Wichury i ściana deszczu na północy Polski. IMGW ostrzega mieszkańców
Silny wiatr, ulewne deszcze i niskie temperatury – tak zapowiada się sobota w północnej Polsce. IMGW ostrzega mieszkańców Pomorza i części Zachodniopomorskiego przed wichurami, które w porywach mogą osiągać nawet 85 km/h. Nad Bałtykiem spodziewane są burze i intensywne opady, a w górach pierwszy tej jesieni śnieg.
Silny wiatr i ulewy na północy Polski. IMGW ostrzega przed trudnymi warunkami
Sobota przynosi pogorszenie pogody w północnej części kraju. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed silnym wiatrem i intensywnymi opadami deszczu. Najtrudniejsza sytuacja wystąpi nad morzem i w pasie od Pomorza po północne Mazowsze, gdzie porywy wiatru mogą sięgać nawet 85 km/h.
Wichury i ulewy nad Bałtykiem
Według prognoz IMGW sobota upłynie pod znakiem gęstego zachmurzenia i opadów, miejscami o dużym natężeniu. W północnych województwach, zwłaszcza pomorskim i części zachodniopomorskiego, obowiązują ostrzeżenia pierwszego stopnia przed deszczem i wiatrem.
Synoptycy prognozują, że lokalnie spadnie od 20 do 30 milimetrów deszczu, a na Pomorzu nawet 40 milimetrów. Nad morzem możliwe są burze, a okresami wiatr osiągnie prędkość do 85 km/h.
Wysokie fale i porywisty wiatr mogą utrudniać ruch w portach i na drogach nadmorskich. IMGW apeluje o ostrożność i unikanie spacerów w pobliżu linii brzegowej.
Chłodno w całym kraju, śnieg w górach
Do Polski napływa chłodne powietrze arktyczne, co sprawia, że temperatury pozostaną niskie w całym kraju. Termometry pokażą od 6 stopni na Podlasiu, przez 8 stopni w centrum, do 11 stopni na zachodzie i nad morzem. W górach znów pojawi się śnieg – w Tatrach przyrost pokrywy może wynieść nawet 7 cm.
Na Podhalu spodziewany jest deszcz ze śniegiem, a w rejonach podgórskich temperatura spadnie do 4–6 stopni. Silny wiatr w połączeniu z opadami śniegu może powodować zawieje.
Zimna noc i poranne mgły
Opady deszczu utrzymają się również w nocy z soboty na niedzielę. IMGW ostrzega przed mgłami, które w centrum i na zachodzie kraju mogą ograniczać widzialność nawet do 200 metrów, a w kotlinach górskich do 100 metrów.
Temperatura minimalna spadnie miejscami poniżej zera. Na północy kraju termometry pokażą -2 stopnie, w centrum około 1 stopnia, a lokalnie pojawią się przygruntowe przymrozki. Cieplej jedynie nad morzem – od 4 do 6 stopni.
Poprawa w niedzielę
Niedziela przyniesie poprawę pogody. Na większości obszaru kraju pojawi się słońce, a deszcz wystąpi tylko miejscami na wschodzie i w centrum. Temperatury wzrosną nieznacznie – od 6 stopni na wschodzie do 11 na zachodzie i nad Bałtykiem.
Synoptycy zapowiadają jednak, że chłodny front i arktyczne powietrze mogą utrzymać się jeszcze przez kilka dni. Nocami nadal możliwe będą przymrozki i lokalne mgły.
Kocham Warszawę, podróże i gastronomię i to właśnie o nich najczęściej piszę.