Nacisk na pilne działanie – kliknij, potwierdź, zweryfikuj,

  • Link prowadzący do nieoficjalnej strony (adresy łudząco podobne do prawdziwych).

Na grafikach udostępnionych przez CERT Polska widać podrobione strony logowania do PGE eBOK, a także formularze do wpisywania danych karty VISA – wszystko oznaczone wyraźnym znakiem „OSZUSTWO”.

Co to oznacza dla czytelnika?

Jeśli otrzymasz maila o zwrocie środków:

  • Nie klikaj w linki,

  • Nie podawaj danych karty,

  • Zgłoś podejrzaną wiadomość przez stronę: https://incydent.cert.pl,

  • Zweryfikuj informacje bezpośrednio u źródła – na stronie PGE lub infolinii.

Nie daj się nabrać – oszuści są coraz sprytniejsi

Fałszywe zwroty to tylko jeden z przykładów. W ostatnich miesiącach CERT notuje wzrost liczby kampanii wyłudzających dane. Scenariusze się zmieniają, ale mechanizm zawsze ten sam: emocje + pośpiech = pułapka.

Obserwuj nas w Google News
Obserwuj
Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

Copyright © 2023 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗  Wydawca i właściciel: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl