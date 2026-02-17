Widzisz na ekranie ten numer? Nie daj się nabrać na „rekrutację przez AI”
Polscy użytkownicy telefonów komórkowych alarmują o nowej fali podejrzanych połączeń z zagranicznym numerem kierunkowym +31. Cyberprzestępcy podszywają się pod rekruterów i wykorzystują lektorów wygenerowanych przez sztuczną inteligencję (AI), aby wyłudzić dane osobowe oraz pieniądze. Scenariusz ataku opiera się na informacji o rzekomym zainteresowaniu Twoim życiorysem (CV) i zaproszeniu do dalszej rozmowy za pośrednictwem komunikatora WhatsApp
Mechanizm działania oszustów jest precyzyjny: po odebraniu połączenia słyszymy głos automatu, który informuje o „wyjątkowej ofercie pracy”. To pułapka zastawiona zwłaszcza na osoby aktywnie szukające zatrudnienia. Kluczowym celem przestępców nie jest samo oddzwonienie, lecz przeniesienie rozmowy na WhatsApp. Tam, pod przykrywką formalności rekrutacyjnych, pojawiają się prośby o przesłanie skanu dowodu osobistego, zainstalowanie „niezbędnej aplikacji” do pracy zdalnej lub wykonanie przelewu weryfikacyjnego.
Warto pamiętać, że przestępcy często zmieniają numery kierunkowe – wcześniej wykorzystywano głównie połączenia z Wielkiej Brytanii (+44) oraz Hiszpanii (+34). Obecnie to Holandia (+31) jest głównym źródłem nękających połączeń. Choć samo odebranie telefonu zazwyczaj nie generuje kosztów, to każda kolejna interakcja z oszustem naraża nas na utratę środków zgromadzonych na koncie.
Jeśli na ekranie Twojego telefonu wyświetli się nieznany numer z prefiksem +31 lub usłyszysz nagranie o ofercie pracy, postępuj zgodnie z poniższymi zasadami bezpieczeństwa:
-
Krok 1: Rozłącz się natychmiast. Jeśli słyszysz automatyczne nagranie dotyczące Twojego CV, a nie aplikowałeś do firmy z Holandii, przerwij połączenie. Nie wchodź w dyskusję z botem AI.
-
Krok 2: Nie przenoś rozmowy do komunikatorów. Poważne firmy rekrutacyjne nie proszą o przesyłanie wrażliwych danych przez WhatsApp. Ignoruj wszelkie zaproszenia do kontaktu w tej aplikacji pochodzące od nieznanych nadawców.
-
Krok 3: Nigdy nie instaluj nieznanych aplikacji. Pod żadnym pozorem nie pobieraj oprogramowania (np. AnyDesk lub TeamViewer), o które prosi rzekomy rekruter. Służy ono do zdalnego przejęcia kontroli nad Twoim telefonem i kontem bankowym.
-
Krok 4: Zweryfikuj ofertę pracy. Jeśli nazwa firmy padła w rozmowie, znajdź jej oficjalny numer telefonu w wyszukiwarce i zadzwoń tam bezpośrednio, aby potwierdzić, czy proces rekrutacyjny w ogóle trwa.
-
Krok 5: Zablokuj numer i zgłoś incydent. Dodaj numer do listy zablokowanych w swoim telefonie i zgłoś próbę oszustwa do CERT Polska, wysyłając informację na numer 8080.
Psycholog, dziennikarka i ekspertka ds. społecznych. Absolwentka psychologii na Uniwersytecie SWPS oraz malarstwa i scenografii w Wyższej Szkole Artystycznej (WSA). W redakcji łączy wiedzę o mechanizmach ludzkiej psychiki z artystyczną wrażliwością na otoczenie. Specjalizuje się w tematach dotyczących psychologii, problemów mieszkańców oraz warszawskiej kultury. W swoich tekstach analizuje zjawiska społeczne, tłumacząc, jak zmiany w mieście wpływają na dobrostan i codzienne życie Polaków.